Metsäteollisuuden sivuvirrasta huipputeknologiaksi – LignoSpheren Pre-Seed -rahoituskierros maaliin

Espoo, Suomi – Suomalainen biomateriaaliyritys LignoSphere on saanut liiketoiminnalleen Pre-Seed -rahoituksen. Kierroksen pääsijoittajina toimivat Kiilto Ventures ja Stephen Industries. Sijoitus antaa merkittävää lisävauhtia LignoSpheren puupohjaisen biomateriaalin kaupallisten sovelluskohteiden kehittämiselle ja luo pohjaa teollisen tuotannon laajentamiselle lähitulevaisuudessa.

Voiko ligniinillä vihdoin tehdä rahaa?

Metsäteollisuudessa on vuosikymmeniä toisteltu, että ligniinistä voi tehdä kaikkea paitsi rahaa. Nyt pohja tuolta sanonnalta alkaa vihdoin murtua. Ligniini on lupaava raaka-aine, mutta sen kemiallinen monimutkaisuus on pitkään seissyt lopputuotteiden tiellä. LignoSpheren teknologia ratkaisee haasteen muuttamalla ligniinin rakenteen tasalaatuisiksi palloiksi — tarkemmin sanoen kolloidisiksi ligniinipartikkeleiksi, jotka raakaligniinistä poiketen toimivat erinomaisesti useiden kemiallisten yhdisteiden keskeisenä komponenttina.

Ligniini on metsäteollisuuden runsas sivuvirta: maailman sellutehtaat tuottavat vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia ligniiniä, josta yli 95 % poltetaan lämmöksi. LignoSphere muuttaa tämän alihyödynnetyn biomassan korkean lisäarvon toiminnallisiksi materiaaleiksi, jolloin arvonnousu voi olla yli kymmenkertainen poltettuun ligniinikiloon verrattuna.

Yhtiön patentoitu prosessi ja sovelluskohteet ovat kehitetty Aalto-yliopistossa ja Hämeen ammattikorkeakoulussa. Teknologia mahdollistaa ligniinipallojen tuotannon energiatehokkaasti suljetussa kierrossa ja tuo saataville hiilijalanjäljeltään huomattavasti kevyempiä lopputuotteita — hinnalla, joka kilpailee vähintäänkin tasapäisesti fossiilipohjaisten vaihtoehtojen kanssa.

Korvaa haitallisia epokseja – biopohjainen vaihtoehto

LignoSpheren ligniinipalloihin perustuvat pinnoitteet ja liimat tarjoavat kestävän vaihtoehdon yleisesti käytetyille fossiilipohjaisille tuotteille. LignoSphere-pohjaiset pinnoite- ja liimamateriaalit tarttuvat erinomaisesti metalliin, betoniin ja puuhun ja niiden ominaisuudet ovat erittäin lupaavia muun muassa tartunnan, kulutuskestävyyden ja korroosioneston osalta. Liimasovellukset on testattu erittäin koviin leikkauslujuuksiin (yli 10 N/mm²), mikä tekee niistä kilpailukykyisen vaihtoehdon esimerkiksi insinööripuutuotteiden, kuten liimapuun, valmistuksessa. Loppukäyttäjän ei tarvitse muuttaa nykyisiä prosessejaan merkittävästi — tuote käyttäytyy kuten perinteiset epoksit.

Seuraavat askeleet

Rahoituksen turvin LignoSphere kiihdyttää teknologiansa kehitystä, laajentaa yhteistyötä teollisten kumppanien ja asiakkaiden kanssa ja valmistelee teollisen mittakaavan tuotantolaitoksen rakentamista. Yhtiön tavoitteena on asemoida ligniinipohjaiset materiaalit vakavasti otettavaksi valtavirran vaihtoehdoksi fossiilipohjaisille kemikaaleille globaaleilla pinnoite- ja liimamarkkinoilla.

Tietoa Sijoittajista

Kiilto Ventures on Kiillon pääomasijoitusyhtiö. Kiilto on yli satavuotias suomalainen perheyritys, joka kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella. Näitä ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiilto toimii yhdeksässä maassa ja työllistää yhteensä lähes 800 henkilöä. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 217 milj. euroa.

Stephen Industries on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa ensisijaisesti Suomessa ja Euroopassa toimiviin startup- ja scaleup-yrityksiin. Yhtiön sijoitusstrategian ytimessä ovat innovatiiviset ympäristö-, syvä- ja terveysteknologiayritykset, joiden tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Molemmilla sijoittajilla on syvä toimialaosaaminen, joka tuo LignoSpheren kehitystyöhön muutakin kuin pääomaa: verkostoja, markkinapääsyä ja ymmärrystä kemianteollisuuden vaatimuksista.