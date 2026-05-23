Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana
23.5.2026 17:44:46 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous valitsi Antti Lindtmanin puolueen puheenjohtajaksi jatkokaudelle vuosille 2026–2028. Lindtman on toiminut SDP:n puheenjohtajana vuodesta 2023.
SDP:n puoluekokous päätti tänään sääntömuutoksesta, jonka myötä seuraava puoluekokous järjestetään jo vuonna 2028.
Yhteyshenkilöt
Enni SaikkonenSDP:n viestintäpäällikköPuh:050 472 0332enni.saikkonen@sdp.fi
