SDP

SDP:n uusi puoluehallitus on valittu

25.5.2026 10:59:09 EEST | SDP | Tiedote

SDP:n 48. puoluekokouksessa valitun puoluehallituksen kokoonpano kaudelle 2026–2028 on: 

Taru Tolvanen, Pirkanmaa
Lauri Lyly, Pirkanmaa
Sami Virtanen, Kaakkois-Suomi
Tuulia Pitkänen, Helsinki
Aleksi Suro, Varsinais-Suomi
Timo Suhonen, Savo-Karjala
Miia Nahkuri, Häme
Krista Kiuru, Satakunta
Riitta Kaarisalo, Keski-Suomi
Tiina Isotalus, Pohjanmaa
Asko Alasalmi, Oulu
Dimitri Qvintus, FSD
Viivi Järvelä, Lappi

Lisäksi puoluehallitukseen kuuluvat puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sekä varapuheenjohtajat Nasima Razmyar, Niina Malm ja Pinja Perholehto.

Puoluekokouksen kunniajäsenet kutsuttu25.5.2026 11:16:51 EEST | Tiedote

SDP:n 48. puoluekokous on kutsunut seuraavat henkilöt kunniajäseniksi: Finlands Svenska Socialdemokrater rf Eklöv Gudrun Lahti Viveca Helsingin piiri Anttila Maija Iivari Ulpu Piimies Kari Simovaara Ulla Hämeen piiri Hildén Raili Kurki Rauno Kaakkois-Suomen piiri Eerola Tuula Härkönen Sirkka Joutjärvi Mauri Kuusjärvi Taimi Paananen Maija-Liisa Keski-Suomen piiri Hakonen Eero Sihvonen Maija Lapin piiri Jääskeläinen Anna Maria Keskitalo Anna-Liisa Valo Arto Oulun piiri Kivilahti Ritva Pirkanmaan piiri Jokinen Tarja Leppäniemi Heljä Niemi Jussi Ojala Reino Välimäki Auli Pohjanmaan piiri Niemi-Iilahti Anita Urpilainen Kari Satakunnan piiri Hänninen Aila Silvola Keijo Savo-Karjalan piiri Alanen Heikki Kivivuori Marja-Leena Uudenmaan piiri Kalvia Matti Lehtinen Pirkko Levonperä Leena Tikkanen Maila Uhlenius Jani Varsinais-Suomen piiri Koskinen Seppo Rönnholm Mikko Virtanen Pirjo Virtanen Sinikka

