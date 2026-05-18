Nuorten taiteilijoiden yhteinen teos kutsuu pysähtymään muutoksen äärelle
18.5.2026 09:38:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan taiteen perusopetuksen oppilaat luovat Wärtsilän Veturitallille ainutlaatuisen taide-elämyksen perjantaina ja lauantaina 22.–23.5. Esityksessä yhdistyvät teatteri-, tanssi- ja kuvataide sekä musiikki, jotka kaikki nousevat esiin yhdessä ja sulautuvat yhtenäiseksi teokseksi.
Mitä tapahtuu, kun liike, ääni, visuaalisuus ja ilmaisu kohtaavat? Kun viiva muuttuu – Liikkuva teos on ainutlaatuinen, dialogisesti syntynyt esitys, jossa monitaiteinen prosessi avautuu yleisölle elämyksellisenä kokonaisuutena.
Esityksessä nähdään TaiKonin ja Kuula-opiston oppilaita, jotka ovat iältään 14–16-vuotiaita.
- Esitys on elävä taideteos, jossa yleisö liikkuu tilassa esiintyjien mukana, kertoo TaiKonin teatteriopettaja Carla Fri.
Veturitalli luo autenttisen tunnelman
Teatteri-, tanssi- ja kuvataide sekä musiikki yhdistyvät ja nousevat yhdessä esiin yhtenäiseksi teokseksi. Teemana on luonto sekä muutos ympärillä ja ympäristössä.
- Wärtsilän veturitalli luo esitykselle autenttisen tunnelman, ja tila sopii hyvin poikkitaiteelliseen liikkuvaan esitykseen, Fri kuvailee.
Esitys on luotu improvisaation kautta
Svenska Kulturfondenin rahoittama projekti on ollut käynnissä kaksi vuotta. Ensimmäinen vuosi koostui työpajoista, jossa oppilaat pääsivät kokeilemaan kaikkia taideaineita myös oman taideaineensa ulkopuolelta.
Toisena vuotena oppilaat ovat päässeet syventymään poikkitaiteelliseen luomiseen yhdessä opettajien Carla Fri (teatteritaide), Riina Kalmi (tanssitaide), Jennifer Lipkin (kuvataide) ja Eeva-Lotta Paavola (musiikki) johdolla.
- Oppilaat saavat käyttää teoksessa omia vahvuuksiaan sekä hyödyntää projektin aikana oppimaansa. Esitys on luotu improvisaation kautta sekoittamalla harjoitteissa eri taideaineita, Fri kertoo.
Kun viiva muuttuu – Liikkuva teos
Monitaiteisen prosessin heijastumia
- Esitykset:
- Pe 22.5. klo 18.00 ensi-ilta
- La 23.5. klo 18.00
- Paikka: Wärtsilän veturitalli (Pitkäkatu 14) sisäänkäynti Pitkältäkadulta
- Kesto: n. 45 min
- Ikäraja: sopii kaikille 5-vuotiaista ylöspäin
- Maksuton
- Paikka on varattava etukäteen: Varaa paikka esitykseen
- Esitys on kaksikielinen (suomi ja ruotsi)
- Ohjaus: Carla Fri
- Ryhmän opettajat: Carla Fri, Eeva-Lotta Paavola, Jennifer Lipkin ja Riina Kalmi
- Esiintyjät: TaiKonin ja Kuula-opiston oppilaita
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Apulaisrehtori Mia Wiik, mia.wiik@edu.vaasa.fi, 0400 256 961
TaiKonin opettaja ja Kun viiva muuttuu -esityksen ohjaaja Carla Fri, carla.fri@edu.vaasa.fi, 044 535 2916
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Ett gemensamt verk av unga konstnärer uppmanar till att stanna upp inför förändring18.5.2026 09:40:21 EEST | Pressmeddelande
Elever inom den grundläggande konstundervisningen i Vasa skapar en unik konstupplevelse i Wärtsiläs lokstall fredagen och lördagen den 22–23.5. Föreställningen förenar teater, dans och bildkonst samt musik, som alla lyfts fram tillsammans och smälter samman till ett enhetligt verk.
Ansökningstiden för talkounderstöd pågår13.5.2026 10:59:32 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad erbjuder föreningar och sammanslutningar möjlighet att delta i skötseln av grönområden i den egna närmiljön och få talkounderstöd för utfört arbete.
Talkooavustusten haku on käynnissä13.5.2026 10:59:07 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki tarjoaa yhdistyksille ja seuroille mahdollisuuden osallistua kotikulmiensa viheralueiden hoitoon ja saada tehdystä työstä talkooavustusta.
Öppet hus vid Alma K15 – den grundrenoverade byggnaden på Kyrkoesplanaden 15 välkomnar alla besökare13.5.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Vasa medborgarinstitut Alma ordnar öppet hus i byggnaden Alma K15 torsdagen den 21.5.2026 kl. 17.00. Institutet firar färdigställandet av den grundläggande renoveringen som genomförts i den historiskt värdefulla byggnaden på Kyrkoesplanaden 15, samt byggnadens 150‑åriga historia.
Alma K15 avoimet ovet – peruskorjattu Kirkkopuistikko 15 kutsuu tutustumaan13.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan kansalaisopisto Alma järjestää avoimet ovet Alma K15 -rakennuksessa torstaina 21.5.2026 klo 17. Tapahtumalla juhlistetaan Kirkkopuistikko 15:ssä sijaitsevan, historiallisesti arvokkaan rakennuksen peruskorjauksen valmistumista ja rakennuksen 150-vuotista historiaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme