Fresh Servant vahvistaa kasvuaan ostamalla Bama Fresh Cutsin

Fresh Servant tavoittelee vahvempaa asemaa kasvavassa markkinassa. Yrityskauppa tukee yhtiön tavoitetta kasvattaa tuoreiden kasvisten osuutta kuluttajien arjessa, vahvistaa asemaa foodservice-segmentissä ja syventää yhteistyötä ravintolakeittiöiden kanssa.

Tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen kumppani arjen helpottamisessa ja hyvinvointia tukevien, käytännönläheisten ruokaratkaisujen kehittämisessä. Yrityskauppa on osa Fresh Servantin pitkän aikavälin strategiaa, jossa kasvu rakentuu jatkuvan tuotekehityksen, asiakaslähtöisten ratkaisujen, tehokkaan toimitusketjun ja vahvan foodservice-osaamisen varaan.

Kaupan myötä Fresh Servant pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä laajemman valikoiman tuoreita ja innovatiivisia ratkaisuja sekä vahvistamaan asemaansa kumppanina, joka kehittää markkinaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Bama Fresh Cuts tuo kokonaisuuteen vahvan foodservice-painotuksen, ja yrityskauppa antaa Fresh Servantille entistä paremmat valmiudet lisätä tuoreiden kasvisten roolia kuluttajien arjessa ja vastata ravintola-asiakkaiden kasvaviin odotuksiin ratkaisuilla, joissa korostuvat tuoreus, helppous ja hyvinvointi.

”Tämä on Fresh Servantin historian suurin yrityskauppa ja meille tärkeä strateginen kasvuloikka. Haluamme olla kehityksen kärjessä rakentamassa tulevaisuuden ravintolamaailmaa ja uskomme vahvasti, että ravintolasyöminen kasvaa ja uudistuu. Tavoitteemme on tehdä ammattikeittiöiden arjesta sujuvampaa, tuoda markkinaan rohkeasti uusia ratkaisuja ja vahvistaa tuoreiden kasvisten asemaa kuluttajien jokapäiväisissä valinnoissa. Meidän tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ykkösvalinta silloin, kun haetaan helpotusta arkeen, hyvinvointia ja kasvua”, sanoo Fresh Servantin toimitusjohtaja Sami Haapasalmi.



“Bama Fresh Cuts Oy on rakentanut vahvan aseman Suomen foodservice-markkinassa. Olemme tyytyväisiä voidessamme siirtää liiketoiminnan Fresh Servantille, jolla on osaaminen ja sitoutuminen sen edelleen kehittämiseen. Tämä on hyvä lopputulos sekä liiketoiminnalle että mukana oleville ihmisille”, sanoo Atle Beyer, Bama Nordicin hallituksen puheenjohtaja.

Fresh Servantin tavoitteena on kasvaa kannattavasti vastaamalla kuluttajien ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin entistä nopeammin ja vaikuttavammin. Kasvua rakennetaan vahvistamalla innovaatioita, asiakaskeskeisyyttä sekä hyödyntämällä tehokkuutta ja teknologiaa tavalla, joka tukee sekä kuluttaja- että foodservice-liiketoiminnan kehitystä ja vahvistaa yhtiön asemaa hyvinvointia ja arjen helpottamista tukevien ruokaratkaisujen kehittäjänä.

”Näemme tässä yrityskaupassa paljon enemmän kuin mahdollisuuden kasvaa koolla. Kyse on siitä, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä vahvemmin markkinassa, jossa tehokkuus, tuoreus ja valmiit ratkaisut korostuvat yhä enemmän. Haluamme olla kumppani vähittäiskaupalle sekä ammattikeittiölle, joka ei vain toimita tuotteita, vaan auttaa kehittämään heidän arkeaan ja liiketoimintaansa”, jatkaa Sami Haapasalmi.

Fresh Servant Group Oy Ab lyhyesti

On suomalainen, vuonna 1995 perustettu elintarvikeyritys

Valmistaa tuoreita valmisaterioita, salaattiaterioita ja välipaloja

Yhtiö on tunnettu erityisesti Hetki-tuotteistaan

Vuoden 2025 liikevaihto oli 110 milj. euroa

Yli 600 työntekijää

Toimipaikat Suomessa Pedersöressä, Seinäjoella ja Lapualla sekä tytäryhtiö Tumbassa, Ruotsissa.

Investoinut viime vuosina lähes 100 milj. euroa tuotantoon ja teknologiaan.

Bama Fresh Cuts Oy lyhyesti

Vuoden 2025 liikevaihto oli 24,2 milj. euroa ja Foodservicen osuus liikevaihdosta on lähes 80 %

Valmistaa esivalmisteltuja salaatteja ja ateriaratkaisuja päivittäistavarakauppaan ja foodservice-segmenttiin Suomessa

Valikoimassa noin 160 tuotetta

80 työntekijää

Toimipaikka sijaitsee Vantaalla.

Kuva Bama Fresh Cuts Oy:n tehdaslinjastosta Vantaalla.

Meidän tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ykkösvalinta silloin, kun haetaan helpotusta arkeen, hyvinvointia ja kasvua, sanoo Fresh Servantin toimitusjohtaja Sami Haapasalmi.