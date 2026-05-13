VR kutsuu vaihtamaan ruudut reissuihin – bingetä kesällä Suomea suoratoistopalvelun hinnalla

Suomalaisten ruutuaika vuorokaudessa on jopa 5,5 tuntia, ja noin 80 prosentilla on käytössään vähintään yksi suoratoistopalvelu*. Yksi nousevista ilmiöistä on digitaalinen todellisuuspako, jossa uppoudutaan sisältöjen syövereihin. Tutkimusten mukaan sarjamaratonit voivat aiheuttaa esimerkiksi unettomuutta ja uupumusta**.

”Sarjojen bingettäminen häviää tosielämän kokemuksille. On tärkeää irrottautua välillä kokonaan digitaalisesta ärsyketulvasta ja antaa mielelle sekä keholle tilaa palautua. Altistuminen luontoympäristölle ja sosiaaliset kohtaamiset lisäävät hyvinvointia ja elämän iloa”, toteaa filosofian tohtori, psykoterapeutti Mikael Saarinen***.

Kesäloma tarjoaa tilaisuuden irrottautua laitteista ja nauttia Suomen suvesta kaikilla aisteilla.

”Haluamme tarjota viihteen kulutukselle aktiivisemman vaihtoehdon. Siksi kannustamme kesäkampanjassamme vaihtamaan ruudut reissuihin ja katsomaan Suomea livenä”, VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Schugk kertoo.

Lomalippu tarjoaa kuukauden seikkailun – yli 200 kohdetta

Kesän Binge Finland -kampanjassa on mahdollista saada kuukauden kesäseikkailu keskimääräisen suoratoistopalvelun hinnalla. Lomalipun normaalihinta on 369 euroa ja kampanjalipun hinta on 9,90 euroa. Kampanjalippuja on tarjolla rajoitettu erä nopeimmille.

”Junan ikkunasta avautuvat maisemat tarjoavat rentouttavaa ruutuaikaa. Junamatka on jo itsessään seikkailu, joka mahdollistaa kohtaamisia. Lisäksi omaan autoon verrattuna ei tarvitse stressata ratissa, vaan pääsee virkeänä perille”, toteaa Schugk.

Suomi on täynnä kiinnostavia kesäkohteita ja inspiroivaa livesisältöä löytyy rauhallisesta luontomatkailusta romantiikkaan ja seikkailukohteisiin.

”Kotimaan matkailulla tuetaan paikallisten yritysten, tapahtumien ja kulttuurin elinvoimaa. Suomessa on loistava junaverkosto, ja samalla Lomalipulla pääsee yli 200 kotimaan kohteeseen. Juna on myös yksi vähäpäästöisimmistä tavoista liikkua pitkiä matkoja Suomessa”, Schugk muistuttaa.

VR:n Binge Finland kesäkampanja – vaihda ruutuaika reissuihin

VR kannustaa Binge Finland -kesäkampanjassaan suomalaisia bingettämään sarjojen sijaan Suomea.

30 päivän lomalipun hinta on aikuiselle 369 euroa. Nyt nopeimmat voivat saada lipun suoratoistopalveluiden keskimääräisellä hinnalla 9,90 €.

Lomalippua voi käyttää kuukauden ajan rajattomasti millä tahansa reitillä koko Suomessa 1.6.–31.8.2026. Ostaaksesi Lomalipun tarvitset VR Matkalla -sovelluksen.

Kampanjaan voi osallistua 29.5. klo 10 alkaen osoitteessa vr.fi/binge.​

Lisätietoa Binge Finland -kampanjasta: vr.fi/binge





Matkaeväitä mielen ja kehon hyvinvointiin: harjoitus junamatkalle. ***

1. Istu mukavasti, sulje silmäsi ja sano hiljaa mielessäsi: ”Minä pysähdyn. Olen vain tässä ja nyt.”

2. Rauhoita mielesi hengittämällä lyhyesti sisään nenän kautta ja kaksi kertaa pidempään ulos suun kautta.

3. Jos mielesi harhautuu omista ajatuksistasi tai ulkoisista ärsykkeistä, palauta huomiosi takaisin hengitykseen.

4. Kun olet läsnä olevassa tilassa, aukaise silmäsi ja nauti junan ikkunasta näkyvästä luontomaisemasta ilman ajattelemista.

5. Voit palata tähän rauhoittumisen ja luonnon seuraamisen kokemukseen myös matkasi jälkeen.





KUVALIITTEET:

Binge Finland -kampanjakuva

Binge Finland -kampanjan trailervideo

Suomen junareiteillä on upeat maisemat

Raiteet auringonlaskussa kiskobussin perästä kuvattuna

Junamatka kesäyössä

Luontomaisema ja sosiaaliset kohtaamiset lisäävät hyvinvointia ja elämäniloa

LÄHTEET:

* Tilastokeskus. https://stat.fi/fi/julkaisu/cl8ipicxx123r0bw2oxe42g8i

Teosto. https://www.teosto.fi/pohjoismainen-tutkimus-tvn-ja-elokuvien-suoratoistopalveluiden-kayttajamaarat-ovat-nousseet/

**Binge-Watching and Mental Health Problems: A Systematic Review and Meta-Analysis - PMC

*** Saarinen ja Siira (2026) Vähemmän digiä, enemmän elämää, Docendo, Helsinki

https://docendo.fi/kirjat/vahemman-digia-enemman-elamaa/