Kelan palvelut Pudasjärvellä muuttuvat
18.5.2026 09:19:09 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kelan Pudasjärven palvelupiste suljetaan 22.6.2026. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa OmaKelassa, puhelimessa ja Pudasjärven kunnan asiointipisteellä.
Kelan palvelupiste Pudasjärvellä on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa ja puhelimessa.
Henkilökohtaista neuvontaa Kela-asioissa saa jatkossakin Pudasjärven kunnan asiointipisteellä:
- Hyvän olon keskus Pirtin Kohtaamo, Varsitie 1.
Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita sekä yleistä neuvontaa Kelan palveluista. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä. Asiointipisteen yhteydessä toimii lisäksi etäpalvelu. Etäpalvelussa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia Kela-asioita. Etäpalvelun käyttö on helppoa, ja tarvittaessa paikan päältä saa opastusta sen käyttämiseen.
Kela palvelee myös lähialueella
Pudasjärveä lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Oulussa:
- Kelan Oulun palvelupiste, Sepänkatu 18. Avoinna ma–pe klo 12–16.
Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa
Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa verkossa OmaKelassa tai Kelan puhelinpalvelussa. OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä, ilmoittaa muutoksista sekä tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Kelan puhelinpalvelussa saa henkilökohtaista neuvontaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Puhelinpalvelu on avoinna arkipäivisin klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.
Puhelinpalveluun voi soittaa tunnistautuneena OmaKelassa. Puhelun voi soittaa myös ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tehty tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia. OmaKelassa voi lisäksi jättää soittopyynnön kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle.
Lue lisää
Yhteyshenkilöt
Outi Hyrkäsasiakaspalvelukeskuksen päällikköKelaPuh:040 486 7490etunimi.sukunimi@kela.fi
Anne Penttiläasiakaspalveluyksikön johtajaKelaPuh:040 706 7309etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Kelan palvelut Pellossa muuttuvat18.5.2026 09:18:35 EEST | Tiedote
Kelan Pellon palvelupiste suljetaan 22.6.2026. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa OmaKelassa, puhelimessa, lähialueen palvelupisteissä ja etäpalveluna.
Kelan palvelut Lempäälässä muuttuvat18.5.2026 09:17:44 EEST | Tiedote
Kelan Lempäälän palvelupiste suljetaan 15.6.2026. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa OmaKelassa ja puhelimessa sekä kunnan asiointipisteissä ja lähialueen palvelupisteissä.
Kutsu: Aamu Kelassa 20.5.2026: Maailmanjärjestys muuttuu: millaisiin digiratkaisuihin Suomi nojaa?13.5.2026 14:45:27 EEST | Tiedote
Aamu Kelassa -tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten Suomi turvaa ihmisten palvelut yhä epävakaammassa maailmassa. Ilmoittaudu mukaan seuraamaan keskustelua viimeistään 18.5.2026!
Kela ja saamelaiskäräjät neuvottelivat Helsingissä – saamenkielisiä palveluja kehitetään yhteistyössä12.5.2026 14:55:04 EEST | Tiedote
Kela ja saamelaiskäräjät neuvottelivat saamenkielisten palvelujen kehittämisestä Helsingissä tiistaina 12.5. Neuvotteluissa tarkasteltiin myös saamelaisten sosiaaliturvan toteutumista eri tilanteissa.
Ändringar i FPA:s tjänster i Esbo11.5.2026 09:20:11 EEST | Pressmeddelande
FPA:s serviceställe i Mattby stängs 1.6.2026. FPA-ärenden kan i fortsättningen skötas i MittFPA, per telefon, på serviceställena i närområdet och på stadens servicepunkter.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme