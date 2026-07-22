Elämänmakuisia unelmia ja todellisuutta Suomen kukoistavalta maaseudulta – Tässä ovat MTV:llä Maajussi-maanantaina 24.8. alkavan Rakkaat Maajussit -sarjan päähenkilöt!
28.7.2026 08:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Pääosin päiväkirjakameroin toteutettavassa Rakkaat Maajussit -sarjassa päästään seuraamaan elämää neljän Maajussille morsian -sarjassa esiintyneen maajussin tiloilla yhden kesän ajan. Mukana ovat ohjelmasta toisensa löytäneet Niina ja Kalle, Tuomo ja Marjo sekä Victoria ja Tarja.
MTV:llä Maajussi-maanantaina 24.8. alkava Rakkaat Maajussit on viihdyttävä hyvän mielen ohjelma, jossa seurataan neljän Maajussille morsian -ohjelmasta tutun maatilan elämää kesäisissä maisemissa. Mukana ovat Kalle ja Niina Sastamalasta, Tuomo ja Marjo Rantasalmelta, Tarja Riistavedeltä ja Victoria Laitilasta.
Kesäkausi pitää maatilalliset kiireisinä ja edessä on suuria elämänmuutoksia, joihin valmistutuminen aloitetaan hyvissä ajoin. Onneksi myös palautumiselle ja parisuhteille löytyy aikaa Suomen suvessa. Toteutuvatko etukäteen tehdyt suunnitelmat vai yllättääkö elämä jälleen?
Tutustu sarjan päähenkilöihin:
Niina ja Kalle, Sastamala (vuosi 2021, kausi 14)
Niina ja Kalle tapasivat toisensa neljä vuotta sitten Maajussille morsian -ohjelmassa. Tämä kesä alkaa uudessa elämäntilanteessa, sillä perheeseen on syntynyt kauan odotettu lapsi, Malla. Uusi elämänvaihe tuo mukanaan useita muutoksia.
Kalle jää vanhempainvapaalle päivätyöstään ja opettelee myös delegoimaan tilan töitä muille – asia, joka ei ole helppoa monen sukupolven perinteisessä yhteisössä. Niinan harvinainen sydänsairaus tuo perheen arkeen omat lisähaasteensa.
Perheen elämä jakautuu kahden tilan välille: kotitilalle, jonka pellot ovat tänä keväänä vuokrattu pois vauva-arjen helpottamiseksi, sekä kilometrin päässä sijaitsevalle Virrin tilalle. Virrin tilalla juhlitaan kesän jokaisena viikonloppuna häitä ja majoitustilat ovat täynnä kesävieraita. Tilan pyörittämiseen kuuluu paljon organisointia ja läsnäoloa. Tänä kesänä järjestetään myös ensimmäinen, muttei viimeinen, sydänleiri.
Tänä kesänä sekä Niinan että Kallen vanhemmat ovat aloittaneet talon rakennusprojektin ihan lähelle. Mallan isovanhemmat tulevat olemaan aktiivinen osa perheen arkea. Loppukesällä perhe suuntaa Lappiin tutustumaan Niinan saamelaisiin sukujuuriin.
Marjo ja Tuomo, Rantasalmi (vuosi 2018, kausi 11)
Marjo saapui kuusi vuotta sitten Maajussille morsian -ohjelman kautta Rantasalmelle ja löysi Tuomosta elämänsä rakkauden. Nyt kolmen lapsen uusioperheen äiti on noussut pienen kunnan kuntavaalien äänikuningattareksi ja astuu kesäkuussa valtuuston puheenjohtajan saappaisiin.
Tuomo on aloittamassa uudessa työssä, lypsykoneiden myyjänä. 1700-luvulta alkanut tilan pyöritys muuttaa siis taas muotoaan. Tuomo on saanut uusiin hommiin vanhemmiltaan siunauksen ja odottaa ilolla alkavaa uutta vaihetta elämässään. Säännölliset työajat helpottavat elämää, vaikka työssä joutuukin olemaan myös reissun päällä.
Puheenjohtajuuden lisäksi Marjo on löytänyt tiensä takaisin rakkaan työnsä, teatterin, pariin. Loppuunmyyty näytelmä Jumikkalan kartanon historiasta vaatii lisäesityksiä kesälle.
40-vuotissyntymäpäiväjuhliensa kunniaksi Marjo järjestää kantri-iltamat koko kylälle. Marjo on koonnut rivitanssiryhmän, joka esiintyy juhlissa.
Victoria, Laitila (vuosi 2022, kausi 15)
Victoria pyörittää Victorian Puutarhaa, jossa kasvatetaan kesäkukkia 1880 neliön kasvihuoneissa. Victoria on löytänyt kutsumuksensa yrittäjänä, mutta työ vaatii veronsa: kevään kiireisimpänä sesonkina työpäivät venyvät aamuviidestä keskiyöhön, eikä syömiselle tai levolle jää aikaa, kun kaksi ja puoli kuukautta määrittää koko vuoden tuloksen.
