Rosso Jyväskylä avataan tiistaina 19.5. – keittiön lattiaremontti valmistui ennakoitua nopeammin

Rosso Jyväskylässä on tehty toukokuun ensimmäisten viikkojen aikana keittiön lattiaremontti, jossa lattiamateriaalit vaihdettiin kosteusvaurion vuoksi keittiöolosuhteisiin paremmin sopivaksi massalattiaksi. Remontti ei vaikuttanut ravintolan asiakastilojen sisustukseen tai miljööseen.



− Varauduimme siihen, että remontti voisi kestää pisimmillään toukokuun loppuun asti, joten olemme todella iloisia, että pääsemme avaamaan ravintolan jo nyt. Kahden viikon sulun jälkeen on hienoa toivottaa asiakkaat jälleen tervetulleiksi Rossoon, sanoo Rosso Jyväskylän ravintolapäällikkö Miia Nieminen.



Rosson kevät jatkuu ravintolan avautumisen jälkeen kesäisemmissä tunnelmissa, kun ruokalista uudistuu 27.5.2026. Sään suosiessa palvelu laajenee myös Rosson suositulle terassille.

