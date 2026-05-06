Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen Anders Östergård eläkkeelle 1.1.2027

Anders Östergård aloitti työuraansa Vaasan tiepiirissä 1987 suunnitteluhankkeiden esimiestehtävissä. Vuonna 1996 hänet nimitettiin tiepiirin suunnittelupäälliköksi ja siihen tehtävään kuului myös valmistella tielaitosuudistukseen kuuluvan suunnittelutoimialan jakoa viranomaistehtäviin ja konsulttitoimintaan. Hän siirtyikin vetämään tuota konsulttitoimintaa ja aloitti vuoden 2001 alusta hoitamaan sitä tehtävää uudessa Tieliikelaitoksen Konsultoinnissa.

Hänet kutsuttiin kuitenkin vuoden 2002 alusta takaisin tiepiiriin suunnittelupäälliköksi. Tiepiirin tiejohtajaksi hänet valittiin vuonna 2008. Sitä ennen hän toimi kolme vuotta investointi- ja kunnossapitotoiminnan hankintapäällikkönä.

Kun Vaasan tiepiiri siirtyi osaksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta vuoden 2010 alusta, hän siirtyi mukana ja aloitti uuden viraston Liikenne ja Infrastruktuuri-vastuualueen johtajana, jota tehtävää hän hoiti ELY-keskuksen lakkauttamiseen asti vuoden 2025 lopussa. Alkuvuoden 2026 aikana hän on tilapäisesti hoitanut uuden aluehallintoviraston Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen Liikenneosaston päällikön tehtävää.

Eläkepäivinä hän saa keskittyä musiikinharrastukseensa vinyylilevyjen muodossa. Metsänhoitotöitä on myös paljon tekemättä ja kalastukseen riittää myös varmasti aikaa.