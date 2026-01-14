Merivoimien monitoimikorvetit sarjatuotannossa – toinen Pohjanmaa-luokan korvetti laskettiin vesille Raumalla
21.5.2026 14:04:10 EEST | Rauma Marine Constructions Oy | Tiedote
Rauma Marine Constructions (RMC) laski tänään vesille toisen Rauman telakalla Suomen merivoimille rakennettavan Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetin. Kaikki neljä Laivue 2020 -hankkeen alusta ovat nyt samanaikaisesti rakenteilla – hanke on edennyt täyteen sarjatuotantoon.
Toinen monitoimikorvetti saavutti vesillelaskuvaiheen alle vuodessa kölin laskusta. Ensimmäinen Pohjanmaa-luokan alus laskettiin vesille tasan vuosi sitten, ja se on parhaillaan varusteluvaiheessa. Kolmannen aluksen köli laskettiin tammikuussa 2026, ja neljännen tuotanto käynnistyi samalla viikolla.
– Monitoimikorvetit ovat nyt sarjatuotannossa ja rakennusteknisesti olemme huippuluokkaa. Runkojen rakentaminen on sujunut erinomaisesti, ja toinen alus saavutti vesillelaskuvaiheen alle vuodessa. Samalla on myönnettävä, että järjestelmien integrointi ja sähkötekninen työ ovat olleet erittäin haastavia. Tämä on opettanut meille paljon, ja hyödynnämme nämä opit täysimääräisesti seuraavissa aluksissa, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.
Tuotantoprosessin aikana RMC:n osaamista ja toimintamalleja on kehitetty määrätietoisesti. Selkeiden vastuiden, asiantuntevan projektiorganisaation ja sarjatuotannon myötä kertyneen kokemuksen ansiosta kolmannen ja neljännen korvetin tuotanto etenee aiempaa nopeammin.
– Olemme luoneet yhdessä kyvykkään kansallisen ja pohjoismaisen sotalaivarakentamisen ekosysteemin, joka on suoriutunut poikkeuksellisen kompleksisen arktisen aluskokonaisuuden suunnittelusta ja rakentamisesta erinomaisella oppimiskäyrällä. Syntynyt osaaminen ja teollinen kyky on huomioitu myös kansainvälisesti, minkä voi nähdä telakan tilauskirjasta, kertoo Puolustusvoimien apulaisjohtaja, insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo.
– Yhteistyömme Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja merivoimien kanssa on tiivistä. Hankkeen aikana olemme yhdessä vastanneet teknisiin haasteisiin ja sopeutuneet muuttuneisiin vaatimuksiin – kiristynyt turvallisuusympäristö on asettanut uusia odotuksia merisodankäynnin kyvykkyydelle, ja olemme tehneet tarvittavat muutokset yhdessä asiakkaan kanssa, jotta alukset vastaavat näihin vaatimuksiin valmistuessaan, Nieminen jatkaa.
Laivue 2020 -hanke työllistää Suomessa suoraan yli 3 600 henkilötyövuotta. RMC:n tilauskirja on vahva: merivoimien neljän monitoimikorvetin lisäksi telakalla rakennetaan kaksi jäänmurtajaa Yhdysvaltain rannikkovartiostolle.
Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetit on suunniteltu Itämeren vaativiin olosuhteisiin, jäätalvi mukaan lukien. Alukset vastaavat nykyaikaisen merisodankäynnin vaatimuksia ja muodostavat merivoimien tulevan operatiivisen selkärangan. Merivoimat ottaa alukset käyttöön vaiheittain vuosina 2027–2029.
