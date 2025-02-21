Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke kuuluu kokonaisuuteen
Lempäälän kunta
Lempäälän Vuokrakotien Asuntomessukohteessa teemana yhteiskunnallinen vaikuttaminen
18.5.2026 11:15:00 EEST | Lempäälän kunta | Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hanke | Tiedote
Lempäälässä 10.7. – 9.8.2026 järjestettäville Asuntomessuille valmistuu Lempäälän Vuokrakodit Oy:n 34 huoneiston kerrostalokohde Saikanportti, josta messuilla esitellään neljä huoneistoa.
Esiteltävien asuntojen sisustuksissa korostuvat yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemat. Sisustussuunnittelusta vastaavat Tampereen seudun ammattiopiston sisustusalan opiskelijat yhdessä sisustussuunnittelija Marja Pentikäisen kanssa.
Sisustuksissa käsitellään ajankohtaisia ja merkityksellisiä aiheita, kuten aistiyliherkkyyttä, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, muistiystävällistä asumista sekä kummikotitoimintaa. Yhteistyökumppaneina ovat mukana Autismiliitto, Muistiliitto, Pelastakaa Lapset ry sekä TampereMissio.
Messuasuntojen kalustetoimittajana toimii JYSK, joka lahjoittaa messuilla käytettävät kalusteet ja sisutustuotteet yhteisöllisen toimijan käyttöön tapahtuman jälkeen.
”Yhteistyö sisustussuunnittelijoiden, eri järjestöjen ja kalustetoimittajan kanssa on ollut todella innostavaa ja avannut uusia näkökulmia siihen, kuinka jokaisessa kodissa eletään erilaisia elämäntilanteita iloineen ja murheineen. Siksi yhteiskuntavastuu ja yhteisöllisyys ovat entistä tärkeämpiä arvoja”, kertoo Lempäälän Vuokrakotien toimitusjohtaja Riitta Järvenpää.
Saikanportin julkisivua elävöittää taideteos Auringonkukat, jonka on suunnitellut ja toteuttanut Petri Kiviniemi. Teoksen inspiraationa toimi alueella aiemmin sijainnut kukkapelto, ja auringonkukan positiivinen symboliikka tukee myös kohteen yhteisöllistä teemaa.
Auringonkukkateema jatkuu myös yhteisöllisessä virkkuuprojektissa, johon kutsuttiin sosiaalisen median kautta virkkaustaitoisia osallistujia. Mukaan innostuivat yksityishenkilöiden lisäksi Lempäälän Nuoret Martat. Virkkaajat ovat toteuttaneet messuasuntoihin auringonkukkateemaisia virkkuutöitä.
Lisätietoja:
Riitta Järvenpää, toimitusjohtaja, Lempäälän Vuokrakodit Oy
riitta.jarvenpaa@lempaalanvuokrakodit.fi, 040 727 3760
Lempäälän Asuntomessujen aikainen pysäköinti useammalle alueelle21.2.2025 14:08:03 EET | Tiedote
Lempäälä muuttaa suunnitelmaa vuoden 2026 Asuntomessujen aikaisesta pysäköinnistä ns. Etelärinteessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.