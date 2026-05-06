Louhintahiekka Polarnoden pääkumppanina Lappeenrannan datakeskushankkeen esirakentamisessa

21.5.2026 08:20:05 EEST | Louhintahiekka Oy | Tiedote

Pilvilaskentayhtiö Nebius rakentaa Lappeenrantaan 310 megawatin datakeskuskampuksen, josta valmistuessaan tulee yksi Euroopan suurimmista tekoälylaskentaan keskittyvistä datakeskuksista. Pajarilan alueella käynnistyneissä esirakentamistöissä Polarnoden pääkumppanina toimii Louhintahiekka Oy.

Louhintahiekka vastaa Lappeenrannan datakeskuskampuksen maanrakennus- ja esirakentamistöistä.
Useiden miljardien eurojen arvoinen hanke etenee parhaillaan ensimmäiseen rakennusvaiheeseen, jossa työmaa-alueen laajuus on noin 8,5 hehtaaria. Louhintahiekka vastaa hankkeen maanrakennus- ja esirakentamistöistä kokonaisuudessaan.

– Datakeskusrakentamisessa korostuvat toimitusvarmuus, tarkka aikatauluhallinta ja kyky toteuttaa laajoja kokonaisuuksia nopeasti ja turvallisesti. Meillä on parhaillaan käynnissä useita alan työmaita eri puolilla Suomea, sanoo Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen.

Polarnode toimii hankkeen kehittäjänä ja vastaa Nebiukselle toimitettavista esirakentamistöistä. Yhtiö on ollut mukana kehittämässä Lappeenrannan datakeskushanketta sen alkuvaiheista lähtien.

– Esirakentamisvaihe luo perustan koko datakeskuskampuksen toteutukselle, joten meille on erityisen tärkeää yhteistyön toimiminen saumattomasti heti hankkeen alusta lähtien. Louhintahiekka on lähtenyt projektiin mukaan määrätietoisella otteella, mikä vahvistaa käsitystä siitä, että Suomesta löytyy vahvaa osaamista myös vaativien datakeskushankkeiden esirakentamiseen, toteaa Polarnoden teknologiajohtaja Lauri Ikonen.

Lappeenrantaan rakennettava datakeskus on osa Nebiuksen voimakasta kansainvälistä kasvua tekoälylaskennan infrastruktuurissa. Valmistuessaan kampus kuuluu Euroopan suurimpiin tekoälylaskentaan suunniteltuihin datakeskuksiin.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2027.

Pajarilan alueella käynnistyneistä esirakentamistöistä vastaa Louhintahiekka Oy.
Ensimmäisessä rakennusvaiheessa työmaa-alueen laajuus on noin 8,5 hehtaaria.
Louhintahiekka Oy luo kestäviä perustuksia yhteiskunnan kriittiselle infrastruktuurille yli 50 vuoden kokemuksella. Toteutamme valtakunnallisesti vaativia infra- ja betonirakentamisen hankkeita erityisesti datakeskuksille, teollisuudelle ja uusiutuvan energian tarpeisiin. Erityisosaamistamme ovat teknisesti haastavat ja monimutkaiset rakennuskohteet. Louhintahiekan palveluksessa työskentelee 140 henkilöä, ja liikevaihtomme on kuluvalla tilikaudella arviolta yli 100 miljoonaa euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä.

Louhintahiekan tilikauden voitto kasvoi yli 200 prosenttia27.8.2025 08:15:00 EEST | Tiedote

Tilikauden 1.6.2024–31.5.2025 keskeiset tunnusluvut: Liikevoitto nousi noin 125 prosenttia 7,1 (tilikausi 2023/24: 3,2) miljoonaan euroon. Tilikauden voitto kasvoi noin 239 prosenttia 5,4 (1,6) miljoonaan euroon. Positiiviseen tuloskehitykseen vaikutti ensi sijassa toiminnan tehostaminen sekä investoinnit henkilöstöön, kalustoon ja prosesseihin. Liikevoittoprosentti nousi 9,2 (3,8) prosenttiin. Louhintahiekan laskutusvolyymi kasvoi edellisvuodesta 42 prosenttia 79,1 (55,0) miljoonaan euroon. Liikevaihto laski noin 8,3 prosenttia 77,4 (84,3) miljoonaan euroon. Liikevaihdon laskun taustalla on yhtiön siirtyminen osatuloutukseen tilikaudella 2023/24. Käyttökate oli 7,8 (3,9) miljoonaa euroa ja käyttökateprosentti 10,1 (4,6) %. Omavaraisuusaste jatkoi yhä vahvistumistaan ja oli 41,8 (38,4) %. Tilikaudella 1.6.2025–31.5.2026 liikevaihdon ennustetaan kasvavan yli 100 miljoonaan euroon. Kaikki yhtiön käynnissä olevat hankkeet ovat kannattavia. Vaativiin infrarakentamisprojekteihin erikoistune

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

