Fresh Servant vahvistaa kasvuaan ostamalla Bama Fresh Cutsin
11.6.2026 14:00:00 EEST | Fresh Servant Group Oy Ab | Tiedote
Fresh Servant Group Oy Ab on sopinut Bama Fresh Cuts Oy:n ostamisesta BAMA Gruppen AS -konsernin kanssa. Yrityskauppa vahvistaa Fresh Servantin asemaa foodservice-markkinassa ja tukee yhtiön kasvustrategiaa tuoreiden ruokaratkaisujen ja valmiiden salaattien kehittäjänä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.
Fresh Servant tavoittelee vahvempaa asemaa kasvavassa markkinassa. Yrityskauppa tukee yhtiön tavoitetta kasvattaa tuoreiden kasvisten osuutta kuluttajien arjessa, vahvistaa asemaa foodservice-segmentissä ja syventää yhteistyötä ravintolakeittiöiden kanssa.
Tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen kumppani arjen helpottamisessa ja hyvinvointia tukevien, käytännönläheisten ruokaratkaisujen kehittämisessä. Yrityskauppa on osa Fresh Servantin pitkän aikavälin strategiaa, jossa kasvu rakentuu jatkuvan tuotekehityksen, asiakaslähtöisten ratkaisujen, tehokkaan toimitusketjun ja vahvan foodservice-osaamisen varaan.
Kaupan myötä Fresh Servant pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistä laajemman valikoiman tuoreita ja innovatiivisia ratkaisuja sekä vahvistamaan asemaansa kumppanina, joka kehittää markkinaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Bama Fresh Cuts tuo kokonaisuuteen vahvan foodservice-painotuksen, ja yrityskauppa antaa Fresh Servantille entistä paremmat valmiudet lisätä tuoreiden kasvisten roolia kuluttajien arjessa ja vastata ravintola-asiakkaiden kasvaviin odotuksiin ratkaisuilla, joissa korostuvat tuoreus, helppous ja hyvinvointi.
”Tämä on Fresh Servantin historian suurin yrityskauppa ja meille tärkeä strateginen kasvuloikka. Haluamme olla kehityksen kärjessä rakentamassa tulevaisuuden ravintolamaailmaa ja uskomme vahvasti, että ravintolasyöminen kasvaa ja uudistuu. Tavoitteemme on tehdä ammattikeittiöiden arjesta sujuvampaa, tuoda markkinaan rohkeasti uusia ratkaisuja ja vahvistaa tuoreiden kasvisten asemaa kuluttajien jokapäiväisissä valinnoissa. Meidän tavoitteenamme on olla asiakkaidemme ykkösvalinta silloin, kun haetaan helpotusta arkeen, hyvinvointia ja kasvua”, sanoo Fresh Servantin toimitusjohtaja Sami Haapasalmi.
“Bama Fresh Cuts Oy on rakentanut vahvan aseman Suomen foodservice-markkinassa. Olemme tyytyväisiä voidessamme siirtää liiketoiminnan Fresh Servantille, jolla on osaaminen ja sitoutuminen sen edelleen kehittämiseen. Tämä on hyvä lopputulos sekä liiketoiminnalle että mukana oleville ihmisille”, sanoo Atle Beyer, Bama Nordicin hallituksen puheenjohtaja.
Fresh Servantin tavoitteena on kasvaa kannattavasti vastaamalla kuluttajien ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin entistä nopeammin ja vaikuttavammin. Kasvua rakennetaan vahvistamalla innovaatioita, asiakaskeskeisyyttä sekä hyödyntämällä tehokkuutta ja teknologiaa tavalla, joka tukee sekä kuluttaja- että foodservice-liiketoiminnan kehitystä ja vahvistaa yhtiön asemaa hyvinvointia ja arjen helpottamista tukevien ruokaratkaisujen kehittäjänä.
