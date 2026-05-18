Siisti Biitsi tavoitteena – tule siivoamaan Naantalin Nunnalahden rannalle 19.5.
18.5.2026 13:43:41 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Siisti Biitsi on Pidä Saaristo Siistinä ry:n vesistöjen ja rantojen roskaisuuteen keskittyvä talkoo-ohjelma. Naantalin kaupunki on tempauksessa mukana toukokuun ajan. Järjestämme kaikille yhteiset siivouspäivät Nunnalahden uimarannalla 19.5. klo 10–18 ja Taimon uimapaikan ympäristössä 28.5. klo 10–18. Osallistujien kesken arvotaan Pidä Saaristo Siisti ry:n sekä Naantalin yllätyspalkintoja.
Siisti Biitsin tarkoituksena on siivota rantoja, kerätä tietoja rantojen roskaisuudesta, herättää kiinnostusta roskaisuustilanteeseen ja yhdistää konkreettinen ympäristötyö ulkoiluun ja yhdessäoloon. Naantalin kaupunki haastaa kampanjaan laajasti mukaan kuntalaiset, yhdistykset, seurat ja naapurikunnat.
Kampanjaa varten kuntalaiset voivat noutaa roskapihtejä ja -pusseja Naantalin kaupungintalon asiointipisteeltä sekä saariston palvelupisteistä niiden aukioloaikoina. Kaupunki suosittelee omia siivoushanskoja.
Kampanjaan voi osallistua myös kevyesti omalla ajalla, esimerkiksi päivittäisen kävelylenkin tai muun ulkoilun yhteydessä.
Kaupunki tuo keltaisia roskapönttöjä seuraaville paikoille:
- Soinistentie/ Vuokkokatu
- Solmukatu/ kevyenliikenteenväylä
- Teljentie
- Lappalaistenkatu/ Rakkaudenpolku
- Torinkulma
- Linnunrata/ Galaksikadun läheisyys (Luonnonmaa)
- Maskulainen/ Kolkkarinkuja (Rymättylä)
Kerätyt roskat raportoidaan Siisti Biitsi -sovellukseen
Kampanjaan osallistuvien tulee raportoida itse määrät Siisti Biitsi -mobiilisovellukseen. Tiedot voi täyttää myös paperilomakkeelle, jonka voi noutaa siivousvälineiden noudon yhteydessä palvelupisteeltä. Lomakkeen voi palauttaa kaupungin kampanjavastaaville siivouspaikalla 19.5. ja 28.5. klo 10–18 välisenä aikana tai kaupungin palvelupisteelle siivousvälineiden palautuksen yhteydessä.
Avointen siivouspäivien lisäksi Siisti Biitsiin voi osallistua omatoimisesti itselle sopivana aikana ja raportoida kerätyt roskat kätevästi mobiilisovellukseen.
Siivottava alue voi olla rantojen lisäksi myös muu alue, kuten puisto, metsä tai katualue. Yksityisillä alueilla tulee varmistaa maanomistajalta lupa siivoamiseen.
Jessica Ålgarsviestintä- ja markkinointipäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 775 5781jessica.algars@naantali.fi
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
