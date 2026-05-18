Pohjolan Voima Oyj

PVO-Vesivoimalle mittava investointiohjelma – vesivoimatuotantoa vahvistetaan seuraavan kolmen vuoden ajan

19.5.2026 08:30:00 EEST | Pohjolan Voima Oyj | Tiedote

Jaa

PVO-Vesivoima Oy on hyväksynyt investointiohjelman, joka käsittää peruskunnostustöitä Isohaaran, Kierikin ja Raasakan vesivoimalaitoksilla. Samalla myös voimalaitosten turvallisuutta parannetaan. Investointi on osa yhtiön pitkäjänteistä investointi- ja peruskunnostusohjelmaa vesivoimalaitostensa elinkaaren vahvistamiseksi ja sähköntuotannon varmistamiseksi.

Isohaaran Vallitunsaaren vesivoimalaitos
Isohaaran Vallitunsaaren vesivoimalaitos Röno-kuva

Hyväksytyssä investointiohjelmassa Kemijoen Isohaaran voimalaitoksella kunnostetaan kolmos- ja neloskoneiston sekä Iijoella Kierikissä ja Raasakassa kakkoskoneistojen juoksupyörät. Isohaarassa neloskoneiston juoksupyörän kunnostus alkaa kuluvan vuoden joulukuussa ja kolmoskoneiston vuoro on vuoden kuluttua. Kierikin ja Raasakan kakkoskoneistojen peruskunnostus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2028 aikana.

Juoksupyörien kunnostukset on suuri ja monivaiheinen hanke

Juoksupyörien kunnostukset Raasakan, Isohaaran ja Kierikin voimalaitoksilla on suuri ja monivaiheinen hanke. Investointipäätös haettiin kerralla neljän juoksupyörän kunnostukselle, jotta konepajojen kapasiteetti olisi saatavilla silloin kun sitä tarvitaan.

”Olemassa oleva juoksupyörä nostetaan ylös ja kuljetetaan konepajalle kunnostettavaksi, siellä laitteisto tarkastetaan, huolletaan ja osin myös uusitaan. Sitten tehdään koeajot. Muillakin vesivoimayhtiöillä on vastaavia kunnostustarpeita, ja halusimme varmistaa, että saamme tarvitsemamme osaamisen käyttöömme oikeaan aikaan”, kertoo PVO-Vesivoiman projekti- ja investointipäällikkö Juha Kähkölä.

Säästä riippuvaisen sähköntuotannon, kuten tuulivoiman yleistyessä vesivoimaa käytetään sähkön kulutusta ja tasapainoa tasapainottavana säätövoimana, jolla sähkön tuotantoa voidaan tarvittaessa lisätä tai vähentää nopeasti. Tämän vuoksi vesivoimalaitosten koneistoilta vaaditaan entistä enemmän. Suunnitelmallisella kunnostustyöllä varmistetaan, että laitteisto kesää ja elinkaari pysyy pitkänä.

Myös voimalaitosten turvallisuuteen investoidaan

Vesivoimalaitoksilla tehdään seuraavan parin vuoden aikana turvallisuutta parantavia hankkeita. Voimalaitoksilla tehostetaan muun muassa kameravalvontaa ja paloturvallisuutta sekä rakennetaan aidoituksia.

”Investointi turvallisuushankkeisiin on miljoonaluokkaa. Hankkeet ovat tärkeitä, sillä haluamme parantaa kaikkien voimalaitostemme häiriönsietokykyä”, PVO-Vesivoiman projekti- ja turvallisuuspäällikkö Arttu-Pekka Alaperä kertoo.

Lisätietoja:

Juha Kähkölä, projekti- ja investointipäällikkö, PVO-Vesivoima Oy, juha.kahkola@pvo.fi, puh. 050 303 8622

Arttu-Pekka Alaperä, projekti- ja turvallisuuspäällikkö, PVO-Vesivoima Oy,
arttu-pekka.alapera@pvo.fi, puh. 050 386 2614

Liitteet

PVO-Vesivoima Oy tuottaa kotimaista, uusiutuvaa ja hiilidioksidineutraalia sähköä Iijoen, Kemijoen ja Kokemäenjoen vesivoimalaitoksillaan keskimäärin 1,8 terawattituntia vuodessa. Olemme osa Pohjolan Voima -konsernia. Vesivoiman erinomainen säädettävyys tekee siitä sähköjärjestelmän keskeisen tasapainottajan. Se mahdollistaa säästä riippuvaisen tuotannon kasvua ja varmistaa yhdessä uusien ratkaisujen, kuten energian varastoinnin, kanssa järjestelmän toimivuutta ja toimitusvarmuutta. www.pohjolanvoima.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima asetti päästötavoitteensa vuoteen 20306.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomen suurimpiin energiayhtiöihin kuuluvan Pohjolan Voiman uudet päästötavoitteet tähtäävät 30 prosenttia pienempiin päästöihin kahdessa päästöluokassa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2024 tasosta. Yhtiö tuottaa energiaa vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Pohjolan Voima on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään määrätietoisesti ja vuonna 2025 sähköntuotannosta 99,7 % ja lämmöntuotannosta 91,4 % oli hiilineutraalia.

Pohjolan Voima paras pieni organisaatio Suomen Parhaat Työpaikat™ 2026 -listalla27.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote

Great Place to Work® julkisti torstaina 26.3.2026 vuosittaisen Suomen Parhaat Työpaikat -listan. Pohjolan Voima Oyj palkittiin parhaana pienenä organisaationa. Pohjolan Voima on tehnyt pitkäjänteistä työtä yrityskulttuurinsa ja työyhteisönsä kehittämiseksi. Yhteiskunnallisesti merkittävä työ ja osallistava johtamiskulttuuri näkyykin tutkimuksessa sitoutumisena ja keskinäisenä luottamuksena.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye