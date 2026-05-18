Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Opiskeluhuollon palvelut entistä lähemmäs kouluarkea

18.5.2026 14:52:19 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Kouluissa ja oppilaitoksissa tuki on jatkossa entistä selkeämmin osa arkea. Tätä tukevat tiivistyvä yhteistyö ja yhteiset linjaukset, jotka hyvinvointialueen opiskeluhuoltopalvelut ja alueen oppilaitokset kokosivat alueelliseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan vuosille 2026–2029.

Suunnitelma perustuu oppilaitosten omiin opiskeluhuoltosuunnitelmiin ja Päijät‑Hämeessä tunnistettuihin nuorten hyvinvoinnin ilmiöihin. Tavoitteena on muun muassa vähentää lasten ja nuorten mielenterveyden kuormitusta, yksinäisyyden kokemusta, poissaoloja sekä haasteita jaksamisessa. Varhainen tuki, yhteisöllinen toiminta ja sujuva sekä yhdenvertainen pääsy opiskeluhuollon palveluihin eri puolilla aluetta vahvistuvat. 

– Tarvittaessa nuori saa tuekseen monialaisen asiantuntijaryhmän, jossa toimivat yhdessä oppilaitoksen henkilöstö ja opiskeluhuollon ammattilaiset sekä alaikäisen kohdalla myös huoltajat. Ammattilaisia on oltava riittävästi, jotta he ovat aidosti läsnä oppilaitosten arjessa ja osallistuvat hyvinvoinnin edistämiseen myös ennaltaehkäisevästi, sanoo tulosyksikköpäällikkö Sanna Imeläinen

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto otti kantaa opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Nuoret pitävät tärkeänä, että opiskeluhuollon palvelut ovat helposti saavutettavia, ja että niiden arviointi perustuu nuorilta kerättyyn palautteeseen. 

Alueellisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa näkyvät Päijät-Hämeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisentavoitteet.  Suunnitelma tukee osallisuuden vahvistamista, mielen hyvinvointia, turvallista kouluarkea ja terveellisiä elintapoja. Suunnitelman toteutumista seurataan osana lasten ja nuorten hyvinvointityötä, ja opiskeluhuolto ohjaa toimintaansa saadun tiedon ja palautteen pohjalta.

Yhteyshenkilöt

Sanna Imeläinenopiskeluhuoltopalveluiden tulosyksikköpäällikkö

Puh:050 5391 660

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Väitöstiedote: Asiantuntijavalta ja päätöksenteon legitimointi korostuivat sote-uudistukseen valmistautumisessa18.5.2026 09:13:48 EEST | Tiedote

Terveydenhuollon asiantuntijoiden näkemykset jäivät usein sivuun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen liittyvässä päätöksenteossa, osoittaa terveystieteiden maisteri Päivi Alinen väitöstutkimuksessaan. Alinen työskentelee ylihoitajana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen medisiinisellä ja operatiivisella tulosalueella.

