Kertovan tietokirjallisuuden mestarin Patrick Radden Keefen uutuus kysyy, miksei Lontoon poliisi selvittänyt oligarkin poikana esiintyneen nuoren miehen kuolemaa
18.5.2026 11:19:58 EEST | Gummerus | Tiedote
Älä sano mitään ja Kivun valtakunta -teoksista tunnetun Patrick Radden Keefen odotettu uutuus Valehtelijoiden kaupunki – Tositarina nuoren miehen kuolemasta ja Lontoon pimeästä puolesta (Gummerus) havainnollistaa yhden perheen tragedian kautta, kuinka korruptio ja harmaa talous ovat juurtuneet syvälle globaalin finanssimaailman ytimeen. Maija Heikinheimon suomentama jännitteinen, romaanin lailla ahmittava teos on kerronnallista tietokirjallisuutta parhaimmillaan.
”Keefen röntgenkatse paljastaa Lontoon kätketyt verkostot ja likaisen rahan liikkeet. (--) Tärkeä ja loistelias kirja.” – Nick Hornby
19-vuotias Zac Brettler menehtyi marraskuussa 2019 hypättyään lontoolaisen luksusasunnon parvekkeelta. Hänen vanhemmilleen selvisi vasta sen jälkeen, että poika oli verkostoitunut kaupungin alamaailmaan ja esiintynyt uusille tuttavilleen venäläisen oligarkin poikana. Zacin kuolemaa edeltäneet tapahtumat asunnossa ovat edelleen selvittämättä, ja omaiset uskovat jonkun tahallaan jarruttaneen tutkintaa.
Huippujournalisti ja palkittu tietokirjailija Patrick Radden Keefe hahmottelee yhden perheen tragedian taustalle ihmisten ja tapahtumien laajan rihmaston. Esiin kutoutuu mestarillinen kirja, jonka keskiössä kohoaa kuhiseva Lontoo, valtapiirien risteyskohta ja globaalien kehityskulkujen polttopiste jo vuosisatojen ajan.
”Naiivius, vauraus ja pahuus kietouvat yhteen huippujournalistin upeasti rakentamassa tarinassa.”
– Kirkus Reviews
Patrick Radden Keefe (s. 1976) on Bostonissa varttunut yhdysvaltalainen toimittaja ja tietokirjailija, joka on tehnyt perusteellisesta taustatyöstä tavaramerkkinsä mm. The New Yorker -lehden jutuissaan. Hänen artikkeleitaan ja tietokirjojaan on palkittu useilla palkinnoilla. Keefeltä on aiemmin suomennettu kaksi teosta: Pohjois-Irlannin konfliktia kuvaava Älä sano mitään (2022) ja Yhdysvaltain opioidikriisin taustoja perkaava Kivun valtakunta (2023).
IG: @praddenkeefe
Patrick Radden Keefe: Valehtelijoiden kaupunki – Tositarina nuoren miehen kuolemasta ja Lontoon pimeästä puolesta (Gummerus)
alkuteos London falling: A Mysterious Death in a Gilded City and a Family´s Search for Truth
suomentanut Maija Heikinheimo
432 sivua
myös e- ja äänikirjana, lukija: Juhani Rajalin
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläTuottajaGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
Kuvat
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
Gummeruksen romanttiset kesälomakirjat tarjoilevat walesilaismaisemia, intiimejä konsertteja ja historian parhaat treffit15.5.2026 13:07:01 EEST | Tiedote
Tiina Lifländerin Merta edemmäs on täydellinen hyvän mielen kesälomakirja järkevästä Sinistä, joka yllättää itsensä ottamalla töistä loman ja lähtemällä viikoksi Walesiin. 1.6. ilmestyvä romaani aloittaa uuden kotimaisen feelgood-sarjan, joka saa jatkoa jo lokakuussa.
ENNAKKOTIEDOTE: Miten Grönlannista tuli uuden maailmanjärjestyksen polttopiste? Marjo Näkin silmiä avaava uutuuskirja Jään valta vaihtuu (Gummerus) ilmestyy 8.6.13.5.2026 12:48:37 EEST | Tiedote
Arktisesta alueesta on tullut lyhyessä ajassa geopoliittisen mittelön areena samalla kun kansainvälinen sääntöihin perustuva maailmanjärjestys on murroksessa. Jään alta paljastuu uusia luonnonvaroja ja merireittejä, ja kilpailu niiden hallinnasta on alkanut. Seuraava kansainvälinen konflikti saattaa syttyä Jäämerellä. Miten ja miksi pohjoisesta on tulossa uuden maailmanjärjestyksen polttopiste? Marjo Näkin Jään valta vaihtuu – Arktinen alue maailmanjärjestyksen murroksessa (Gummerus) auttaa ymmärtämään, miksi Yhdysvallat uhittelee Grönlannissa, Kiina haluaa arktiseksi valtioksi ja Venäjä varustautuu pohjoisessa.
Healing fiction on maailmankirjallisuuden uusi trendi: japanilainen hittikirja Lääkkeeksi määrätään kissa (Gummerus) on käännetty yli 30 kielelle11.5.2026 13:22:20 EEST | Tiedote
Japanilaisesta menestysromaanista Lääkkeeksi määrätään kissa (Gummerus) on muodostunut kansainvälinen ilmiö. Se edustaa maailmalla tällä hetkellä trendaavaa healing fiction -genreä, jossa kiehtovilla ja eriskummallisilla tarinoilla on lukijan mieltä eheyttävää voimaa.
Gummerus julkaisee Lena Dunhamin uutuusteoksen – Famesick ilmestyy suomeksi lokakuussa6.5.2026 12:51:57 EEST | Tiedote
Girls-sarjan luojana tunnetun Lena Dunhamin juuri englanniksi ilmestynyt Famesick on pian luettavissa myös suomeksi. Famesick – Muistelma (Gummerus) ilmestyy 22.10., ja sen kääntää Helka Sivill.
ENNAKKOTIEDOTE: Italialaiskirjailijan palkittu läpimurtoteos on herkullinen satiiri kauniin ontosta Instagram-elämästä – Täydellistä ilmestyy suomeksi 11.5.4.5.2026 08:11:00 EEST | Tiedote
Täydellistä (Gummerus) on nautinnollisen terävä satiiri onttouttaan kumisevasta nykyelämästä, aikuisuudesta, autenttisuuden kaipuusta ja freelancetyöstä millenniaalien ihannoimassa Berliinissä. Italialainen kirjailija Vincenzo Latronico saapuu Suomeen vierailulle keskustelemaan läpimurtoromaanistaan Helsinki Lit -festivaaleille toukokuun lopulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme