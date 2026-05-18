Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt käynnistyvät Pohjalaismaakunnissa

Jo kilpailutetuissa urakoissa päällystetään yhteensä noin 230 kilometriä teitä. Määrä on noin 100 kilometriä vähemmän kuin vuonna 2025. Töiden tavoitteena on parantaa tieverkon kuntoa, liikenneturvallisuutta ja ajomukavuutta.

Työt aiheuttavat paikoin häiriöitä liikenteelle, joten tienkäyttäjiltä toivotaan tarkkaavaisuutta ja malttia työmaiden kohdalla.

Päällystysurakoitsijoina toimii Peab Industri Oy sekä Asfalttikallio Oy.

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueen vuoden 2026 päällystystyöt alkavat viikolla 21:

25.5. valtatie 19, Yli-härmä

18.5. valmistelevat työt ja 1.6. päällystystyöt, 17853 Kalliojärventie



Aikataulu on alustava, joten se voi vielä muuttua esimerkiksi sääolosuhteiden takia.

Keskeisiä päällystyskohteita kesällä 2026:

Valtatie 8 Närpiö, Pirttikylä – Kolnebacken, 19,6 kilometriä

Valtaie 8 välillä valtatie 28 risteys - Pohjois-Pohjanmaan raja, 24,6 kilometriä

Valtatie 18 Alavus, Tuuri – Kuohunkorvennotko, 10,8 kilometriä

Valtatie 18 Seinäjoki, Kainasto – Kiikku, 11 kilometriä

Valtatie 19 Seinäjoki, Itäväylä – Kuortaneentie, 13 kilometriä

Maantie 6880 Ilmajoki, Tainuskyläntie – Korpihyövältintie, 9,7 kilometriä

Maantie 6650 Teuva, Myrkky – Laitila, 6,7 kilometriä



Näin liikut turvallisesti päällystystyömaalla

Päällystystyöt aiheuttavat paikoin häiriöitä liikenteelle. Vilkkaimmilla teillä työt pyritään tekemään ruuhka-ajat huomioiden ja osin yöaikaan. Haitta on yleensä lyhytaikainen, mutta tienkäyttäjiltä toivotaan malttia ja tarkkaavaisuutta työmaiden kohdalla.

Työmailla liikkuu myös jalan työskenteleviä työntekijöitä, joten heidän turvallisuutensa on syytä ottaa huomioon erityisesti.

Toimi näin päällystystyömaalla, työmaa on myös työpaikka

Hidasta vauhtia – näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden

Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin

Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää

Ole valmis pysähtymään

Noudata liikennemerkkejä



Yksiajorataisilla vilkasliikenteisillä päällystyskohteilla, kuten valta- ja kantateillä, käytetään saattoautoa. Se ohjaa ajoneuvot turvallisesti työmaan ohi ja auttaa varmistamaan alennettujen nopeusrajoitusten noudattamisen. Saattoauton valotaululla annetaan ohjeita autoilijoille. Työmaiden kohdalla on alennettuja nopeusrajoituksia. Nopeusrajoituksia on noudatettava niin kauan kuin työmaan liikennemerkit ovat paikoillaan. Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vielä kevään aikana ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuussa

Tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuussa. Tiemerkintäurakoitsijana toimii Hot Mix Oy. Pohjalaismaakuntien maanteiden tiemerkinnät ylläpidetään urakka-aikana reilun 5600 kilometrin matkalta.

Tiemerkintätyömaiden kohdalla autoilijoita pyydetään hidastamaan vauhtia. Liian suuri nopeus vaarantaa turvallisuuden ja voi sotkea sekä auton että tuoreen maalin. Tiemerkintäautot ja -työmaat hidastavat liikennettä hetkellisesti, ja työstä varoitetaan autojen kylteillä valotauluilla sekä tielle pudotettavilla valkoisilla vaahtohattaroilla. Ne kertovat tuoreista maalimerkinnöistä ja edessä liikkuvasta tiemerkintäajoneuvosta. Maalia voi roiskua auton renkaisiin esimerkiksi silloin, jos keskiviivaa maalaava ajoneuvo ohitetaan viivan yli. Riski kasvaa, jos viivaa pitkin ajetaan pidempi matka kovalla vauhdilla. Jos juuri maalattu viiva on pakko ylittää, se kannattaa tehdä mahdollisimman kohtisuoraan. Mahdolliset maaliroiskeet voi pehmentää rypsiöljyllä, jolloin ne on helpompi pestä pois.