Maajussille morsian -ohjelman myötä Victorian elämä muuttui. Torilla hänet tunnistetaan "meidän Victoriana" ja asiakaskunta on kasvanut lämpimän vastaanoton myötä. Ihmiset ovat loputtoman kiinnostuneita hänen rakkauselämästään, ja Victoria on tottunut päivittämään kuulumisiaan asiakkaille. Ohjelmasta sulhoa ei löytynyt, mutta kaksi vuotta sitten Victorian elämään tuli Aleksi. Nyt pariskunta tasapainoilee etäsuhteen kanssa: Aleksi työskentelee Raisiossa ja Victoria pyörittää puutarhaansa Laitilassa. Pariskunnan haaveissa siintääkin yhteinen koti kauempana Victorian työpaikasta. Tonttia on jo käyty katsomassa, suunnitelmia on tehty, ja kesällä etsintä jatkuu.
Victorian kesän tavoitteena on kasvattaa kotimyyntiä suoraan puutarhalta. Kilpailu Laitilassa on kovaa, sillä puutarhoja on monta. Victoria kiertää toreilla myymässä kukkia, mutta vaikka torimyyntireissut ovat hauskoja, ne ovat myös hyvin rankkoja.
Voiko Victoria löytää tasapainon unelmiensa ja realiteettien välillä? Ja miten selvitä seuraavasta kahdesta ja puolesta kuukaudesta, kun koko vuoden elanto on kiinni näistä viikoista?
Tarja, Vartiala (vuosi 2023, kausi 16)
20 vuotta Yhdysvalloissa, unelma omasta mansikkatilasta ja osallistuminen Maajussille morsian -ohjelmaan. Vartialassa Pohjois-Savossa asuva Tarja on tottunut tekemään rohkeita valintoja. Vaikka ohjelmasta ei löytynyt rakkautta, Tarja löysi rinnalleen Markon – miehen, jonka on tuntenut ala-asteelta saakka.
Marko asuu tunnin ajomatkan päässä ja käy viikonloppuisin tilalla. He täydentävät toisiaan: Tarja on vauhdikas, idearikas ja kärsimätön, ja Marko rauhallinen loppuunviejä.
Kesä rytmittyy mansikan kasvun mukaan. Välillä pariskunta yrittää herätellä yhteistä lavatanssiharrastusta. Se on heille tärkeä henkireikä mansikkasesongin keskellä – hetki, jolloin voi unohtaa säiden tarkkailun ja satoennusteet.
Maajussi-kauden jälkeen Tarja on aloittanut tubettamisen ja onnistunut rakentamaan uskollisen seuraajakunnan kanavalleen. Hänen suorapuheinen ja rehellinen tapansa näyttää suomalaisen mansikanviljelijän arkea on tehnyt hänestä someilmiön. Videot hitsaamisesta, auton talvirenkaiden vaihdosta tai entisen sulhaskokelaan Ismon kuulumisista keräävät kymmeniätuhansia katselukertoja ja ihastuneita kommentteja.
Onnistuuko Tarja tasapainoilemaan mansikanviljelyn, sometähteyden ja uuden parisuhteen välillä? Miten käy mansikkasadon? Ja suostuuko Marko lopulta jakamaan elämäänsä ja ajatuksensa koko Suomen kanssa?
JAKSOT 1-3:
Jakso 1: Valmiina kesään
Neljä tuttua maajussia puolisoineen valmistautuu alkavaan kesään. Tämä kesä on eri tavoin poikkeuksellinen heistä jokaiselle. Niina ja Kalle ovat tuoreita vanhempia, Marjo ja Tuomo valmistautuvat uusiin työhaasteisiin. Victoria ja Tarja ahertavat tahoillaan kukkien ja mansikoiden parissa ja kumpikin on myös löytänyt kumppanin vierelleen.
Jakso 2: Uudet tuulet
Niinan ja Kallen elämä on mullistunut Mallan synnyttyä. Kalle on antanut pellot vuokralle ja jää vanhempainvapaalle. Niina jatkaa oman yrityksensä töitä ja valmistelee vanhempiensa muuttoa etelään. Marjo sai äänivyöryn kunnallisvaaleissa ja opettelee nyt kunnallispolitiikan kiemuroita ennen valtuustotyön alkamista syksyllä. Tuomo puolestaan on päättänyt luopua lypsykarjasta ja jatkaa lypsyautomaattien myyjänä.
Jakso 3: Maajussien rakkaat
Tarja on pyörittänyt mansikkatilaa yksin jo vuosia, mutta edelliskesän juhlista löytyi Marko, vanha tuttu, ja nyt Marko on enemmän kuin tarpeellinen – myös apuna tilalla. Victoria puolestaan suunnittelee Aleksinsa kanssa yhteenmuuttoa. Ensin on tosin päätettävä, mihin he talon rakentavat. Molemmilla on kuitenkin niin kiire omissa töissään, ettei aikaa asunto- ja tonttinäytöille meinaa löytyä.
Rakkaat Maajussit alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla Maajussi-maanantaina 24.8. klo 21.00. MTV Katsomo+ -tilauksella ma 24.8. katsottavissa jaksot 1-3.
Korjaus: Avausjakso nähdään 24.8. jo klo 21.00, ei 21.30, kuten alun perin ilmoitettu. Ensimmäisellä viikolla MTV3-kanavalla nähdään jaksot 1 ja 2. Sen jälkeen jakso viikossa kello 21.30 alkaen.
Ohjelman MTV:lle tuottaa Fremantle Finland.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kuvatiedustelut ja -pyynnöt: marjo.ennevaara@mtv.fi
MTV, vastaava tuottaja Mei Hari, mei.hari@mtv.fi
Maajussien haastattelupyynnöt:
Fremantle Finland, tuottaja Mirja Zitting, mirja.zitting@fremantle.com
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oy
Lomalla 2.8. asti.
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