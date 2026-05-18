Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt käynnistyvät Pohjalaismaakunnissa
18.5.2026 14:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla käynnistyvät kesän 2026 asfaltointityöt viikolla 21. Tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuussa.
Jo kilpailutetuissa urakoissa päällystetään yhteensä noin 230 kilometriä teitä. Määrä on noin 100 kilometriä vähemmän kuin vuonna 2025. Töiden tavoitteena on parantaa tieverkon kuntoa, liikenneturvallisuutta ja ajomukavuutta.
Työt aiheuttavat paikoin häiriöitä liikenteelle, joten tienkäyttäjiltä toivotaan tarkkaavaisuutta ja malttia työmaiden kohdalla.
Päällystysurakoitsijoina toimii Peab Industri Oy sekä Asfalttikallio Oy.
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueen vuoden 2026 päällystystyöt alkavat viikolla 21:
- 25.5. valtatie 19, Yli-härmä
- 18.5. valmistelevat työt ja 1.6. päällystystyöt, 17853 Kalliojärventie
Aikataulu on alustava, joten se voi vielä muuttua esimerkiksi sääolosuhteiden takia.
Keskeisiä päällystyskohteita kesällä 2026:
- Valtatie 8 Närpiö, Pirttikylä – Kolnebacken, 19,6 kilometriä
- Valtaie 8 välillä valtatie 28 risteys - Pohjois-Pohjanmaan raja, 24,6 kilometriä
- Valtatie 18 Alavus, Tuuri – Kuohunkorvennotko, 10,8 kilometriä
- Valtatie 18 Seinäjoki, Kainasto – Kiikku, 11 kilometriä
- Valtatie 19 Seinäjoki, Itäväylä – Kuortaneentie, 13 kilometriä
- Maantie 6880 Ilmajoki, Tainuskyläntie – Korpihyövältintie, 9,7 kilometriä
- Maantie 6650 Teuva, Myrkky – Laitila, 6,7 kilometriä
Näin liikut turvallisesti päällystystyömaalla
Päällystystyöt aiheuttavat paikoin häiriöitä liikenteelle. Vilkkaimmilla teillä työt pyritään tekemään ruuhka-ajat huomioiden ja osin yöaikaan. Haitta on yleensä lyhytaikainen, mutta tienkäyttäjiltä toivotaan malttia ja tarkkaavaisuutta työmaiden kohdalla.
Työmailla liikkuu myös jalan työskenteleviä työntekijöitä, joten heidän turvallisuutensa on syytä ottaa huomioon erityisesti.
Toimi näin päällystystyömaalla, työmaa on myös työpaikka
- Hidasta vauhtia – näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden
- Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin
- Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää
- Ole valmis pysähtymään
- Noudata liikennemerkkejä
Yksiajorataisilla vilkasliikenteisillä päällystyskohteilla, kuten valta- ja kantateillä, käytetään saattoautoa. Se ohjaa ajoneuvot turvallisesti työmaan ohi ja auttaa varmistamaan alennettujen nopeusrajoitusten noudattamisen. Saattoauton valotaululla annetaan ohjeita autoilijoille. Työmaiden kohdalla on alennettuja nopeusrajoituksia. Nopeusrajoituksia on noudatettava niin kauan kuin työmaan liikennemerkit ovat paikoillaan. Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vielä kevään aikana ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.
Tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuussa
Tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuussa. Tiemerkintäurakoitsijana toimii Hot Mix Oy. Pohjalaismaakuntien maanteiden tiemerkinnät ylläpidetään urakka-aikana reilun 5600 kilometrin matkalta.
Tiemerkintätyömaiden kohdalla autoilijoita pyydetään hidastamaan vauhtia. Liian suuri nopeus vaarantaa turvallisuuden ja voi sotkea sekä auton että tuoreen maalin. Tiemerkintäautot ja -työmaat hidastavat liikennettä hetkellisesti, ja työstä varoitetaan autojen kylteillä valotauluilla sekä tielle pudotettavilla valkoisilla vaahtohattaroilla. Ne kertovat tuoreista maalimerkinnöistä ja edessä liikkuvasta tiemerkintäajoneuvosta. Maalia voi roiskua auton renkaisiin esimerkiksi silloin, jos keskiviivaa maalaava ajoneuvo ohitetaan viivan yli. Riski kasvaa, jos viivaa pitkin ajetaan pidempi matka kovalla vauhdilla. Jos juuri maalattu viiva on pakko ylittää, se kannattaa tehdä mahdollisimman kohtisuoraan. Mahdolliset maaliroiskeet voi pehmentää rypsiöljyllä, jolloin ne on helpompi pestä pois.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toteutus:
Timo Kulmala
projektipäällikkö, kunnossapitoyksikkö
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, liikenneosasto
Puh. 040 542 7676
timo.kulmala@elinvoimakeskus.fi
Suunnittelu:
Ville-Petteri Luomanen
johtava tienpidon asiantuntija, tienpitoyksikkö
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus, liikenneosasto
Puh. 0290 027 743
ville-petteri.luomanen@elinvoimakeskus.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Avdelningscheferna för livskraftscentralen i Södra Österbotten har valts18.5.2026 13:20:00 EEST | Pressmeddelande
FM Timo Takala har valts till chef för landsbygds- och miljöavdelningen vid livskraftscentralen i Södra Österbotten, FöM Marjut Leppänen har valts till avdelningschef för näringar och kompetens och ingenjör (högre YH) Atte Arkko har valts till chef för trafikavdelningen.
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen osastopäälliköt valittu18.5.2026 13:20:00 EEST | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen maaseutu- ja ympäristöosaston päälliköksi on valittu FM Timo Takala, elinkeinot ja osaaminen -osastopäälliköksi HTM Marjut Leppänen ja liikenneosaston päälliköksi insinööri (YAMK) Atte Arkko.
Södra Österbottens livskraftscentralens Anders Östergård går i pension den 1 januari 202718.5.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Diplomingenjör Anders Östergård, som arbetat i nästan 40 år med statliga regionala väg- och trafikuppgifter, går i pension den 1 januari 2027.
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen Anders Östergård eläkkeelle 1.1.202718.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Pian 40 vuotta valtion alueellisissa tie- ja liikennetehtävissä toiminut diplomi-insinööri Anders Östergård jää eläkkeelle 1.1.2027.
Etelä-Pohjanmaan kehitysnäkymät varovaisen kaksijakoiset6.5.2026 10:15:00 EEST | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan kehitysnäkymiä leimaavat alkuvuonna 2026 samanaikaisesti epävarmuus ja tunnistetut kasvumahdollisuudet. Kansainvälisen toimintaympäristön jännitteet, maailmantalouden hidas kasvu sekä kotimaisen kysynnän vaimeus näkyvät alueen yritysten varovaisuutena, mutta toisaalta kiinnostus investointeihin, kasvuun ja vihreään siirtymään on säilynyt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme