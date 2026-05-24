SDP:n varapuheenjohtajat valittu

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Kokoomuksen kritiikki menee nolon puolelle 17.5.2026 13:25:53 EEST | Tiedote

"Kokoomuksen Ville Valkonen valittelee, ettei SDP ole esittänyt vaihtoehtoa tulevan vaalikauden sopeutuksille. Menee kyllä pahemman kerran nolon puolelle, kun samat kaverit, jotka ovat saaneet Suomen julkisen talouden täysin kuralle, kyselevät SDP:lta, että miten tämä Orpon porukan aikaansaama sotku oikein siivotaan. Valkosen puheilla olisi edes hyppysellinen uskottavuutta, jos kokoomuksen johtama hallitus ei ottaisi vaalikauden aikana ennätysmäärää, jopa yli 60 miljardia euroa, velkaa tai jos kokoomus olisi itse kyennyt esittämään edes euron verran toimenpiteitä tulevalle vaalikaudelle", SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.