Monitoimikorvetin päätiedot: Pituus 117 m · Leveys 16,5 m · Syväys 5 m · Miehistö 70 · Toimintamatka n. 3 500 merimailia · Yhtäjaksoinen merelläoloaika 14 vuorokautta
Lisätietoja: Mika Nieminen, toimitusjohtaja, Rauma Marine Constructions Oy
Haastattelupyynnöt: Hanna-Kaisa Koskinen, viestintäpäällikkö, Rauma Marine Constructions Oy, hanna-kaisa.koskinen@rmcfinland.fi
Videoon teknisestä vesillelaskusta voi katsoa ja ladata täältä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Koskinen viestintäpäällikkö, communications managerRauma Marine Constructions OyPuh:+358 50 384 3660hanna-kaisa.koskinen@rmcfinland.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa RMC:stä
Rauma Marine Constructions Oy (RMC) on suomalainen laivanrakennusyhtiö, joka toimii Rauman telakalla. RMC rakentaa teknologisesti edistyneitä aluksia, kuten monitoimikorvetteja, jäänmurtajia ja matkustaja-autolauttoja. Yhtiö työllistää yli 380 omaa asiantuntijaa, ja sen laaja alihankkijaverkosto kattaa yli 1 500 työntekijää. RMC on 100-prosenttisesti suomalaisomistuksessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rauma Marine Constructions Oy
Kaikki monitoimikorvetit ovat nyt tuotannossa Raumalla14.1.2026 13:54:05 EET | Tiedote
Rauma Marine Constructionsin (RMC) vuosi on lähtenyt liikkeelle vahvasti. Tänään todistettiin merkittävää virstanpylvästä, kun Laivue 2020 -hankkeen neljännen monitoimikorvetin tuotanto käynnistyi ja kolmannen köli laskettiin. Samalla se merkitsee, että kaikki neljä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia ovat rakenteilla RMC:n telakalla samanaikaisesti. Lisäksi valmistelut etenevät vauhdilla Yhdysvalloille rakennettavien kahden jäänmurtajan rakentamiseksi.
RMC:lle sopimus kahden arktisen jäänmurtajan rakentamisesta Raumalla29.12.2025 23:03:11 EET | Tiedote
Rauma Marine Constructions (RMC) ja United States Coast Guard (U.S. Coast Guard, Yhdysvaltojen rannikkovartiosto) ovat solmineet sopimuksen kahden keskikokoisen jäänmurtajan, Arctic Security Cutter (ASC), rakentamisesta Rauman telakalla. Sopimus on historiallinen, kun RMC rakentaa kaksi ensimmäistä ASC-alusta U.S. Coast Guardille osana Yhdysvaltojen ja Suomen välistä sopimusta. Alusten rakentaminen käynnistyy välittömästi.
Puolustusministerit tutustuivat kolmeen korvettiin Rauman telakalla30.9.2025 15:53:23 EEST | Tiedote
Rauman telakalla merivoimien Laivue 2020 -hanke on edennyt hyvin, kun rakenteilla on samanaikaisesti kolme neljästä merivoimille rakennettavasta monitoimikorvetista. Erityisesti viime vuosina tehdyt panostukset osaamiseen ja kokonaisvaltaisen oman tuotantoprosessin kehittämiseen konkretisoituvat nyt parhaalla mahdollisella tavalla. Suomen ja Ruotsin puolustusministerit todistivat RMC:n kyvykkyyttä omin silmin tämän päivän telakkavierailullaan.
RMC liittoutuu Yhdysvaltain jäänmurtajakisassa maailman johtavien meriteollisuusyhtiöiden kanssa29.7.2025 21:28:39 EEST | Tiedote
Rauma Marine Constructions (RMC) on yksi meriteollisuuden johtavista kansainvälisistä toimijoista, jotka ovat liittoutuneet Yhdysvaltojen ASC-jäänmurtajaohjelman toimitusvaatimukset täyttäväksi yhteenliittymäksi. Konsortiota johtaa yhdysvaltalainen Bollinger Shipyards. RMC:n ja Bollingerin lisäksi mukana ovat suomalainen Aker Arctic ja kanadalainen Seaspan Shipyards. Yhdessä jätettävän tarjouksen tavoitteena on rakentaa kaksi ensimmäistä jäänmurtajaa 36 kuukaudessa Suomessa.
Spirit of Tasmania V luovutettu tilaajalle – yksi Suomen ja Australian suurimmista vientikaupoista on valmis25.6.2025 15:39:49 EEST | Tiedote
Rauma Marine Constructions (RMC) on tänään luovuttanut toisen Spirit of Tasmania -matkustaja-autolautan australialaiselle TT-Line Companylle. Luovutus merkitsee yhden Suomen ja Australian suurimman kahdenvälisen vientihankkeen valmistumista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme