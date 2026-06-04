Elämysten syyskausi Sellosalissa

Sellosalin ohjelmistossa kotimaisen pop-rock-kentän kärkinimillä on vahva jalansija. Luvassa on mm. upeilla laulutulkinnoillaan yleisöt hurmannut Ilta, omaperäisyydessään huikea Saimaa, toisen soololevynsä julkaiseva A.W. Yrjänä, 40-vuotisuuttaan juhliva Miljoonasade sekä viiden tähden kritiikkejä ja kansainvälistä suitsutusta saanut Vilma Jää. Muita vahvoja pitkän linjan artistinimiä syyskaudessa ovat mm. Mariska, Uniklubi, Yona, The 69 Eyes ja Irina.

Viihteen ja iskelmän legendat eivät tänäkään syksynä jätä Sellosalia väliin. Kauden mittaan juhlitaan Eino Grönin huikeaa uraa ja nautitaan Ruotsia myöten tunnetun Arja Saijonmaan musiikista. Viihdetaivaan tähdistä konsertoivat myös mm. Suvi Teräsniska, Tuure Kilpeläinen ja Arja Koriseva. Kalle ja Jussi Chydenius tuovat taloon Kaj Chydeniuksen rakastetun Laulustudio -konsertin, jossa mukana on myös palkittu näyttelijä-laulaja Oona Airola. Juhlakauteen kuuluvat tietysti myös joulukonsertit, joissa joulutunnelmaa tarjoilevat mm. Johanna Försti ja Jepa Lambert.

Kotimaisella jazzkentällä on aihetta juhlaan, sillä jazzin katsotaan saapuneen Suomeen pyöreät sata vuotta sitten. Luvassa on swingiä ja sielukkuutta muun muassa Jukka Perkon, Jay Kortehiston ja Sami Saaren konserteissa. Juhlavuoden huipentaa kaikenikäisille musiikin ystäville sopiva Jazz 100 vuotta -juhlakonsertti, jossa soittaa Teppo Mäkysen ja Timo Lassyn tähdittämä superyhtye. Syksyyn mahtuu myös kansainvälisiä jazzvierailuja: syyskuussa konsertoi ranskalaisen Pierre-Francois Blanchardin johtama kolmen sukupolven virtuooseista koostuva ALIBI-trio ja marraskuussa valovoimainen duo Ruotsista, laulaja Viktoria Tolstoy ja pianisti Jacob Karlzon.

Sekä kotimainen kansanmusiikki että muiden maiden musiikkikulttuurit ovat vuosi vuodelta vahvempi osa Sellosalin ohjelmistoa. Harmonikan ja kurkkulaulun hyväntuulinen taituri Antti Paalanen niitti menestystä UMK:ssa ja saapuu nyt Sellosaliin kaikenikäisten faniensa iloksi. Tallari-yhtye viettää juhlavuottaan, Aija Puurtisen ja Brooklynin Sadun illassa tunnelmoidaan amerikansuomalaisten perinnelaulujen parissa. Suoraan Pariisista esiintymään saadaan argentiinalaista tangoperinnettä uudistava kymmenhenkinen Les Fleurs Noires. Lokakuussa saadaan vieraita Skotlannista, kun kahden yhtyeen illassa musisoivat Rachel Hair & Ron Jappy Duo sekä viisihenkinen Daimh.

Esittävät taiteet ja lavahuumori ovat ohjelmistossa tänäkin syksynä. Kauden alussa nähdään Laura Malmivaaran Iltatähti-romaaniin perustuva esitys. Stella Polaris -teatteriryhmän klassikko Vapaa pudotus pohjautuu improvisaatioon, ja Ulla Tapanisen kulttimainetta nauttivasta Lava-ammuntaa –sarjasta nähdään jo kahdeksas osa. Stand up –illoissa loistavat niin tuoreet kuin kokeneetkin lavahuumorin tähdet Anitta “Iso A” Ahosesta Ernest Lawsoniin – ja sokerina pohjalla mentalisti Pete Poskiparran hämmentävän kutkuttava esitys.

Espoo on Suomen lapsirikkain kaupunki ja monien pääkaupunkiseudun lapsiperheiden suosikki kulttuurikohde. Heti syksyn alussa ilahduttaa suomen kieltä musiikin keinoin opettavista Youtube-videoistaan tuttu Kielinuppu. Legendaarinen taikuri Simo Aalto viihdyttää Jokeri Pokeri Box –juhlashow'llaan, ja marraskuussa Lasten viikonloppuna nähdään Muumit – Pyrstötähteä etsimässä -musiikkiteatteriesitys. Tv:stä tutun Tuomo Rannankarin Joululaulukalenteri-konsertti päättää lasten ja perheiden syyskauden.

Syyskauden ohjelmisto on julki, ja tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta www.sellosali.fi. Liput Sellosalin tapahtumiin myy Lippupiste: http://www.lippu.fi