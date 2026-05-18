Vaasan kaupunki - Vasa stad

Nuorten taiteilijoiden yhteinen teos kutsuu pysähtymään muutoksen äärelle

18.5.2026 09:38:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan taiteen perusopetuksen oppilaat luovat Wärtsilän Veturitallille ainutlaatuisen taide-elämyksen perjantaina ja lauantaina 22.–23.5. Esityksessä yhdistyvät teatteri-, tanssi- ja kuvataide sekä musiikki, jotka kaikki nousevat esiin yhdessä ja sulautuvat yhtenäiseksi teokseksi.

Kun viiva muuttuu -esityksen harjoituksia.
Kun viiva muuttuu -esityksen harjoituksia. Kuva: Carla Fri

Mitä tapahtuu, kun liike, ääni, visuaalisuus ja ilmaisu kohtaavat? Kun viiva muuttuu – Liikkuva teos on ainutlaatuinen, dialogisesti syntynyt esitys, jossa monitaiteinen prosessi avautuu yleisölle elämyksellisenä kokonaisuutena.

Esityksessä nähdään TaiKonin ja Kuula-opiston oppilaita, jotka ovat iältään 14–16-vuotiaita.

- Esitys on elävä taideteos, jossa yleisö liikkuu tilassa esiintyjien mukana, kertoo TaiKonin teatteriopettaja Carla Fri.

Veturitalli luo autenttisen tunnelman

Teatteri-, tanssi- ja kuvataide sekä musiikki yhdistyvät ja nousevat yhdessä esiin yhtenäiseksi teokseksi. Teemana on luonto sekä muutos ympärillä ja ympäristössä.

- Wärtsilän veturitalli luo esitykselle autenttisen tunnelman, ja tila sopii hyvin poikkitaiteelliseen liikkuvaan esitykseen, Fri kuvailee.

Esitys on luotu improvisaation kautta

Svenska Kulturfondenin rahoittama projekti on ollut käynnissä kaksi vuotta. Ensimmäinen vuosi koostui työpajoista, jossa oppilaat pääsivät kokeilemaan kaikkia taideaineita myös oman taideaineensa ulkopuolelta.

Toisena vuotena oppilaat ovat päässeet syventymään poikkitaiteelliseen luomiseen yhdessä opettajien Carla Fri (teatteritaide), Riina Kalmi (tanssitaide), Jennifer Lipkin (kuvataide) ja Eeva-Lotta Paavola (musiikki) johdolla.

- Oppilaat saavat käyttää teoksessa omia vahvuuksiaan sekä hyödyntää projektin aikana oppimaansa. Esitys on luotu improvisaation kautta sekoittamalla harjoitteissa eri taideaineita, Fri kertoo.

Kun viiva muuttuu – Liikkuva teos
Monitaiteisen prosessin heijastumia

  • Esitykset:
    • Pe 22.5. klo 18.00 ensi-ilta
    • La 23.5. klo 18.00
  • Paikka: Wärtsilän veturitalli (Pitkäkatu 14) sisäänkäynti Pitkältäkadulta
  • Kesto: n. 45 min
  • Ikäraja: sopii kaikille 5-vuotiaista ylöspäin
  • Maksuton
  • Paikka on varattava etukäteen: Varaa paikka esitykseen
  • Esitys on kaksikielinen (suomi ja ruotsi)
  • Ohjaus: Carla Fri
  • Ryhmän opettajat: Carla Fri, Eeva-Lotta Paavola, Jennifer Lipkin ja Riina Kalmi
  • Esiintyjät: TaiKonin ja Kuula-opiston oppilaita

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasataiteen perusopetuslapsiystävällinen kunta

Yhteyshenkilöt

Apulaisrehtori Mia Wiik, mia.wiik@edu.vaasa.fi, 0400 256 961

TaiKonin opettaja ja Kun viiva muuttuu -esityksen ohjaaja Carla Fri, carla.fri@edu.vaasa.fi, 044 535 2916

Kuvat

Kun viiva muuttuu -esityksen harjoituksia.
Kun viiva muuttuu -esityksen harjoituksia.
Kuva: Carla Fri
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye