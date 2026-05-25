SDP:n uusi puoluehallitus on valittu
25.5.2026 10:59:09 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokouksessa valitun puoluehallituksen kokoonpano kaudelle 2026–2028 on:
Taru Tolvanen, Pirkanmaa
Lauri Lyly, Pirkanmaa
Sami Virtanen, Kaakkois-Suomi
Tuulia Pitkänen, Helsinki
Aleksi Suro, Varsinais-Suomi
Timo Suhonen, Savo-Karjala
Miia Nahkuri, Häme
Krista Kiuru, Satakunta
Riitta Kaarisalo, Keski-Suomi
Tiina Isotalus, Pohjanmaa
Asko Alasalmi, Oulu
Dimitri Qvintus, FSD
Viivi Järvelä, Lappi
Lisäksi puoluehallitukseen kuuluvat puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sekä varapuheenjohtajat Nasima Razmyar, Niina Malm ja Pinja Perholehto.
Yhteyshenkilöt
Enni SaikkonenSDP:n viestintäpäällikköPuh:050 472 0332enni.saikkonen@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
Puoluekokouksen kunniajäsenet kutsuttu25.5.2026 11:16:51 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous on kutsunut seuraavat henkilöt kunniajäseniksi: Finlands Svenska Socialdemokrater rf Eklöv Gudrun Lahti Viveca Helsingin piiri Anttila Maija Iivari Ulpu Piimies Kari Simovaara Ulla Hämeen piiri Hildén Raili Kurki Rauno Kaakkois-Suomen piiri Eerola Tuula Härkönen Sirkka Joutjärvi Mauri Kuusjärvi Taimi Paananen Maija-Liisa Keski-Suomen piiri Hakonen Eero Sihvonen Maija Lapin piiri Jääskeläinen Anna Maria Keskitalo Anna-Liisa Valo Arto Oulun piiri Kivilahti Ritva Pirkanmaan piiri Jokinen Tarja Leppäniemi Heljä Niemi Jussi Ojala Reino Välimäki Auli Pohjanmaan piiri Niemi-Iilahti Anita Urpilainen Kari Satakunnan piiri Hänninen Aila Silvola Keijo Savo-Karjalan piiri Alanen Heikki Kivivuori Marja-Leena Uudenmaan piiri Kalvia Matti Lehtinen Pirkko Levonperä Leena Tikkanen Maila Uhlenius Jani Varsinais-Suomen piiri Koskinen Seppo Rönnholm Mikko Virtanen Pirjo Virtanen Sinikka
SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Emilia Kangaskolkka24.5.2026 16:28:55 EEST | Tiedote
SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2028 on valittu Emilia Kangaskolkka. Ehdolla olivat myös Piia Elo ja Taru Tolvanen.
SDP:n varapuheenjohtajat valittu24.5.2026 14:04:39 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokouksessa puoluekokouksen varapuheenjohtajiksi kaudelle 2026–2028 on valittu Nasima Razmyar (1.), Niina Malm (2.) ja Pinja Perholehto (3.) Ehdolla varapuheenjohtajaksi olivat myös Jani Kokko ja Juha Viitala.
Mikkel Näkkäläjärvi jatkaa SDP:n puoluesihteerinä24.5.2026 09:08:34 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous valitsi Mikkel Näkkäläjärven puoluesihteeriksi jatkokaudelle vuosille 2026–2028. Hän on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2023.
Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana23.5.2026 17:44:46 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous valitsi Antti Lindtmanin puolueen puheenjohtajaksi jatkokaudelle vuosille 2026–2028. Lindtman on toiminut SDP:n puheenjohtajana vuodesta 2023. SDP:n puoluekokous päätti tänään sääntömuutoksesta, jonka myötä seuraava puoluekokous järjestetään jo vuonna 2028.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme