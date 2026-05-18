Kela muistuttaa: toukokuussa työttömyystuet maksetaan kahdessa osassa
18.5.2026 13:28:28 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Kela maksaa toukokuussa työttömyystuet asiakkaille kahdessa erässä. Toisessa erässä maksetaan työmarkkinatuki tai peruspäiväraha, joka on myönnetty huhtikuun loppuun asti. Toisessa erässä maksetaan yleistuki, joka on myönnetty toukokuun alusta alkaen. Asiakkaiden ei kannata huolestua, vaikka yleistuen maksu näkyy OmaKelassa muutaman päivän viiveellä.
Kelaan on tullut paljon puheluita asiakkailta, jotka ovat olleet huolissaan työttömyystuen maksusta tai määrästä.
Kela alkoi maksaa yleistukea työttömille 1.5.2026. Samalla työmarkkinatuki ja peruspäiväraha lakkautettiin. Muutos vaikuttaa työttömyystukien maksueriin toukokuussa.
Toukokuun työttömyystuet maksetaan asiakkaille kahdessa erässä. Toisessa erässä maksetaan työmarkkinatuki tai peruspäiväraha, joka on myönnetty 30.4.2026 asti. Toisessa erässä maksetaan yleistuki, joka on myönnetty 1.5.2026 alkaen.
Yleistuen maksutiedot näkyvät viiveellä OmaKelassa
Kun asiakas täyttää työttömyysajan ilmoituksen OmaKelassa, hänelle näkyvät ensin vain tiedot työmarkkinatuen tai peruspäivärahan maksusta. Asiakkaat ovat huolestuneet, koska näkyvä summa on ollut tavallista pienempi. Tiedot yleistuen maksusta tulevat näkyviin OmaKelaan vasta muutama päivä työttömyysajan ilmoituksen täyttämisen jälkeen.
Asiakkaat ovat ihmetelleet myös sitä, että työttömyysajan ilmoituksen saapumisvahvistuksessa näkyy tavallista pienempi summa.
– Teknisistä syistä saapumisvahvistuksessa näkyy nyt toukokuussa vain työmarkkinatuen ja peruspäivärahan osuus, ei yleistukea. Asiakkaiden ei tarvitse huolestua tästä, Kelan työttömyysetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Sarita Alarotu sanoo.
Yleistuen määrä on sama kuin työmarkkinatuen ja peruspäivärahan
Ensimmäiset yleistuen maksuerät on maksettu asiakkaille 6. toukokuuta. Yleistuen perusmäärä on sama kuin aiemmin työmarkkinatuen ja peruspäivärahan eli 37,21 euroa päivässä (noin 800 euroa kuukaudessa).
Yleistuessa on kuitenkin tarveharkinta, joka voi vaikuttaa tuen määrään, jos hakijalla on muita kuin palkkatuloja. Tarveharkinta tarkoittaa, että yleistukeen vaikuttavat pääomatulot ja muut kuin palkkatulot, kuten omaishoidon tuki, osingot tai vuokratulot.
Yleistuki on Kelan uusi työttömyystuki, joka on korvannut peruspäivärahan ja työmarkkinatuen. Yleistukea maksetaan työttömille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt. Yleistukea saa noin 240 000 työtöntä.
