Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt käynnistyvät Pohjalaismaakunnissa

18.5.2026 14:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla käynnistyvät kesän 2026 asfaltointityöt viikolla 21. Tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuussa.

Yksiajorataisilla vilkasliikenteisillä päällystyskohteilla, kuten valta- ja kantateillä, käytetään saattoautoa. Se ohjaa ajoneuvot turvallisesti työmaan ohi ja auttaa varmistamaan alennettujen nopeusrajoitusten noudattamisen. Saattoauton valotaululla annetaan ohjeita autoilijoille. Kuva: Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Jo kilpailutetuissa urakoissa päällystetään yhteensä noin 230 kilometriä teitä. Määrä on noin 100 kilometriä vähemmän kuin vuonna 2025. Töiden tavoitteena on parantaa tieverkon kuntoa, liikenneturvallisuutta ja ajomukavuutta. 

Työt aiheuttavat paikoin häiriöitä liikenteelle, joten tienkäyttäjiltä toivotaan tarkkaavaisuutta ja malttia työmaiden kohdalla. 

Päällystysurakoitsijoina toimii Peab Industri Oy sekä Asfalttikallio Oy

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueen vuoden 2026 päällystystyöt alkavat viikolla 21: 

  • 25.5. valtatie 19, Yli-härmä 
  • 18.5. valmistelevat työt ja 1.6. päällystystyöt, 17853 Kalliojärventie 


Aikataulu on alustava, joten se voi vielä muuttua esimerkiksi sääolosuhteiden takia. 

Keskeisiä päällystyskohteita kesällä 2026: 

  • Valtatie 8 Närpiö, Pirttikylä – Kolnebacken, 19,6 kilometriä 
  • Valtaie 8 välillä valtatie 28 risteys - Pohjois-Pohjanmaan raja, 24,6 kilometriä 
  • Valtatie 18 Alavus, Tuuri – Kuohunkorvennotko, 10,8 kilometriä 
  • Valtatie 18 Seinäjoki, Kainasto – Kiikku, 11 kilometriä 
  • Valtatie 19 Seinäjoki, Itäväylä – Kuortaneentie, 13 kilometriä 
  • Maantie 6880 Ilmajoki, Tainuskyläntie – Korpihyövältintie, 9,7 kilometriä 
  • Maantie 6650 Teuva, Myrkky – Laitila, 6,7 kilometriä 


Näin liikut turvallisesti päällystystyömaalla 

Päällystystyöt aiheuttavat paikoin häiriöitä liikenteelle. Vilkkaimmilla teillä työt pyritään tekemään ruuhka-ajat huomioiden ja osin yöaikaan. Haitta on yleensä lyhytaikainen, mutta tienkäyttäjiltä toivotaan malttia ja tarkkaavaisuutta työmaiden kohdalla. 

Työmailla liikkuu myös jalan työskenteleviä työntekijöitä, joten heidän turvallisuutensa on syytä ottaa huomioon erityisesti.

Toimi näin päällystystyömaalla, työmaa on myös työpaikka 

  • Hidasta vauhtia – näin turvaat omasi ja muiden turvallisuuden   
  • Varaudu poikkeuksellisiin liikennejärjestelyihin   
  • Ole kärsivällinen, ajoittaista jonoutumista ei voida välttää   
  • Ole valmis pysähtymään   
  • Noudata liikennemerkkejä   


Yksiajorataisilla vilkasliikenteisillä päällystyskohteilla, kuten valta- ja kantateillä, käytetään saattoautoa. Se ohjaa ajoneuvot turvallisesti työmaan ohi ja auttaa varmistamaan alennettujen nopeusrajoitusten noudattamisen. Saattoauton valotaululla annetaan ohjeita autoilijoille. Työmaiden kohdalla on alennettuja nopeusrajoituksia. Nopeusrajoituksia on noudatettava niin kauan kuin työmaan liikennemerkit ovat paikoillaan. Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat vielä kevään aikana ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia. 

Tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuussa 

Tiemerkintätyöt käynnistyvät kesäkuussa. Tiemerkintäurakoitsijana toimii Hot Mix Oy. Pohjalaismaakuntien maanteiden tiemerkinnät ylläpidetään urakka-aikana reilun 5600 kilometrin matkalta.  

Tiemerkintätyömaiden kohdalla autoilijoita pyydetään hidastamaan vauhtia. Liian suuri nopeus vaarantaa turvallisuuden ja voi sotkea sekä auton että tuoreen maalin. Tiemerkintäautot ja -työmaat hidastavat liikennettä hetkellisesti, ja työstä varoitetaan autojen kylteillä valotauluilla sekä tielle pudotettavilla valkoisilla vaahtohattaroilla. Ne kertovat tuoreista maalimerkinnöistä ja edessä liikkuvasta tiemerkintäajoneuvosta. Maalia voi roiskua auton renkaisiin esimerkiksi silloin, jos keskiviivaa maalaava ajoneuvo ohitetaan viivan yli. Riski kasvaa, jos viivaa pitkin ajetaan pidempi matka kovalla vauhdilla. Jos juuri maalattu viiva on pakko ylittää, se kannattaa tehdä mahdollisimman kohtisuoraan. Mahdolliset maaliroiskeet voi pehmentää rypsiöljyllä, jolloin ne on helpompi pestä pois. 

Yhteyshenkilöt

Toteutus:
Timo Kulmala
projektipäällikkö, kunnossapitoyksikkö
Lounais-Suomen elinvoimakeskus, liikenneosasto
Puh. 040 542 7676
timo.kulmala@elinvoimakeskus.fi

Suunnittelu:
Ville-Petteri Luomanen
johtava tienpidon asiantuntija, tienpitoyksikkö
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus, liikenneosasto
Puh. 0290 027 743
ville-petteri.luomanen@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

