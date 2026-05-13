Osuuskauppa Keskimaa

Rosso Jyväskylä avataan tiistaina 19.5. – keittiön lattiaremontti valmistui ennakoitua nopeammin

18.5.2026 09:55:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote

Rosso Jyväskylä avataan tiistaina 19.5. normaalein aukioloajoin. Ravintola on ollut suljettuna kaksi viikkoa keittiön lattiaremontin vuoksi, mutta työ valmistui ennakoitua nopeammin.

Neljä henkilöä syömässä ravintola Rossossa.
Rosso Jyväskylässä on tehty toukokuun ensimmäisten viikkojen aikana keittiön lattiaremontti, jossa lattiamateriaalit vaihdettiin kosteusvaurion vuoksi keittiöolosuhteisiin paremmin sopivaksi massalattiaksi. Remontti ei vaikuttanut ravintolan asiakastilojen sisustukseen tai miljööseen.

− Varauduimme siihen, että remontti voisi kestää pisimmillään toukokuun loppuun asti, joten olemme todella iloisia, että pääsemme avaamaan ravintolan jo nyt. Kahden viikon sulun jälkeen on hienoa toivottaa asiakkaat jälleen tervetulleiksi Rossoon, sanoo Rosso Jyväskylän ravintolapäällikkö Miia Nieminen.

Rosson kevät jatkuu ravintolan avautumisen jälkeen kesäisemmissä tunnelmissa, kun ruokalista uudistuu 27.5.2026. Sään suosiessa palvelu laajenee myös Rosson suositulle terassille.

Ravintolan aukioloajat, ruokalista ja pöytävaraukset löytyvät osoitteesta: Rosso, Jyväskylä | Raflaamo.fi

Yhteyshenkilöt

Osuuskauppa Keskimaa, ravintolapäällikkö Miia Nieminen, puh. 010 767 5481, miia.x.nieminen@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa, ryhmäpäällikkö Katja Ylitalo, puh. 010 767 3068, Katja.m.Ylitalo@sok.fi

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.

