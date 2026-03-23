Brooklyn Brewery tuo Suomeen maailmalla arvostetun turvallisen tilan sertifikaatin – ”Tehokas työkalu yhdenvertaisuuden edistämiseen”

Brooklyn Brewery jatkaa työtä turvallisten tilojen eteen rekrytoimalla myös uusia toimijoita mukaan. SIGBI-sertifikaatti osoittaa, että ravintola on sitoutunut luomaan turvallisia tiloja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (LGBTQIA+) kuuluville asiakkailleen ja työntekijöilleen.

Sertifikaatin on lanseerannut legendaarisen Stonewall Inn -ravintolan hyväntekeväisyysjärjestö Stonewall Inn Gives Back Initiative. Newyorkilainen Stonewall Inn on paikka, josta modernin Pride-liikkeen katsotaan saaneen alkunsa vuonna 1969. Ravintolan asiakkaat puolustivat tuolloin LGBTQIA+-oikeuksia poliisiratsian yhteydessä.

SIGBI-sertifikaatti on tällä hetkellä käytössä neljässä maassa: Yhdysvalloissa, Italiassa, Tanskassa ja Britanniassa. Yhdysvalloissa sertifikaatin ovat suorittaneet lukuisten ravintoloiden ja tapahtumatilojen lisäksi esimerkiksi maailmanluokan tennistapahtuma US Open, New Yorkin maraton sekä NBA-joukkue Los Angeles Lakersinkin kotihallina tunnettu Crypto.com Arena.

”New Yorkista ja Stonewall Inn -baarista Suomeen – taistelu LGBTQ+-yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi yhdistää meitä. Aikana, jolloin monet yhteisöt kohtaavat jakautumista ja pelkoa, turvallisten tilojen luominen lähettää voimakkaan viestin: olet tervetullut tänne, sinua arvostetaan ja et ole yksin. Meillä on kunnia nähdä näiden suomalaisten toimijoiden liittyvän kasvavaan maailmanlaajuiseen liikkeeseen, jonka juuret ovat inklusiivisuudessa, arvokkuudessa ja toivossa”, toteaa Stonewall Inn Gives Back Initiativen perustaja Stacy Lentz.

Uusia turvapaikkoja sateenkaariyhteisölle

SIGBI-sertifikaatin tuo Suomeen erikoisoluistaan tunnettu panimo Brooklyn Brewery. Panimon tavoitteena on auttaa tapahtumatiloja, ravintoloita ja muita organisaatioita nostamaan turvallisemman tilan periaatteet uudelle tasolle.

Vaikka LGBTQIA+-oikeudet ovat menneet eteenpäin 1960-luvulta, paljon on vielä tehtävää. Myös Suomessa Pride-tapahtumiin kohdistetaan vihatekoja ja sateenkaariyhteisön jäsenet kertovat kokevansa turvattomuutta yöelämässä. Yksi keino tukea yhteisön jäseniä on luoda heille turvallisempia tiloja, käydä aiheesta aktiivista keskustelua ja haastaa keskeiset toimijat tarttumaan kaltoinkohteluun entistä järeämmin.

”Aloitimme Suomessa vahvemman työn yhdenvertaisuuden puolesta viime vuonna tekemällä 20 000 euron lahjoituksen Seta Ry:lle. Nyt tänä vuonna halusimme tuoda kansainvälisen SIGBI-sertifikaatin Suomeen, koska se on tehokas työkalu yhdenvertaisuuden edistämiseen. Sertifikaatti antaa selvät askelmerkit siihen, miten esimerkiksi yökerhot ja keikkapaikat voivat huomioida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä nykyistä paremmin ja saada heidät tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja turvalliseksi. Brooklyn on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä SIGBI-hyväntekeväisyysjärjestön kanssa ja tukenut sitä kautta ruohonjuuritason toimijoita. Sertifioinnin Suomeen tuomisessa ensisijaisen tärkeässä roolissa ovat olleet meidän pilottiravintolat, jotka ovat olleet alusta asti innoissaan mukana ja auttaneet siinä, että miltä prosessi näyttää Suomessa”, sanoo Brooklyn Breweryn edustaja Niko Järvimäki.

Panimon yhteistyö The Stonewall Innin kanssa alkoi vuonna 2017, kun ravintola pyysi luomaan heille oman oluen – sittemmin lanseeratun Stonewall Inn IPAn (SWIIPA). Lisäksi Brooklyn Brewery on yhdistänyt voimansa ravintolan hyväntekeväisyysjärjestön kanssa.

”Brooklyn tekee vuosittain lahjoituksia SIGBI:lle, keräämme järjestölle varoja järjestämällä tapahtumia eri puolilla maailmaa ja tuemme ruohonjuuritason aktivismia yhdenvertaisten oikeuksien puolesta. Myös SWIIPA-oluen ideana on, että se auttaa lisäämään tietoisuutta LGBTQIA+-oikeuksista ravintoloissa”, Järvimäki jatkaa.

Näin SIGBI-sertifikaatti toimii

Vuonna 2022 lanseerattu sertifikaatti on kehitetty yhdessä LGBTQIA+-yhteisön kanssa. Jotta sertifikaatin voi saada, organisaation pitää täyttää kymmenen keskeistä kriteeriä.

Niihin lukeutuvat esimerkiksi henkilökunnan inklusiivisuuskoulutus, LGBTQIA+-organisaatioiden tukeminen ja sukupuolineutraalien wc-tilojen tarjoaminen. Yksi ensimmäisistä SIGBI-sertifikaatin saaneista suomalaistoimijoista on Bottan ravintolat.

“Turvallisemman tilan SIGBI-sertifikaatti auttaa meitä kehittämään ravintoloitamme entistäkin paremmiksi paikoiksi, joissa sekä asiakkaat että henkilökunta voivat tuntea olonsa tervetulleiksi ja turvallisiksi. Bottalla on järjestetty jo 1980-luvulta lähtien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattuja tapahtumia, joten yhdenvertaisuus ja LGBTQIA+ -ystävällisyys ovat olleet osa toimintaamme pitkään. Koulutuksen myötä olemme voineet vahvistaa henkilökuntamme osaamista ja yhteisiä toimintatapoja entisestään”, kertoo Bottan ravintoloiden toimitusjohtaja Tomi Söderström.

SIGBI-sertifikaatti lanseerataan Pride-kuukauden aloittavissa bileissä, jotka järjestetään lauantaina 6. kesäkuuta Helsingissä Tavastialla. Kaikille avoimissa bileissä juhlistetaan turvallista tilaa sekä nautitaan iloisesta tunnelmasta ja hyvästä musiikista.