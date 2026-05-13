Alle 3-vuotiaiden huostaanotot ovat lisääntyneet – lastensuojelun tilastoissa ei kuitenkaan muita merkittäviä muutoksia
19.5.2026 10:00:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Huostassa olleiden 0–2-vuotiaiden määrä kasvoi 9 prosenttia vuonna 2025. Huostassa oli kaikkiaan 292 alle 3-vuotiasta lasta vuonna 2025. Avohuollossa olleiden alle 3-vuotiaiden määrä kasvoi 10 prosenttia.
Ikäryhmän kiireelliset sijoitukset lisääntyivät vain vähän (+3 prosenttia), kuten myös lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien 0–2-vuotiaiden määrä (+ 2 prosenttia).
"Tärkeää on, että lapsiperheet saavat tukea sitä tarvitessaan. Pienten lasten osalta kasvu näkyi kaikissa lastensuojelun tarkasteluissa. Se on huomionarvoista ja voi kertoa lapsiperheiden lisääntyneestä kuormituksesta tai siitä, että viranomaiset puuttuvat tilanteisiin entistä päättäväisemmin", sanoo THL:n kehittämispäällikkö Johanna Hedman.
Lastensuojelun keskeiset tunnusluvut pysyivät koko maan tilannetta tarkastellessa vuonna 2025 pääosin ennallaan.
Alueelliset erot suuria
Hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja. Etelä-Karjalassa, Itä-Uusimaalla ja Pohjanmaalla on vähän asiakkaita, kiireellisiä sijoituksia ja huostassa olevia lapsia.
“Alueiden erot voivat kertoa erilaisista tavoista järjestää palveluita, mutta myös alueen väestön hyvinvoinnista ja sosioekonomisista tekijöistä,” Johanna Hedman sanoo.
Lastensuojeluilmoituksia ja avohuollon asiakasmääriä voi tarkastella hyvinvointialueittain entistä tarkemmin THL:n verkkopalvelussa.
Lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä
Lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Vuonna 2025 avohuollon asiakkaina oli 3,6 prosenttia kaikista lapsista, eniten 16–17-vuotiaissa (4,8 %). Lastensuojeluilmoitukset kasvoivat yhä tässä ikäryhmässä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka seitsemännestä (14,7 %) 16–17-vuotiaasta.
“Nuoruusikäisten korostuminen tilastoissa voi viitata siihen, että lasten ja perheiden kasautuneet tuen tarpeet tunnistetaan liian myöhään, mutta myös siihen, että nuoruusiässä korostuviin mielenterveyden ja käyttäytymisen haasteisiin ei pystytä muissa palveluissa tarkoituksenmukaisesti vastaamaan”, toteaa THL:n tutkimusprofessori Taina Laajasalo.
Sijoitusten määrässä ei muutoksia
Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 17 100 lasta (1,6 % lapsista), mikä on samaa tasoa kuin aiempina vuosina.
Huostassa oli vuoden aikana 11 500 lasta (1,1 %), ja kiireellisesti sijoitettuna 4 800 lasta (0,5 %).
“Sijoitusten määrän pysyminen vakaana ei yksin kerro tilanteen heikkenemisestä tai parantumisesta. Se voi tarkoittaa vakiintumista tai myös sitä, että lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle tarkastellaan entistä kriittisemmin”, Hedman huomauttaa.
Ilmoitukset kasautuvat yhä enemmän samoille lapsille
Vuonna 2025 lastensuojeluilmoitus tehtiin 117 000 lapsesta, mikä vastaa 10,9 prosenttia kaikista lapsista. Ilmoitusten kokonaismäärä nousi 246 000:een (+7 %), vaikka ilmoitusten kohteena olevien lasten määrä kasvoi vain hieman (+1 %).
“Kun ilmoitusten määrä kasvaa mutta lasten määrä ei, se kertoo ilmoitusten kasaantumisesta samoille lapsille. Syksyllä käyttöön saatavat aiempaa kattavammat tiedot auttavat ymmärtämään ilmiötä paremmin”, kertoo THL:n johtava asiantuntija Martta Forsell.
Lastensuojelun asiakkaiden tuen esitetään jatkossa toteutuvan yhä selvemmin lapsiperhepalveluissa
Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa lasten ja perheiden tukea annettavaksi jatkossa yhä selkeämmin sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa lastensuojelun sijaan. Tavoitteena olisi siirtää asiakkaita lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Ehdotukset sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain muutoksista ovat parhaillaan lausuntokierroksella.