”Näemme tässä yrityskaupassa paljon enemmän kuin mahdollisuuden kasvaa koolla. Kyse on siitä, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä vahvemmin markkinassa, jossa tehokkuus, tuoreus ja valmiit ratkaisut korostuvat yhä enemmän. Haluamme olla kumppani vähittäiskaupalle sekä ammattikeittiölle, joka ei vain toimita tuotteita, vaan auttaa kehittämään heidän arkeaan ja liiketoimintaansa”, jatkaa Sami Haapasalmi.
Fresh Servant Group Oy Ab lyhyesti
- On suomalainen, vuonna 1995 perustettu elintarvikeyritys
- Valmistaa tuoreita valmisaterioita, salaattiaterioita ja välipaloja
- Yhtiö on tunnettu erityisesti Hetki-tuotteistaan
- Vuoden 2025 liikevaihto oli 110 milj. euroa
- Yli 600 työntekijää
- Toimipaikat Suomessa Pedersöressä, Seinäjoella ja Lapualla sekä tytäryhtiö Tumbassa, Ruotsissa.
- Investoinut viime vuosina lähes 100 milj. euroa tuotantoon ja teknologiaan.
Bama Fresh Cuts Oy lyhyesti
- Vuoden 2025 liikevaihto oli 24,2 milj. euroa ja Foodservicen osuus liikevaihdosta on lähes 80 %
- Valmistaa esivalmisteltuja salaatteja ja ateriaratkaisuja päivittäistavarakauppaan ja foodservice-segmenttiin Suomessa
- Valikoimassa noin 160 tuotetta
- 80 työntekijää
- Toimipaikka sijaitsee Vantaalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna SillanpääViestintäjohtajaFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 50 66592minna.sillanpaa@freshservant.fiwww.fresh.fi
Sami HaapasalmiToimitusjohtajaFresh Servant Group Oy AbPuh:+358 44 781 2430sami.haapasalmi@freshservant.fi
Pia GulbrandsenViestintäjohtajaBAMA Gruppen ASPuh:+47 41 51 66 61pia.gulbrandsen@bama.no
Kuvat
Fresh Servant Group -konserni on suomalaisen elintarvikealan menestystarina. Vuonna 1995 perustettu yritys kasvaa ja kehittyy vauhdilla, ja sen intohimona on valmistaa kuluttajille tuoretta, maukasta ja helppoa ruokaa arjen jokaiseen hetkeen. Meidät tunnetaan erityisesti Hetki-, Fresse- ja FreshPro-brändeistä sekä tukkutoiminnasta. Hetki-brändin kuluttajapakatut salaattiateriat ovat vakiinnuttaneet paikkansa markkinajohtajana. Tuotevalikoimamme ulottuu tuoremikroaterioista lämpimiin ja kylmiin välipalaleipiin, tuorepuuroihin, valmiiksi leikattuihin vihanneksiin, salaattibaareihin sekä ammattikeittiöiden korkealaatuisiin komponentteihin. Toimimme Suomessa Pedersöressä, Seinäjoella ja Lapualla, ja lisäksi meillä on tytäryhtiö Tumbassa, Ruotsissa. Yli 600 osaajaa lähes 40 eri maasta rakentaa yhdessä Fresh Servantista yrityksen, jossa tuoreus, rohkea kehitys ja yhteisöllisyys kulkevat käsi kädessä. Vuonna 2025 liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa. Aina jotain Uutta – Aina jotain Hyvää! www.fresh.fi
BAMA Gruppen AS on Norjan markkinajohtaja tuoretuotteissa ja juhlii 140-vuotista taivaltaan vuonna 2026. Yhtiöllä on 2 260 työntekijää Norjassa ja 995 työntekijää kansainvälisesti. BAMA toimittaa hedelmiä, vihanneksia, tuorepilkottuja tuotteita, kukkia ja kasveja, luonnonmukaisia juomia sekä muita kasvipohjaisia tuotteita vähittäiskaupan ja foodservice-sektorin asiakkaille Pohjoismaissa ja Euroopassa. BAMA:lla on kokonaan ja osittain omistettuja tytäryhtiöitä Puolassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Suomessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,2 miljardia euroa.
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