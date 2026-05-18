Konserni- ja tilajaoston päätöksiä 18.5.2026
18.5.2026 16:27:33 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto merkitsi tiedoksi konserniraportin tammi-maaliskuu 2026.
Konserniraportti sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta.
Omnian Lakelan toimipiste kaupungin omistukseen vuonna 2029
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto esittää, että kaupunginhallitus kumoaa 1.12.2025 tehdyn päätöksen Espoon koulutuskuntayhtymä Omnian Lakelan toimipisteen ostamisesta ja tekee esisopimuksen rakennuksen ostamisesta vuoden 2029 aikana, kun korvaavat tilat Kiviruukin alueella valmistuvat. Kyseessä on ns. hotelli Kuninkaantien rakennus sekä sen yhteydessä oleva Omnian rakennus.
Sunan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen määrärahaan muutos
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyi omalta osaltaan Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus -hankkeen määrärahan muuttamisen siten, että hankkeen tavoitekustannus on 23,74 milj. euroa. Asia etenee vielä valtuuston päätettäväksi.

Lisäksi konsernijaosto nimesi edustajat ja antoi toimintaohjeet Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen, Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Jaosto sai selostuksen pienten rakennuskohteiden tarjousehtojen keventämisestä ja kohtuullistamisesta. Jaosto toteaa, että työtä rakennuskohteiden tarjousehtojen keventämiseksi ja kohtuullistamiseksi tulee jatkaa. Jaostolle tuodaan uusi katsaus asian etenemisestä vuoden 2027 alussa.
Pöydälle jätettiin seuraavat asiat:
- Asia 13: Valtuustoaloite kaupungin ryhtymisestä tarvittaviin toimiin Olarin uimahallin avaamiseksi.
- Selostus asumisen ja maankäytön periaatteiden toteutumisen seurannasta vuodelta 2025 asumisen osalta.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
Avgiftsbelagd parkering utvidgas i Esbo centrum och Esboviken i maj 202518.5.2026 14:00:30 EEST | Pressmeddelande
I enlighet med stadsstyrelsens beslut i mars håller staden på att utvidga zonerna för avgiftsbelagd parkering. Den nya skyltningen inleds i maj i Esbo centrum och Esboviken. Fordonens förare ombeds att hålla koll på vägmärkena vid parkering, eftersom avgifterna träder i kraft genast när vägmärkena har bytts ut. Att parkeringen är avgiftsbelagd visas med vägmärken enligt bilden. Via länkarna i slutet av detta meddelande kan du ladda ner en karta och en förteckning över de gator som ändringarna gäller. Parkeringens pris och tiden då parkeringen är avgiftsbelagd I zon 1 kostar parkering 3,50 euro per timme och i zon 2 kostar det 2 euro per timme. Den avgiftsbelagda parkeringen gäller vardagar kl. 8–20, lördagar kl. 8–18 och i zon 1 också söndagar kl. 8–18. Stadsstyrelsens beslut att utvidga den avgiftsbelagda parkeringen och om nya zoner i Esbo: Stadsstyrelsens protokoll 16.3.2026 § 82 (på finska)Esbo stad Mer information: Esbo stad: Utvidgning av avgiftsbelagd parkering Läs också: Rabatt
Maksullista pysäköintiä laajennetaan Espoon keskuksessa ja Espoonlahdessa toukokuussa18.5.2026 14:00:30 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti Espoossa ollaan laajentamassa maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä. Liikennemerkkien muutostyöt aloitetaan Espoon keskuksen ja Espoonlahden alueella toukokuussa. Kuljettajia pyydetään tarkkailemaan liikennemerkkejä pysäköidessään, sillä maksullisuus astuu heti voimaan, kun liikennemerkit on vaihdettu. Pysäköinnin maksullisuus osoitetaan kuvan mukaisilla liikennemerkeillä. Tiedotteen lopussa olevista linkeistä voi ladata kartan ja luettelon kaduista, joilla muutoksia tapahtuu. Pysäköinnin hinta ja maksullisuuden voimassaoloaika Pysäköinti maksaa 1. vyöhykkeellä 3,5 euroa / tunti ja 2. vyöhykkeellä 2,5 euroa / tunti. Maksullinen pysäköinti tulee olemaan voimassa arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 8–18 ja vyöhykkeellä 1 myös sunnuntaisin klo 8–18. Alla on linkki päätöspöytäkirjan pykälään, jossa kaupunginhallitus päätti maksullisen pysäköinnin laajentamisesta ja uusista vyöhykkeistä Espoossa: Kaupunginhallitus Pöytäkirja 16.03.2
Paid parking to be expanded in Espoon keskus and Espoonlahti in May18.5.2026 14:00:30 EEST | Press release
In accordance with the decision made by the City Board in March, paid parking zones in Espoo will be expanded. The city will start updating traffic signs in May in the Espoon keskus and Espoonlahti areas. Drivers are advised to check traffic signs when parking, as the parking fees will take effect immediately once the signs have been replaced. Paid parking is indicated by traffic signs as shown in the image. Click on the links at the bottom of this page to find a map and a list of the streets affected. Parking fees and paid parking hours Parking costs €3.50 per hour in zone 1 and €2.50 per hour in zone 2. Parking fees are charged from Monday to Friday from 8:00 to 20:00, on Saturdays from 8:00 to 18:00 and, in zone 1, also on Sundays from 8:00 to 18:00. Below is a link to the section of the City Board’s decision record describing the expansion of paid parking and the new zones: City Board Minutes 16 March 2026 / Item 82 | Dynasty information service | City of Espoo (in Finnish) Further
