SDP

Puoluekokouksen kunniajäsenet kutsuttu

25.5.2026 11:16:51 EEST | SDP | Tiedote

Jaa

SDP:n 48. puoluekokous on kutsunut seuraavat henkilöt kunniajäseniksi: 

Finlands Svenska Socialdemokrater rf 

Eklöv Gudrun
Lahti Viveca

Helsingin piiri 

Anttila Maija
Iivari Ulpu
Piimies Kari
Simovaara Ulla

Hämeen piiri 

Hildén Raili
Kurki Rauno

Kaakkois-Suomen piiri 

Eerola Tuula
Härkönen Sirkka
Joutjärvi Mauri
Kuusjärvi Taimi
Paananen Maija-Liisa

Keski-Suomen piiri 

Hakonen Eero
Sihvonen Maija

Lapin piiri 

Jääskeläinen Anna Maria
Keskitalo Anna-Liisa
Valo Arto

Oulun piiri 

Kivilahti Ritva

Pirkanmaan piiri 

Jokinen Tarja
Leppäniemi Heljä
Niemi Jussi
Ojala Reino
Välimäki Auli

Pohjanmaan piiri 

Niemi-Iilahti Anita
Urpilainen Kari

Satakunnan piiri 

Hänninen Aila
Silvola Keijo

Savo-Karjalan piiri 

Alanen Heikki
Kivivuori Marja-Leena

Uudenmaan piiri 

Kalvia Matti
Lehtinen Pirkko
Levonperä Leena
Tikkanen Maila
Uhlenius Jani

Varsinais-Suomen piiri 

Koskinen Seppo
Rönnholm Mikko
Virtanen Pirjo
Virtanen Sinikka

Yhteyshenkilöt

SDP

Siltasaarenkatu 18-20 C

00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)

https://www.sdp.fi/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n uusi puoluehallitus on valittu25.5.2026 10:59:09 EEST | Tiedote

SDP:n 48. puoluekokouksessa valitun puoluehallituksen kokoonpano kaudelle 2026–2028 on: Taru Tolvanen, Pirkanmaa Lauri Lyly, Pirkanmaa Sami Virtanen, Kaakkois-Suomi Tuulia Pitkänen, Helsinki Aleksi Suro, Varsinais-Suomi Timo Suhonen, Savo-Karjala Miia Nahkuri, Häme Krista Kiuru, Satakunta Riitta Kaarisalo, Keski-Suomi Tiina Isotalus, Pohjanmaa Asko Alasalmi, Oulu Dimitri Qvintus, FSD Viivi Järvelä, Lappi Lisäksi puoluehallitukseen kuuluvat puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sekä varapuheenjohtajat Nasima Razmyar, Niina Malm ja Pinja Perholehto.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye