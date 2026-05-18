Kelan palvelut Pudasjärvellä muuttuvat

Kelan palvelupiste Pudasjärvellä on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa ja puhelimessa.



Henkilökohtaista neuvontaa Kela-asioissa saa jatkossakin Pudasjärven kunnan asiointipisteellä:

Hyvän olon keskus Pirtin Kohtaamo, Varsitie 1.

Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita sekä yleistä neuvontaa Kelan palveluista. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä. Asiointipisteen yhteydessä toimii lisäksi etäpalvelu. Etäpalvelussa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia Kela-asioita. Etäpalvelun käyttö on helppoa, ja tarvittaessa paikan päältä saa opastusta sen käyttämiseen.

Kela palvelee myös lähialueella

Pudasjärveä lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Oulussa:

Kelan Oulun palvelupiste, Sepänkatu 18. Avoinna ma–pe klo 12–16.

Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa OmaKelassa tai Kelan puhelinpalvelussa. OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä, ilmoittaa muutoksista sekä tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kelan puhelinpalvelussa saa henkilökohtaista neuvontaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelinpalvelu on avoinna arkipäivisin klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Puhelinpalveluun voi soittaa tunnistautuneena OmaKelassa. Puhelun voi soittaa myös ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tehty tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia. OmaKelassa voi lisäksi jättää soittopyynnön kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle.

Lue lisää

Kelan asiakaspalvelu