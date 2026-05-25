Puoluekokouksen kunniajäsenet kutsuttu
25.5.2026 11:16:51 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous on kutsunut seuraavat henkilöt kunniajäseniksi:
Finlands Svenska Socialdemokrater rf
Eklöv Gudrun
Lahti Viveca
Helsingin piiri
Anttila Maija
Iivari Ulpu
Piimies Kari
Simovaara Ulla
Hämeen piiri
Hildén Raili
Kurki Rauno
Kaakkois-Suomen piiri
Eerola Tuula
Härkönen Sirkka
Joutjärvi Mauri
Kuusjärvi Taimi
Paananen Maija-Liisa
Keski-Suomen piiri
Hakonen Eero
Sihvonen Maija
Lapin piiri
Jääskeläinen Anna Maria
Keskitalo Anna-Liisa
Valo Arto
Oulun piiri
Kivilahti Ritva
Pirkanmaan piiri
Jokinen Tarja
Leppäniemi Heljä
Niemi Jussi
Ojala Reino
Välimäki Auli
Pohjanmaan piiri
Niemi-Iilahti Anita
Urpilainen Kari
Satakunnan piiri
Hänninen Aila
Silvola Keijo
Savo-Karjalan piiri
Alanen Heikki
Kivivuori Marja-Leena
Uudenmaan piiri
Kalvia Matti
Lehtinen Pirkko
Levonperä Leena
Tikkanen Maila
Uhlenius Jani
Varsinais-Suomen piiri
Koskinen Seppo
Rönnholm Mikko
Virtanen Pirjo
Virtanen Sinikka
Yhteyshenkilöt
Enni SaikkonenSDP:n viestintäpäällikköPuh:050 472 0332enni.saikkonen@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
SDP:n uusi puoluehallitus on valittu25.5.2026 10:59:09 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokouksessa valitun puoluehallituksen kokoonpano kaudelle 2026–2028 on: Taru Tolvanen, Pirkanmaa Lauri Lyly, Pirkanmaa Sami Virtanen, Kaakkois-Suomi Tuulia Pitkänen, Helsinki Aleksi Suro, Varsinais-Suomi Timo Suhonen, Savo-Karjala Miia Nahkuri, Häme Krista Kiuru, Satakunta Riitta Kaarisalo, Keski-Suomi Tiina Isotalus, Pohjanmaa Asko Alasalmi, Oulu Dimitri Qvintus, FSD Viivi Järvelä, Lappi Lisäksi puoluehallitukseen kuuluvat puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi sekä varapuheenjohtajat Nasima Razmyar, Niina Malm ja Pinja Perholehto.
SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Emilia Kangaskolkka24.5.2026 16:28:55 EEST | Tiedote
SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2028 on valittu Emilia Kangaskolkka. Ehdolla olivat myös Piia Elo ja Taru Tolvanen.
SDP:n varapuheenjohtajat valittu24.5.2026 14:04:39 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokouksessa puoluekokouksen varapuheenjohtajiksi kaudelle 2026–2028 on valittu Nasima Razmyar (1.), Niina Malm (2.) ja Pinja Perholehto (3.) Ehdolla varapuheenjohtajaksi olivat myös Jani Kokko ja Juha Viitala.
Mikkel Näkkäläjärvi jatkaa SDP:n puoluesihteerinä24.5.2026 09:08:34 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous valitsi Mikkel Näkkäläjärven puoluesihteeriksi jatkokaudelle vuosille 2026–2028. Hän on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2023.
Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana23.5.2026 17:44:46 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous valitsi Antti Lindtmanin puolueen puheenjohtajaksi jatkokaudelle vuosille 2026–2028. Lindtman on toiminut SDP:n puheenjohtajana vuodesta 2023. SDP:n puoluekokous päätti tänään sääntömuutoksesta, jonka myötä seuraava puoluekokous järjestetään jo vuonna 2028.
