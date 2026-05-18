Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen osastopäälliköt valittu

18.5.2026 13:20:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen maaseutu- ja ympäristöosaston päälliköksi on valittu FM Timo Takala, elinkeinot ja osaaminen -osastopäälliköksi HTM Marjut Leppänen ja liikenneosaston päälliköksi insinööri (YAMK) Atte Arkko.

Timo Takala ja Marjut Leppänen ovat hoitaneet alkuvuoden ajan väliaikaisesti osastopäällikön tehtävää. Takala on aiemmin toiminut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa strategiapäällikkönä ja Leppänen ELY-keskuksessa työllisyys ja osaaminen -yksikön päällikkönä. Atte Arkko on työskennellyt ylitarkastajana Väylävirastossa, jota aiemmin vuosina 2020–2024 ELY-keskuksessa.

Elinvoimakeskusta johtaa ylijohtaja ja sen osastoja johtavat osastopäälliköt. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus aloitti toimintansa 1.1.2026 yhtenä kymmenestä alueellisesta elinvoimakeskuksesta.  Vuoden alussa organisaatioon nimettiin väliaikaiset osastopäälliköt. Nyt haussa olleet osastopäällikköjen tehtävät ovat ajalle 1.6.2026–31.5.2031.

Osastopäälliköt vastaavat keskuksen ylijohtajalle osaston toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta osana keskuksen tuloksellisuutta. Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidetaan Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Keskitettyjen tehtävien kautta palvellaan myös muita alueita.

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen henkilömäärä on noin 100 henkilöä, josta maaseutu ja ympäristö -osaston henkilömäärä on noin 78 henkilöä, liikenneosaston henkilömäärä noin 11 henkilöä ja elinkeinot ja osaaminen -osaston henkilömäärä noin 6 henkilöä. Lisäksi ylijohtajan alaisuudessa toimii yhteiset palvelut -ryhmä, jossa on 5 henkilöä.

