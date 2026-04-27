Maakuntahallituksen päätökset 18.5.2026

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari kiittää tavoitteiden valmisteluun osallistuneita vahvasta yhteistyöstä. Hänen mukaansa vaikuttamistyötä on tehty alueella pitkäjänteisesti jo ennen tavoitteiden julkistamista.

Olemme koonneet mittavan kokonaisuuden Päijät-Hämeen tulevaisuuden kannalta keskeisistä edunvalvontatavoitteista. Ensimmäistä kertaa valmistelu toteutettiin näin laajalla joukolla. On tärkeää, että alueelta kuuluu yhteinen ääni. Meillä on vahva yksituumaisuus viedä tärkeitä asioita yhdessä eteenpäin, Kari toteaa.

Päijät-Hämeen hallitusohjelmatavoitteet 2027–2031

Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen liiton tavoitteet hallitusohjelmakaudelle 2027–2031. Kokouksessa käyty keskustelu merkittiin tiedoksi ja sitä hyödynnetään tavoitteiden jatkovalmistelussa sekä edunvalvonnassa.

Maakuntajohtajan viran vaalin vahvistaminen ja johtajasopimus

Maakuntahallitus vahvisti maakuntajohtajan virkavaalin ja hyväksyi Päijät-Hämeen liiton ja Ulla-Kirsikka Vainion välisen johtajasopimuksen.

Hallintotieteiden maisteri Ulla-Kirsikka Vainio on ilmoittanut ottavansa viran vastaan ja aloittaa tehtävässä 1.6.2026.

Kirjallinen kannanotto siihen, miten vaalipiirit muodostaisivat vaalialueita

Parlamentaarinen vaalialuetyöryhmä esitti tammikuussa 2025, että jatkovalmistelussa muutetaan perustuslakia ja vaalilakia siten, että alle kahdeksan kansanedustajaa valitsevat vaalipiirit muodostaisivat vaalialueita yhdessä toisten vaalipiirien kanssa. Valmistelua jatketaan oikeusministeriössä, ja työn tueksi on asetettu parlamentaarinen ohjausryhmä, joka pyysi maakuntien liitoilta kirjallisia kannanottoja sekä kuuli niitä keväällä 2026.

Päijät-Hämeen liitto pitää vaalialuemallin tavoitteita perusteltuina erityisesti pienissä vaalipiireissä, mutta katsoo, ettei Hämeen vaalipiiri ole nykytilanteessa tai ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa sellaisessa asemassa, jossa malli olisi tarpeen. Liitto korostaa, että vaalijärjestelmän tulee turvata alueellinen edustavuus ja selkeys, eikä muutoksia tulisi tehdä vaalipiireihin, joissa nykyjärjestelmä toimii hyvin. Lisäksi liitto ei pidä esillä olleista vaalialuevaihtoehdoista yhtäkään tarkoituksenmukaisena ja painottaa osallistavan valmistelun merkitystä mahdollisissa muutostilanteissa.

Sosialidemokraattisen maakuntavaltuustoryhmän aloite

SDP:n valtuustoryhmä teki maakuntavaltuuston kokouksessa 3.12.2025 aloitteen ”Päijät-Hämeen kyber-, hybriditurvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi”

Maakuntahallitus totesi, että aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat ajankohtaisia ja perusteltuja.

Päijät-Hämeen turvallisuus-, varautumis- ja huoltovarmuustyötä kehitetään PHTURVA-verkostossa yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa osana kansallista kokonaisturvallisuutta. PHTURVAn toimintaa johtaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Kuntien varautumista edistetään lisäksi KUNTATURVA-yhteistyöverkostossa. Päijät-Hämeen liitto on mukana molempien verkostojen työssä.

Maakuntavaltuuston joulukuun kokouksessa valtuusto saa ajantasaiset kuvaukset aloitteessa esitetyistä toimenpidekokonaisuuksista.

