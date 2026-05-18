Vuoden katutyömaa 2026 -kilpailu on käynnissä
22.5.2026 11:06:39 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Vuoden katutyömaa 2026 -kilpailu on käynnistynyt Espoossa. Kilpailun tavoitteena on vähentää katutöistä aiheutuvaa haittaa kaupunkilaisille sekä nostaa esiin ja palkita työmaita, jotka toteuttavat hyviä ja innovatiivisia ratkaisuja katutyömaista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Kilpailu järjestetään Espoossa nyt toista kertaa.
Kilpailun avulla tehdään näkyväksi espoolaisten katutyömaiden onnistumisia ja kannustetaan työmaita kehittämään toimintaansa entistä sujuvammaksi kadunkäyttäjien näkökulmasta. Voittajan valitsee raati, joka vierailee laaduntarkkailijoiden ennakkoon valitsemilla työmailla viikoittain. Tänä vuonna raati arvioi erityisesti sitä, miten työmaat ovat ottaneet huomioon lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten mahdollisuuksien ja sujuvan ja turvallisen arjen tukeminen on Espoo-tarinan keskeinen painopistealue.
Arviointi perustuu laadulliseen tarkasteluun ja erityisesti siihen, miten työmailla on onnistuttu vähentämään asukkaille ja muille kadunkäyttäjille aiheutuvaa haittaa. Työmaat, joilla raati vierailee, saavat käynneistä raportin sekä käytännönläheistä palautetta, jonka avulla ne voivat lieventää tai parhaimmillaan poistaa kaupunkilaisille aiheutuvaa haittaa. Laaduntarkkailijat seuraavat työmaiden toiminnan kehittymistä koko kesän ajan. Kilpailun voittaja julkistetaan lokakuussa Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry:n päivillä.
Raadin asiantuntijuuden ja kilpailun kautta toivomme, että saamme yhdessä vahvistettua kaupunkilaisten myönteisiä kokemuksia katutöistä ja arjen ympäristöistä. Arviointiraatiin kuuluvat Näkövammaisten liitto, Invalidiliitto, INFRA, Helsingin seudun kauppakamari, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli, HSL, HSY, Pyöräliitto, Liikenneturva, Fortum, Espoon Nuorisovaltuusto sekä Espoon kaupunki. Ramboll koordinoi kilpailun ja toimii laaduntarkkailijana Espoossa.
Miten kilpailu etenee:
- Kilpailun ajankohta 29.4.-1.10.
- Arviointiraati seuraa kesän aikana kilpailussa mukana olevien työmaiden suoriutumista huomioiden mm. työmaan läheisyydessä liikkumista jalan, pyörällä tai autolla, toimijoiden toimintaedellytysten huomiointia, työmaan tapaa olla vuorovaikutuksessa kaupunkilaisen kanssa, esteettömyyttä ja turvallisuutta. Arviointeja tehdään työmaakäynneillä koko kesän ajan.
- Kilpailun voittaja sekä kunniamaininnan saajat julkistetaan 1. päivä lokakuuta MANK-päivillä Finlandiatalolla.
Lisätietoja:
Vesa Ahonen
Projekti-insinööri
Espoon kaupunki
Puhelin 040 6343119
vesa.j.ahonen@espoo.fi