Lapsiperhepalveluiden piirissä oli THL:n arvion mukaan noin 150 000 lasta eli 15 prosenttia kaikista lapsista.
”Tänä vuonna pystyimme ensimmäistä kertaa tarkastelemaan muutamien hyvinvointialueiden tietojen perusteella, mitä sosiaalipalveluja lastensuojelun asiakkaat ovat saaneet. Jatkossa voimme analysoida entistä tarkemmin, millaista tukea lapset, nuoret ja heidän perheensä saavat. Sosiaalihuollon tietopohja tarkentuu Kanta-palveluiden käyttöönoton myötä”, Forsell kertoo.
“Jatkossa näiden tietojen lisäksi tulisi saada tarkempaa tietoa esimerkiksi lastensuojelulaitoksista, ja sen vuoksi THL toivookin seuraavan hallituksen panostavan lastensuojelun tietopohjan vahvistamiseen tältäkin osin”, Johanna Hedman lisää.
Lisätietoa
Lastensuojelun tilastot
THL:n hallitusohjelmaratkaisut
Yhteystiedot
Johanna Hedman
tiimipäällikkö, kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7194
Taina Laajasalo
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7777
Martta Forsell
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7974
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL viikolla 21/202613.5.2026 15:03:19 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka viikko. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat keskiviikon 13.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ti 19.5. Lastensuojelutilasto julkaistaan klo 10. Tilastoon sisältyy tiedot lastensuojeluilmoituksista, lastensuojelun asiakkaista ja sijoituksista kodin ulkopuolelle. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632 Uutiset ti 19.5. Uutta tietoa lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien ja ADHD-lääkkeiden käytön yleisyydestä. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 ke 20.5. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat saatavuutta, mutta läsnäkäynnit eivät merkittävä
THL: sote-rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä - kannusteita, demografista mallia ja alueiden verotusoikeutta tulisi selvittää tarkemmin11.5.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, ja työssä tulisi selvittää muiden muassa nykymallin kannusteita, demografista mallia sekä alueiden verotusoikeutta, katsoo THL. Laitos on julkaissut oman ehdotuksensa rahoitusmallin jatkokehittämiseksi tulevina vuosina.
Hantaviruksen aiheuttama riski Euroopan väestölle erittäin pieni8.5.2026 21:00:16 EEST | Tiedote
Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni, kertoo Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) julkaisema riskinarvio. Kaksi suomalaismatkailijaa altistui mahdollisesti hantavirukselle lentokoneessa Johannesburgissa.
THL viikolla 20/20267.5.2026 15:09:34 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 7.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ma 11.5. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli vaatii jatkokehittämistä, ja työssä tulisi selvittää muiden muassa nykymallin kannusteita, demografista mallia sekä alueiden verotusoikeutta, katsoo THL. Laitos on julkaissut oman ehdotuksensa rahoitusmallin jakokehittämiseksi tulevina vuosina. Lisätiedot ja materiaalipyynnöt: piritta.rautavuori(at)thl.fi Uutiset ma 11.5. Raskaudenkeskeytykset 2025 -tilasto. Sisältää tietoja raskaudenkeskeytyksistä ja keskeytystoimenpiteistä ikäryhmittäin k
Päihde- ja riippuvuuspalvelut murroksessa – asiointi siirtyy peruspalveluihin, joissa rakenteita ja osaamista on vahvistettava6.5.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Päihde- ja riippuvuuspalvelut ovat siirtymävaiheessa, jossa asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Muutos tarjoaa mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoonohjaukseen, mutta edellyttää palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Muuten uhkana on, etteivät palvelut vastaa ihmisten moninaistuviin tarpeisiin, todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreessa Päihde- ja riippuvuuspalvelujen tila raportissa. Esimerkiksi vuonna 2024 alkoholin käytön vuoksi perusterveydenhuollon päihde- ja riippuvuushoidossa asioi 56 prosenttia enemmän asiakkaita kuin vuonna 2019. Vastaavasti erikoissairaanhoidossa asiointi on vähentynyt. – Päihde- ja riippuvuusasiointi näyttäisi siirtyvän yhä enemmän perusterveydenhuoltoon ja muihin peruspalveluihin. Tämä edellyttää, että palvelukokonaisuudet ja ammattilaisten osaaminen tukevat muutosta, sanoo erikoistutkija Kristiina Kuussaari THL:stä. - Päihde- ja riippuvuuspalvelujen tul
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme