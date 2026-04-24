100 miljoonan euron liikevaihtoa tavoittelevan suomalaisyhtiön katolla mehiläiset juhlistavat tänään kansainvälistä YK:n mehiläispäivää
20.5.2026 12:55:29 EEST | Vetter Communications Oy | Tiedote
Yli 20 eri kansallisuutta työllistävän, suomalaisen teknologiayhtiö Tuxeran merenrannalla olevan pääkonttorin katolla tuhannet mehiläiset ovat heränneet uuteen kesään. Siksi yhtiössä myös huomioidaan tänään 20.5.2026 vietettävää YK:n Maailman mehiläispäivää (World Bee Day).
Yhtiö panostaa myös työntekijöiden viihtyisyyteen poikkeuksellisen inspiroivalla työyhteisöllä ja palvelee globaaleja asiakkaita kuten NASAa.
Suomalaisyhtiö Tuxeralla työntekijöiden viihtyisyyteen on panostettu muun muassa uima-altaalla, kuntosalilla, saunalla, riippukeinuilla, kirjastolla, päiväuni-, peli- ja pingishuoneilla, kerhotiloilla ja biljardipöydällä. Talon omien mehiläisten tuottama hunaja on muiden napostelutuotteiden ohella henkilöstön saatavilla ja reaaliaikainen mehiläis-live pörrää netissä.
Työntekijöiden lemmikit ovat tervetulleita toimistolle ja yhtiön chat-palvelimella on oma kanava lemmikkiaiheisille kuville ja keskusteluille. Yhtiössä on vapaa työaika eikä läsnäolopakkoa, etätyö mahdollistetaan käytännössä aina.
Tuxera työlllistää yli 20 kansallisuutta 14 eri maassa, ja asiakkaita yhtiöllä on yli 30 maassa – kaikilla mantereilla pois lukien Etelämanner. Viime vuonna yhtiö nimitti uudeksi toimitusjohtajakseen Steffan Schumacherin. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä alan globaaleissa jättiläisissä, kuten Microsoftilla, Qt Groupissa, Citrixillä ja Efectellä.
Yhtiö on kuin mehiläispesä ja vie Suomi-kuvaa maailmalle
Tuxera on toimitusjohtaja Schumacherin mukaan kuin mehiläispesä: ”Kaikki tavoittelevat yhteistä etua. Jos yksi mehiläinen tekisi kilon hunajaa, sen pitäisi matkata 1,5 kertaa maapallon ympäri. Tämä kuvaa hyvin sitä, että yksittäisen työntekijän pitäisi puurtaa kohtuuttoman paljon yksin, jotta saataisiin tuloksia. Yhdessä niitä tehdään paljon helpommin.”
Tuxeralla on asiakasyrityksiä maailmanlaajuisesti ja sen mehiläisten tuottamasta hunajasta nauttivat niin työntekijät, työnhakijat kuin asiakkaat. ”Suomi on puhdas maa. Kun viemme hunajaa asiakkaillemme, on se panostus myös Suomi-kuvaan maailmalla, ” Schumacher kuvailee.
”Miksi me emme tarjoaisi mehiläisille kotia?”
Tuxeran teknologiaa käytetään miljardien laitteiden ytimessä ympäri maailman: kuluttajalaitteissa, ajoneuvoissa, teollisuudessa, datakeskuksissa ja pilvipalveluissa, hätäpalveluissa ja lääketieteellisessä tutkimuksessa sekä kansainvälisillä avaruusasemilla. Yhtiön asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa IBM, LG, Suunto, NASA, Rockwell ja Siemens.
Yhtiön Head People Bee Henry Hiltusen mukaan ihmiset haluavat työhönsä merkityksellisyyttä. ”Ympäristö antaa meille paljon: inspiraatiota ja merenrannan. Haluamme antaa ympäristölle myös takaisin. Mehiläiskannat ovat heikentyneet maailmanlaajuisesti, ja jopa neljäsosa mehiläislajeista on vaarassa kadota – miksi me emme tarjoaisi mehiläisille kotia? Jos mehiläiset eivät viihtyisi pesissämme, ne lähtisivät muualle. Jos emme työnantajana tarjoa ihmisille olosuhteita, jossa viihtyvät, he lähtisivät pois – samalla tavalla kuin mehiläiset.”
Hiltunen kertoo, että kiloon hunajaa tarvitaan paljon mehiläistyötä. ”Pienet ötökät tekevät maailman mahdolliseksi ihan samalla vauhdilla kuin dataliikenne. Tuxeran mehiläiset tuottavat jopa 100 kiloa hunajaa per kesä ja nyt on alkamassa neljäs mehiläiskesä. Katollamme on neljä pesää, ja vahvimmissa pesissä voi olla olla 70000–80000 mehiläistä.”
Jutta Vetter / Vetter Communications Oy
press@vetter.fi
050 5466000
Vetter Communications Oy on tamperelainen viestintätoimisto, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluja yritysmaailman viestintä- ja mediatiedotustarpeisiin suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, espanjaksi, ranskaksi ja italiaksi.
Yhtiö osallistuu monipuolisesti myös operatiiviseen toimintaan asiakkaidensa kansainvälisissä suhteissa, ja viestintää hoidetaan luonnollisena osana asiakkaiden myyntiprosessia.
Asiakkaina on liike-elämän toimijoita monelta eri sektorilta, muun muassa kotimaisia ja kansainvälisiä IT-taloja, tekniikan ja teollisuuden toimijoita, asianajotoimistoja, ilmailualan edustajia sekä kulttuurialan toimijoita.
