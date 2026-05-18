PVO-Vesivoimalle mittava investointiohjelma – vesivoimatuotantoa vahvistetaan seuraavan kolmen vuoden ajan
19.5.2026 08:30:00 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Tiedote
PVO-Vesivoima Oy on hyväksynyt investointiohjelman, joka käsittää peruskunnostustöitä Isohaaran, Kierikin ja Raasakan vesivoimalaitoksilla. Samalla myös voimalaitosten turvallisuutta parannetaan. Investointi on osa yhtiön pitkäjänteistä investointi- ja peruskunnostusohjelmaa vesivoimalaitostensa elinkaaren vahvistamiseksi ja sähköntuotannon varmistamiseksi.
Hyväksytyssä investointiohjelmassa Kemijoen Isohaaran voimalaitoksella kunnostetaan kolmos- ja neloskoneiston sekä Iijoella Kierikissä ja Raasakassa kakkoskoneistojen juoksupyörät. Isohaarassa neloskoneiston juoksupyörän kunnostus alkaa kuluvan vuoden joulukuussa ja kolmoskoneiston vuoro on vuoden kuluttua. Kierikin ja Raasakan kakkoskoneistojen peruskunnostus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2028 aikana.
Juoksupyörien kunnostukset on suuri ja monivaiheinen hanke
Juoksupyörien kunnostukset Raasakan, Isohaaran ja Kierikin voimalaitoksilla on suuri ja monivaiheinen hanke. Investointipäätös haettiin kerralla neljän juoksupyörän kunnostukselle, jotta konepajojen kapasiteetti olisi saatavilla silloin kun sitä tarvitaan.
”Olemassa oleva juoksupyörä nostetaan ylös ja kuljetetaan konepajalle kunnostettavaksi, siellä laitteisto tarkastetaan, huolletaan ja osin myös uusitaan. Sitten tehdään koeajot. Muillakin vesivoimayhtiöillä on vastaavia kunnostustarpeita, ja halusimme varmistaa, että saamme tarvitsemamme osaamisen käyttöömme oikeaan aikaan”, kertoo PVO-Vesivoiman projekti- ja investointipäällikkö Juha Kähkölä.
Säästä riippuvaisen sähköntuotannon, kuten tuulivoiman yleistyessä vesivoimaa käytetään sähkön kulutusta ja tasapainoa tasapainottavana säätövoimana, jolla sähkön tuotantoa voidaan tarvittaessa lisätä tai vähentää nopeasti. Tämän vuoksi vesivoimalaitosten koneistoilta vaaditaan entistä enemmän. Suunnitelmallisella kunnostustyöllä varmistetaan, että laitteisto kesää ja elinkaari pysyy pitkänä.
Myös voimalaitosten turvallisuuteen investoidaan
Vesivoimalaitoksilla tehdään seuraavan parin vuoden aikana turvallisuutta parantavia hankkeita. Voimalaitoksilla tehostetaan muun muassa kameravalvontaa ja paloturvallisuutta sekä rakennetaan aidoituksia.
”Investointi turvallisuushankkeisiin on miljoonaluokkaa. Hankkeet ovat tärkeitä, sillä haluamme parantaa kaikkien voimalaitostemme häiriönsietokykyä”, PVO-Vesivoiman projekti- ja turvallisuuspäällikkö Arttu-Pekka Alaperä kertoo.
Lisätietoja:
Juha Kähkölä, projekti- ja investointipäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, juha.kahkola@pvo.fi, puh. 050 303 8622
Arttu-Pekka Alaperä, projekti- ja turvallisuuspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy,
arttu-pekka.alapera@pvo.fi, puh. 050 386 2614
PVO-Vesivoima Oy tuottaa kotimaista, uusiutuvaa ja hiilidioksidineutraalia sähköä Iijoen, Kemijoen ja Kokemäenjoen vesivoimalaitoksillaan keskimäärin 1,8 terawattituntia vuodessa. Olemme osa Pohjolan Voima -konsernia. Vesivoiman erinomainen säädettävyys tekee siitä sähköjärjestelmän keskeisen tasapainottajan. Se mahdollistaa säästä riippuvaisen tuotannon kasvua ja varmistaa yhdessä uusien ratkaisujen, kuten energian varastoinnin, kanssa järjestelmän toimivuutta ja toimitusvarmuutta. www.pohjolanvoima.fi
