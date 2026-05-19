Vastuu Groupin palvelukokonaisuus uudistuu – entistä sujuvampaa toimittaja- ja työntekijätiedon hallintaa

19.5.2026 12:05:38 EEST | Vastuu Group | Tiedote

Vastuu Group on tuonut markkinoille uudistetun palvelukokonaisuuden, joka yhdistää toimittajavastuun, vastuullisuustiedon ja työntekijätiedon hallinnan selkeäksi kokonaisuudeksi.

Vastuu Groupin toimitusjohtaja Pekka Vanne

Uudistusten tavoitteena on parantaa läpinäkyvyyttä toimitusketjuissa, helpottaa vaatimusten täyttämistä ja sujuvoittaa arkea koko alihankintaketjussa. 

”Yritysten toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja tarve luotettavalle sekä ajantasaiselle tiedolle korostuu. Uudistettu palvelukokonaisuutemme vastaa tähän tarpeeseen varmistamalla, että tieto on helposti hyödynnettävissä ja tukee varmempaa päätöksentekoa arjessa,” sanoo Pekka Vanne, Vastuu Groupin toimitusjohtaja. 

Luotettava Kumppani® – vastuullisuus ja lainmukaisuus yhdestä palvelusta 

Luotettava Kumppani® -palvelukokonaisuus kattaa nyt entistä laajemmin yritysten vastuullisuus- ja lainmukaisuustiedot ja tarjoaa yrityksille yhdenmukaisen ja vertailukelpoisen tavan osoittaa vastuullista toimintaa eri sidosryhmille. 

Uusina palveluina kokonaisuudessa: 

Raportit parantavat tilaajien läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta sekä tuovat yhtenäisen raportointimallin koko toimitusketjuun. 

Valvoja – toimittajahallinnan kokonaisratkaisu 

Valvoja-palvelu on uudistunut moderniksi toimittajahallinnan työkaluksi, joka tarjoaa aiempaa paremman käytettävyyden, laajentuneet toiminnallisuudet ja ajantasaisemman kokonaiskuvan toimitusketjujen hallintaan. 

Uudistettu Valvoja automatisoi toimittajaseurannan ja muutoksiin liittyvät hälytykset, lisää toimitusketjujen läpinäkyvyyttä sekä tukee riskienhallintaa ja vastuullisuustiedon hyödyntämistä. Samalla palvelu nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää manuaalisen työn tarvetta. 

Valtti-palvelut – kaikki työmaalla tarvittava tieto yhdessä paikassa 

Valtti- palvelu on uudistunut kokoamaan työmaalla tarvittavat tiedot, kuten työntekijätiedot, pätevyydet, työluvat ja dokumentit, yhteen palveluun. Uudistettu kokonaisuus varmistaa, että työmailla käytössä oleva tieto on ajantasaista, varmennettua ja kaikkien osapuolten saatavilla. 

Uudistus tekee työmaille pääsystä sujuvampaa, varmistaa luotettavan työntekijätiedon ja vähentää manuaalista selvittelyä ja virheitä. Samalla työmaiden turvallisuus ja läpinäkyvyys paranevat. 

Valtti-palvelukokonaisuuteen kuuluu myös uusi Valtti- työturvallisuuskoulutus, joka on PSK 6803 - standardin mukainen ja DNV:n sertifioima verkkokoulutus. Koulutus varmistaa työntekijöiden turvallisuusosaamisen ja tuo koulutustiedot automaattisesti työmaiden käyttöön. 

Vastuu Group kehittää digitaalisia palveluita vastuullisen ja läpinäkyvän liiketoiminnan tueksi. Yrityksen ratkaisut auttavat organisaatioita täyttämään lakisääteiset velvoitteet, hallitsemaan toimitusketjujen vastuullisuutta ja varmistamaan yhteistyökumppaneiden luotettavuuden.

Vastuu Groupin verkostossa toimii jo 80 000 luotettavaa kumppania, ja suomalaisilla työmailla työskentelee yli 320 000 ammattilaista Valttikortti mukanaan. Luvut kertovat laajasta ekosysteemistä, jossa luottamus ei ole vain arvo – vaan edellytys sujuvalle arjelle, turvallisuudelle ja reilulle kilpailulle.

Vastuu Groupin palvelut vähentävät manuaalista työtä ja lisäävät tiedon läpinäkyvyyttä, helpottaen compliance-vaatimusten täyttämistä eri toimialoilla.

