VR kutsuu vaihtamaan ruudut reissuihin – bingetä kesällä Suomea suoratoistopalvelun hinnalla
19.5.2026 07:00:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
Suomalaiset viettävät vapaa-aikaansa yhä enemmän ruutujen äärellä. VR kannustaa nyt alkavassa Binge Finland -kesäkampanjassaan ahmimaan sarjojen sijaan Suomea.
Suomalaisten ruutuaika vuorokaudessa on jopa 5,5 tuntia, ja noin 80 prosentilla on käytössään vähintään yksi suoratoistopalvelu*. Yksi nousevista ilmiöistä on digitaalinen todellisuuspako, jossa uppoudutaan sisältöjen syövereihin. Tutkimusten mukaan sarjamaratonit voivat aiheuttaa esimerkiksi unettomuutta ja uupumusta**.
”Sarjojen bingettäminen häviää tosielämän kokemuksille. On tärkeää irrottautua välillä kokonaan digitaalisesta ärsyketulvasta ja antaa mielelle sekä keholle tilaa palautua. Altistuminen luontoympäristölle ja sosiaaliset kohtaamiset lisäävät hyvinvointia ja elämän iloa”, toteaa filosofian tohtori, psykoterapeutti Mikael Saarinen***.
Kesäloma tarjoaa tilaisuuden irrottautua laitteista ja nauttia Suomen suvesta kaikilla aisteilla.
”Haluamme tarjota viihteen kulutukselle aktiivisemman vaihtoehdon. Siksi kannustamme kesäkampanjassamme vaihtamaan ruudut reissuihin ja katsomaan Suomea livenä”, VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Schugk kertoo.
Lomalippu tarjoaa kuukauden seikkailun – yli 200 kohdetta
Kesän Binge Finland -kampanjassa on mahdollista saada kuukauden kesäseikkailu keskimääräisen suoratoistopalvelun hinnalla. Lomalipun normaalihinta on 369 euroa ja kampanjalipun hinta on 9,90 euroa. Kampanjalippuja on tarjolla rajoitettu erä nopeimmille.
”Junan ikkunasta avautuvat maisemat tarjoavat rentouttavaa ruutuaikaa. Junamatka on jo itsessään seikkailu, joka mahdollistaa kohtaamisia. Lisäksi omaan autoon verrattuna ei tarvitse stressata ratissa, vaan pääsee virkeänä perille”, toteaa Schugk.
Suomi on täynnä kiinnostavia kesäkohteita ja inspiroivaa livesisältöä löytyy rauhallisesta luontomatkailusta romantiikkaan ja seikkailukohteisiin.
”Kotimaan matkailulla tuetaan paikallisten yritysten, tapahtumien ja kulttuurin elinvoimaa. Suomessa on loistava junaverkosto, ja samalla Lomalipulla pääsee yli 200 kotimaan kohteeseen. Juna on myös yksi vähäpäästöisimmistä tavoista liikkua pitkiä matkoja Suomessa”, Schugk muistuttaa.
VR:n Binge Finland kesäkampanja – vaihda ruutuaika reissuihin
- VR kannustaa Binge Finland -kesäkampanjassaan suomalaisia bingettämään sarjojen sijaan Suomea.
- 30 päivän lomalipun hinta on aikuiselle 369 euroa. Nyt nopeimmat voivat saada lipun suoratoistopalveluiden keskimääräisellä hinnalla 9,90 €.
- Lomalippua voi käyttää kuukauden ajan rajattomasti millä tahansa reitillä koko Suomessa 1.6.–31.8.2026. Ostaaksesi Lomalipun tarvitset VR Matkalla -sovelluksen.
- Kampanjaan voi osallistua 29.5. klo 10 alkaen osoitteessa vr.fi/binge.
- Lisätietoa Binge Finland -kampanjasta: vr.fi/binge
Matkaeväitä mielen ja kehon hyvinvointiin: harjoitus junamatkalle. ***
1. Istu mukavasti, sulje silmäsi ja sano hiljaa mielessäsi: ”Minä pysähdyn. Olen vain tässä ja nyt.”
2. Rauhoita mielesi hengittämällä lyhyesti sisään nenän kautta ja kaksi kertaa pidempään ulos suun kautta.
3. Jos mielesi harhautuu omista ajatuksistasi tai ulkoisista ärsykkeistä, palauta huomiosi takaisin hengitykseen.
4. Kun olet läsnä olevassa tilassa, aukaise silmäsi ja nauti junan ikkunasta näkyvästä luontomaisemasta ilman ajattelemista.
5. Voit palata tähän rauhoittumisen ja luonnon seuraamisen kokemukseen myös matkasi jälkeen.
KUVALIITTEET:
Binge Finland -kampanjan trailervideo
Suomen junareiteillä on upeat maisemat
Raiteet auringonlaskussa kiskobussin perästä kuvattuna
Luontomaisema ja sosiaaliset kohtaamiset lisäävät hyvinvointia ja elämäniloa
LÄHTEET:
* Tilastokeskus. https://stat.fi/fi/julkaisu/cl8ipicxx123r0bw2oxe42g8i
Teosto. https://www.teosto.fi/pohjoismainen-tutkimus-tvn-ja-elokuvien-suoratoistopalveluiden-kayttajamaarat-ovat-nousseet/
**Binge-Watching and Mental Health Problems: A Systematic Review and Meta-Analysis - PMC
*** Saarinen ja Siira (2026) Vähemmän digiä, enemmän elämää, Docendo, Helsinki
https://docendo.fi/kirjat/vahemman-digia-enemman-elamaa/
Yhteyshenkilöt
Anni RomuHead of Media Relations and ReputationVRPuh:+358 50 571 1887anni.romu@vr.fi
Tietoja julkaisijasta
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
