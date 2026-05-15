Oma Häme vahvistaa asiakasviestintäänsä – asukkaat voivat tilata uutiskirjeen sähköpostiinsa
18.5.2026 14:45:54 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Häme ottaa käyttöön uuden kanavan asiakasviestintäänsä: sähköpostiin tilattavan uutiskirjeen. Tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden arkea kokoamalla yhteen paikkaan tietoa hyvinvointialueen palveluista ja niiden kehittämisestä – niin, että ne ovat selkeästi, ymmärrettävästi ja helposti luettavassa muodossa. Ensimmäinen uutiskirje julkaistaan toukokuun lopussa.
Uutiskirjeeseen nostetaan Oma Hämeen verkkosivuilla julkaistua ajankohtaista tietoa, kuten uusimpia uutisia sekä tietoa palveluiden muutoksista ja tehdyistä päätöksistä. Uutiskirjeen voi tilata kuka vain liittymällä sähköpostilistalle.
Oma Häme satsaa jatkossakin monikanavaiseen asiakasviestintään. Uutiskirje ei korvaa muita kanavia, eikä nouse ensisijaiseksi viestintäkanavaksi, vaan täydentää kokonaisuutta.
Uutiskirjeessä on mukana lyhennetty versio, joka on helppo tulostaa luettavaksi. Oma Hämeen yksiköiden lisäksi tulostetta voivat hyödyntää esimerkiksi järjestöt, seurakunnat tai kirjastot. Näin uutiskirje palvelee myös niitä asiakkaita, jotka eivät seuraa digitaalisia kanavia. Julkaistut uutiskirjeet kootaan myös pdf-tiedostoina Oma Hämeen verkkosivuille.
Uutiskirjeen toimivuutta testataan alkuvaiheessa. Asiakkaiden kokemusten ja palautteiden perusteella tehdään suunnitelmat uutiskirjeen jatkuvuudesta ja julkaisurytmistä. Uutiskirjeestä vastaa Oma Hämeen viestintäyksikkö.
Yhteyshenkilöt
Suvi Turunenviestintäpäällikkö (päätöksenteko, perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelut)Puh:0401881431suvi.turunen@omahame.fi
