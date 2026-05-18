Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Opiskeluhuollon palvelut entistä lähemmäs kouluarkea

Suunnitelma perustuu oppilaitosten omiin opiskeluhuoltosuunnitelmiin ja Päijät‑Hämeessä tunnistettuihin nuorten hyvinvoinnin ilmiöihin. Tavoitteena on muun muassa vähentää lasten ja nuorten mielenterveyden kuormitusta, yksinäisyyden kokemusta, poissaoloja sekä haasteita jaksamisessa. Varhainen tuki, yhteisöllinen toiminta ja sujuva sekä yhdenvertainen pääsy opiskeluhuollon palveluihin eri puolilla aluetta vahvistuvat.

– Tarvittaessa nuori saa tuekseen monialaisen asiantuntijaryhmän, jossa toimivat yhdessä oppilaitoksen henkilöstö ja opiskeluhuollon ammattilaiset sekä alaikäisen kohdalla myös huoltajat. Ammattilaisia on oltava riittävästi, jotta he ovat aidosti läsnä oppilaitosten arjessa ja osallistuvat hyvinvoinnin edistämiseen myös ennaltaehkäisevästi, sanoo tulosyksikköpäällikkö Sanna Imeläinen.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto otti kantaa opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Nuoret pitävät tärkeänä, että opiskeluhuollon palvelut ovat helposti saavutettavia, ja että niiden arviointi perustuu nuorilta kerättyyn palautteeseen.

Alueellisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa näkyvät Päijät-Hämeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisentavoitteet. Suunnitelma tukee osallisuuden vahvistamista, mielen hyvinvointia, turvallista kouluarkea ja terveellisiä elintapoja. Suunnitelman toteutumista seurataan osana lasten ja nuorten hyvinvointityötä, ja opiskeluhuolto ohjaa toimintaansa saadun tiedon ja palautteen pohjalta.