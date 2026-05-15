Kertovan tietokirjallisuuden mestarin Patrick Radden Keefen uutuus kysyy, miksei Lontoon poliisi selvittänyt oligarkin poikana esiintyneen nuoren miehen kuolemaa

18.5.2026 11:19:58 EEST | Gummerus | Tiedote

Älä sano mitään ja Kivun valtakunta -teoksista tunnetun Patrick Radden Keefen odotettu uutuus Valehtelijoiden kaupunki – Tositarina nuoren miehen kuolemasta ja Lontoon pimeästä puolesta (Gummerus) havainnollistaa yhden perheen tragedian kautta, kuinka korruptio ja harmaa talous ovat juurtuneet syvälle globaalin finanssimaailman ytimeen. Maija Heikinheimon suomentama jännitteinen, romaanin lailla ahmittava teos on kerronnallista tietokirjallisuutta parhaimmillaan.

Keefen röntgenkatse paljastaa Lontoon kätketyt verkostot ja likaisen rahan liikkeet. (--) Tärkeä ja loistelias kirja.” – Nick Hornby

19-vuotias Zac Brettler menehtyi marraskuussa 2019 hypättyään lontoolaisen luksusasunnon parvekkeelta. Hänen vanhemmilleen selvisi vasta sen jälkeen, että poika oli verkostoitunut kaupungin alamaailmaan ja esiintynyt uusille tuttavilleen venäläisen oligarkin poikana. Zacin kuolemaa edeltäneet tapahtumat asunnossa ovat edelleen selvittämättä, ja omaiset uskovat jonkun tahallaan jarruttaneen tutkintaa.

Huippujournalisti ja palkittu tietokirjailija Patrick Radden Keefe hahmottelee yhden perheen tragedian taustalle ihmisten ja tapahtumien laajan rihmaston. Esiin kutoutuu mestarillinen kirja, jonka keskiössä kohoaa kuhiseva Lontoo, valtapiirien risteyskohta ja globaalien kehityskulkujen polttopiste jo vuosisatojen ajan.

Naiivius, vauraus ja pahuus kietouvat yhteen huippujournalistin upeasti rakentamassa tarinassa.”
 – Kirkus Reviews

Patrick Radden Keefe (s. 1976) on Bostonissa varttunut yhdysvaltalainen toimittaja ja tietokirjailija, joka on tehnyt perusteellisesta taustatyöstä tavaramerkkinsä mm. The New Yorker -lehden jutuissaan. Hänen artikkeleitaan ja tietokirjojaan on palkittu useilla palkinnoilla. Keefeltä on aiemmin suomennettu kaksi teosta: Pohjois-Irlannin konfliktia kuvaava Älä sano mitään (2022) ja Yhdysvaltain opioidikriisin taustoja perkaava Kivun valtakunta (2023).

Patrick Radden Keefe: Valehtelijoiden kaupunki – Tositarina nuoren miehen kuolemasta ja Lontoon pimeästä puolesta (Gummerus)
alkuteos London falling: A Mysterious Death in a Gilded City and a Family´s Search for Truth
suomentanut Maija Heikinheimo
432 sivua
myös e- ja äänikirjana, lukija: Juhani Rajalin

Patrick Radden Keefe
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

