Demarinuoret, Demarinaiset, Demariopiskelijat ja Nuoret Kotkat: SDP:n on rakennettava vakaata, tasa-arvoista ja toiveikasta tulevaisuutta
18.5.2026 13:16:58 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Demarinuoret, Demarinaiset, Demariopiskelijat ja Nuoret Kotkat vaativat SDP:n puoluekokoukselta päätöksiä, jotka rakentavat lapsille ja nuorille valoisampaa tulevaisuutta sekä edistävät progressiivista perhepolitiikkaa ja työelämän tasa-arvoa.
Talvella julkaistu Nuorisobarometri kantoi synkkää viestiä: nuorten tulevaisuudenusko on romahtanut. Samoihin aikoihin barometrin julkaisun kanssa otsikoihin nousi hallituksen lakiesitys, jolla laillistetaan perusteettomat määräaikaiset työsopimukset ja asiantuntijoiden mukaan lisätään raskaussyrjinnän riskiä. Tällä on vaikutusta erityisesti nuoriin naisiin, joiden kohdalla määräaikaiset työsopimukset sekä raskaussyrjintä ovat jo nykyisellään yleisiä. Työhön ja opiskeluun liittyvät epävarmuudet nousivat esiin myös Nuorisobarometrissä: 70% nuorista oli kokenut paineita työn saamisesta ja yli puolet nuorista painetta opiskelupaikan saamisesta.
Epävarmuus työelämässä aiheuttaa epävarmuutta arjessa. Kun työtä ei ole tarjolla tai se on epävakaata ja toimeentulo on vaikeasti ennustettavaa, elämän suuria päätöksiä lykätään. Perheen perustamisesta haaveileva ei uskalla edetä unelmaansa kohti, kun jo oma toimeentulo on epävarma. Ensiasunnon ostaminen tuntuu liian suurelta riskiltä tai sulalta mahdottomuudelta, ja siten nuorten varallisuuskehitys hidastuu. Tilannetta pahentaa lapsiperheköyhyyden lisääntyminen, joka - jopa kirjaimellisesti - heikentää osan nuorista eväitä elämään.
Nuorisobarometrin mukaan yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja asenteet aiheuttavat turvattomuutta 53 % nuorista. Tähän painostavaan arvoympäristöön voidaan vastata sosialidemokraattisella politiikalla, joka luo toivoa ja tarjoaa oikeudenmukaisia ratkaisuja kestävämmän hyvinvointivaltion haasteisiin. On positiivista, että nuorten ja opiskelijoiden kiinnostus politiikkaa kohtaan on noussut. Vapautta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta vaaliva SDP voikin tarjota nuorille valoisampia tulevaisuuden näkymiä sekä paikan vaikuttaa yhteiskunnassa.
Emilia KangaskolkkaDemarinuorten puheenjohtajaPuh:045 114 9034emilia.kangaskolkka@demarinuoret.fi
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Miku KuuskorpiDemariopiskelijoiden puheenjohtajamiku.kuuskorpi@sonk.fi
Reijo PaananenNuorten Kotkien puheenjohtajapaanasenreijo@gmail.com
