Nämä ovat Suomen houkuttelevimmat työnantajat – katso lista

Taloustutkimus selvitti Suomen houkuttelevimmat työnantajat 2026 -kyselyssään 5 440 suomalaisen näkemyksiä työnantajista. Nämä organisaatiot nousivat kärkeen:

Fazer Supercell KONE ICEYE Patria S-ryhmä Valio Paulig Remedy Entertainment Hartwall

Merkittävä osa listan työnantajista edustaa kuluttajabrändejä, joissa korostuu elintarvike- ja juomateollisuus. Myös teknologiset innovaatiot ja kansainvälisyys määrittävät monia kärjen organisaatioista.

”Ajankohtaisena joukosta erottuu Patria, joka saa varmasti nostetta puolustussektorin ajankohtaisuudesta ja sen tuomasta merkityksellisyyden tunteesta”, kommentoi Duunitorin johtava asiantuntija Lauri Vaisto.

Yleinen tunnettuus ei riitä kilpailussa osaajista

Vaiston mukaan kärkeen sijoittuneita työnantajia yhdistää vahva ja tunnistettava identiteetti, jota on rakennettu pitkään.

”Yleinen tunnettuus voi tuoda etumatkaa osaajien houkuttelussa, mutta voi myös johtaa harhaan. Lähes kaikki suomalaiset ovat maistaneet Fazerin suklaata tai matkustaneet Koneen hissillä, mutta kuluttajakokemuksella on usein vähän yhteistä työtehtävien, johtamisen tai yrityskulttuurin kanssa”, hän lisää.

Jos haluaa houkutella ja sitouttaa parhaat osaajat, täytyy jättää muistijälki liittyen työhön, mieluiten omien työntekijöiden kasvoilla.

”Vahvat työnantajat eivät jää vain tunnetuiksi nimiksi, vaan onnistuvat herättämään ihmisissä tunteen siitä, millaista organisaatiossa olisi työskennellä.”

Työntekijöiden kokemukset leviävät nykyisin nopeasti

90 prosenttia suomalaisista pitää työnantajaa houkuttelevana, jos työntekijät puhuvat organisaatiosta myönteiseen sävyyn, selviää Taloustutkimuksen Houkuttelevat työnantajat 2026 -tutkimuksesta.

”Ihmiset kuulevat työnantajista jatkuvasti erilaisia kokemuksia ja mielikuvia, vaikka eivät aktiivisesti etsisi niitä. Erityisen vahvasti vaikuttavat viestit, jotka tulevat samaistuttavilta ihmisiltä, kuten tuttavilta, kollegoilta tai niiltä, joita seuraa somessa”, Vaisto kertoo.

”Sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla työntekijöiden kokemukset leviävät nopeasti ja tavoittavat laajoja yleisöjä, hyvässä ja pahassa. Siksi on oleellista, millä sävyllä omat työntekijät puhuvat työnantajastaan.”

Erottuva työnantajabrändi vaatii työnantajalta ja työntekijöiltä rohkeutta ja heittäytymistä.

”Parhaat työnantajat eivät yritä kontrolloida kaikkea viestintää, vaan rakentavat kulttuuria, josta ihmiset haluavat puhua myös oma-aloitteisesti.”

Konkarit eivät liiku ilman painavaa syytä

Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut jo vuosia, vaikka jyrkin lasku on taittunut tänä keväänä. Tänä vuonna Duunitorilla on julkaistu noin 8 prosenttia vähemmän työpaikkailmoituksia kuin samalla jaksolla viime vuonna. Samaan aikaan avoimien työpaikkojen saama valtava huomio jatkaa kasvuaan: Duunitorin tämän vuoden työpaikkailmoitukset ovat keränneet toukokuun puoliväliin mennessä yli 55 miljoonaa lukukertaa.

Nykyinen työmarkkinatilanne ei kuitenkaan tarkoita, että sopivat osaajat löytyisivät aina helposti. Usein hakijoiden osaaminen ja työnantajien tarpeet eivät kohtaa, ja liikkeellä on runsaasti etenkin nuoria ja kokemattomia hakijoita.

Vaikeinta on tavoittaa konkarit ja erityisosaajat. Duunitorin tuoreen Kansallisen rekrytointitutkimuksen mukaan lähes puolet (48 %) työnantajista pitää kokeneiden työntekijöiden houkuttelua vaikeana.

”Samaan aikaan moni organisaatio tavoittelee samoja osaajia. Siksi kilpailu on kovinta juuri siellä, missä osaaminen on kriittisintä liiketoiminnan kannalta. Kokeneiden osaajien houkutteleminen vaatii uskottavaa näyttöä siitä, miksi työpaikan vaihtaminen kannattaisi”, Vaisto sanoo.

”Työnantajan pitää kyetä kertomaan itsestään tavalla, joka resonoi juuri oikeiden osaajaryhmien kanssa, sekä tiedon että tunteiden tasolla. Alan parhaat osaajat eivät syty geneerisestä yrityspuheesta.”

Kriittisin virhe on keskittyä nykyhetkeen

Työnantajat tiedostavat, että maineessa on parantamisen varaa. Vain 6 prosenttia Duunitorin rekrytointitutkimuksen vastaajista kokee oman organisaation työnantajabrändin johtamisen olevan erinomaisella tasolla.

Lauri Vaiston mukaan moni työnantaja rakentaa edelleen työnantajabrändiä tämän hetken rekrytointitarpeisiin, vaikka todellinen kilpailuetu syntyy pitkäjänteisyydestä.

”Kriittisin virhe on ymmärtää työnantajabrändin aikajänne väärin. Houkuttelevaa työnantajabrändiä ei rakenneta kvartaalissa tai yhden kampanjan avulla. Sitä kehitetään aina tulevaisuutta varten. Siksi tärkeintä olisi tunnistaa, millaista osaamista organisaatio tarvitsee 2030-luvulla – ja rakentaa työnantajakuvaa jo nyt se mielessä.”

Laajempi osaajapula häämöttää taas horisontissa. Duunitorin tutkimuksessa 37 prosenttia yksityisen sektorin työnantajista ennakoi oman henkilöstömäärän kasvua ensi vuonna.

”Kun panostaa työnantajabrändiin jo nyt, saa etumatkaa.”

