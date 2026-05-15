HONOR 600 -sarjan AI Kuvasta Videoksi 2.0 herättää valokuvat eloon ja muuttaa ne eläviksi tarinoiksi

HONOR on julkistanut uuden HONOR 600 -sarjan, jonka AI Kuvasta Videoksi 2.0 -ominaisuus vie tekoälypohjaisen luovuuden uudelle tasolle. Se ei ainoastaan animoi kuvia, vaan auttaa käyttäjiä rakentamaan visuaalisia tarinoita. Esimerkiksi Leonardo da Vincin inspiroima hahmo voi astua ulos maalauksesta ja kävellä modernissa metrojunassa, yhdistäen vuosisatoja vanhan taiteen nykypäivän arkeen. Gallerian ja metrovaunun välinen kontrasti havainnollistaa, kuinka AI Kuvasta Videoksi 2.0 yhdistää ajatonta kuvastoa todellisiin tarinoihin ja muuttaa yksittäisen kuvan eläväksi kohtaukseksi.

Ohjaaja, editoija ja tuottaja puhelimessasi

Uusi ominaisuus on kuin ohjaaja, editoija ja tuottaja samassa laitteessa. Sen ytimessä on älypuhelimeen integroitu videonluontimalli, jonka avulla käyttäjät voivat luoda 3–8 sekunnin videoita yhdistämällä jopa kolme kuvaa ja kuvailemalla tekstillä, mitä ruudulla pitäisi tapahtua.

Käyttäjä voi myös ohjata kohtausta pyytämällä kameraa esimerkiksi liikkumaan hitaasti kohti kohdetta tai muuttamaan tunnelmaa. Laaja mallikirjasto tarjoaa valmiita kameran liikkeitä ja tyylejä, jotka sopivat niin arjen hetkien taltiointiin kuin sosiaalisen median sisältöihin. Tämä antaa sekä tavallisille käyttäjille että sisällöntuottajille uudenlaisen mobiilityökalun, jolla voi luoda visuaalisesti näyttäviä klippejä ilman ammattimaisia editointiohjelmistoja.

Ilmainen pääsy pilvipalveluun rajoitetun ajan

Kannustaakseen luovaan kokeiluun HONOR tarjoaa HONOR 600 -sarjan käyttäjille rajoitetun ajan veloituksettoman pääsyn Kuvasta Videoksi 2.0 -pilvipalveluun. Suomessa ennen 31. heinäkuuta 2026 aktivoidun laitteen omistajat saavat 10 ilmaista käyttökertaa päivässä 76 päivän ajan, jonka jälkeen heille myönnetään jatkuva kuukausittainen käyttökiintiö. Palvelun käyttö vaatii HONOR ID -tunnuksen ja datayhteyden.

Palvelun saatavuus ja ehdot voivat vaihdella markkinoittain.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.