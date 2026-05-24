SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Emilia Kangaskolkka
24.5.2026 16:28:55 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2028 on valittu Emilia Kangaskolkka.
Ehdolla olivat myös Piia Elo ja Taru Tolvanen.
Yhteyshenkilöt
Enni SaikkonenSDP:n viestintäpäällikköPuh:050 472 0332enni.saikkonen@sdp.fi
SDP:n varapuheenjohtajat valittu24.5.2026 14:04:39 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokouksessa puoluekokouksen varapuheenjohtajiksi kaudelle 2026–2028 on valittu Nasima Razmyar (1.), Niina Malm (2.) ja Pinja Perholehto (3.) Ehdolla varapuheenjohtajaksi olivat myös Jani Kokko ja Juha Viitala.
Mikkel Näkkäläjärvi jatkaa SDP:n puoluesihteerinä24.5.2026 09:08:34 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous valitsi Mikkel Näkkäläjärven puoluesihteeriksi jatkokaudelle vuosille 2026–2028. Hän on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2023.
Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana23.5.2026 17:44:46 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous valitsi Antti Lindtmanin puolueen puheenjohtajaksi jatkokaudelle vuosille 2026–2028. Lindtman on toiminut SDP:n puheenjohtajana vuodesta 2023. SDP:n puoluekokous päätti tänään sääntömuutoksesta, jonka myötä seuraava puoluekokous järjestetään jo vuonna 2028.
SDP:n pj. Antti Lindtman: SDP ei tule sallimaan perusteettomia pätkätöitä Suomessa23.5.2026 12:56:56 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman linjasi puoluekokouksen avauspuheessaan Tampereella, että SDP tulee hallitusvastuussa ollessaan puuttumaan perusteettomiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja palauttamaan työelämään turvaa ja ennakoitavuutta.
SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Kokoomus romuttaa perheneuvolan ja ylenkatsoo ammattilaisten ja lapsiperheiden huolia20.5.2026 12:08:58 EEST | Tiedote
Hallitus esittää merkittäviä muutoksia perheneuvoloiden lakisääteisyyteen, henkilöstön pätevyysvaatimuksiin sekä leikkauksia rahoitukseen. Sote-alan ammattilaiset ja lapsiperheet ovat huolissaan, miten käy lapsiperheiden matalan kynnyksen tuen palvelulle tulevaisuudessa.
