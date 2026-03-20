Sote-alan mainenousu jatkuu – eniten mainettaan paransi HUS

Sosiaali- ja terveysalan yleinen maine oli laskusuunnassa ensimmäisestä pandemiavuodesta 2020 lähtien aina vuoteen 2024, jolloin alan maine saavutti mittaushistorian huonoimman tuloksen, 2,73. Laskusuuntaus taittui viime vuonna: toimialan mainearvosana nousi vuonna 2025 jopa 0,13 yksikköä 2,86:een ja tänä vuonna jälleen 0,13 yksikköä 2,99:ään.

Sote-toimialan tämänvuotinen arvosana 2,99 jää vain yhden sadasosan päähän kohtalaisesta maineesta. Luottamus&Maine-tutkimusmallin viisiportaisella asteikolla organisaation maine on kohtalaisella tasolla, jos mainearvosana sijoittuu välille 3,00–3,49.

”On merkittävää, että monivuotinen lasku on pysähtynyt ja maineen suunta kääntynyt nousuun. Sote-alan mainenousu on vieläpä jatkunut vakaana. Tämä kertoo siitä, että toimialan johdonmukainen työ on alkanut tuottaa tuloksia”, sanoo Reputation and Trust Analyticsin suhdepäällikkö Kai-Verneri Kaksonen.

Sote-alan yleisen maineen kehitys 2019–2026

KUVA: Sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2026 -tutkimus. Toimialan maineen kehitys vuodesta 2019 vuoteen 2026.

HUS parantanut mainettaan eniten

Sote-alan sekä julkisen ja yksityisen sektorin yleismaineiden lisäksi tutkimuksessa mitattiin 41:n alan toimijan organisaatiokohtaiset maineet. Hyvämaineisimmaksi vastaajat arvioivat Tekonivelsairaala Coxan mainearvosanalla 3,87.

Suurimman mainenousun, 0,19 yksikköä, teki julkisen sektorin edustaja, Helsingin yliopistollinen sairaala HUS.

“HUSilla on myös koko tutkimusaineiston suurin yksittäinen maine-dimension nousu: 0,31 yksikköä työpaikka-osa-alueella. Organisaatio onnistui nyt ensi kertaa tutkimushistoriassa saamaan työnantajamielikuvansa nousuun ja vieläpä merkittävällä tavalla”, Kaksonen sanoo.

”Johdon osa-alue on usein haastava julkisella sektorilla, mutta HUS on nostanut arvosanaansa myös siellä jopa 0,29 yksikköä. Tämän lisäksi HUS on tehnyt 0,22 yksikön nousun hallinnon osa-alueella ja 0,21 yksikön nousun talouden osa-alueella. Nämä osa-alueet nivoutuvat yleisessä keskustelussa yhteen: talouden ja hallinnon kehitys heijastuu usein myös mielikuviin johdosta”, Kaksonen jatkaa.

HUSin mainenousu on näkynyt nousuna myös sidosryhmätuessa.

”HUSin maine on nyt toista vuotta peräkkäin rivakassa nousussa. On erityisen ilahduttavaa, että hyvää kehitystä on tapahtunut maineen jokaisella osa-alueella. Kokonaisuutena tulokset kertovat, että olemme onnistuneet ylläpitämään ja rakentamaan luottamusta laaja-alaisesti myös vaikeiden sopeuttamisvuosien aikana”, sanoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Näin tutkimme

Sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää valittujen sote-alan organisaatioiden mainetta ja toimialan yleistä mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 17.3.–21.4.2026.

Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 6 686 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1,20 prosenttiyksikköä suuntaansa.