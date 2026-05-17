SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Kokoomus romuttaa perheneuvolan ja ylenkatsoo ammattilaisten ja lapsiperheiden huolia
20.5.2026 12:08:58 EEST | SDP | Tiedote
Hallitus esittää merkittäviä muutoksia perheneuvoloiden lakisääteisyyteen, henkilöstön pätevyysvaatimuksiin sekä leikkauksia rahoitukseen. Sote-alan ammattilaiset ja lapsiperheet ovat huolissaan, miten käy lapsiperheiden matalan kynnyksen tuen palvelulle tulevaisuudessa.
– Mikä on kokoomuksen vastaus ihmisten huoleen? Kun ihmiset sanovat ääneen, mitä todellisia vaikutuksia hallituksen päätöksillä on, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen syyttää heitä väärinymmärtämisestä. Todellisuudessa ihmiset ovat ymmärtäneet asian aivan oikein ja Partanen yrittää puhua mustaa valkoiseksi. Kokoomus ylenkatsoo ammattilaisten ja lapsiperheiden huolta ja osoittaa, ettei se ymmärrä perheneuvoloiden toimintaa tai tavallisten suomalaisten arkea, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo.
– Partanen väittää kirkkain silmin, ettei hallitus ole lakkauttamassa perheneuvoloita. Jos palvelun lakisääteisyys ja henkilöstön pätevyysvaatimukset poistetaan ja rahoitusta leikataan, niin mitä vaikeissa tilanteissa olevia lapsiperheitä auttavista perheneuvoloista todellisuudessa jää jäljelle?
Hallitus on politiikallaan jo ennestään heikentänyt lapsiperheiden asemaa ja muun muassa lisännyt lapsiperheköyhyyttä. Hallitus on lisäksi leikannut merkittävästi sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä, jotka tekevät myös tärkeää työtä lapsiperheiden tukemiseksi.
– Perheneuvola on ollut paikka, josta perheet saavat tukea erilaisiin haastaviin tilanteisiin matalalla kynnyksellä. Vahvuutena on ollut nimenomaan ennaltaehkäisevä, varhainen ja moniammatillinen tuki. Nyt hallitus sanoo, että uudistuksella ja rahoituksen leikkauksella tavoitellaan juuri niitä asioita, joissa perheneuvola toimii hyvin jo nyt. Miksi romuttaa jotain, joka jo toimii? Kauniit sanat ja toive siitä, että palvelutaso pysyy ennallaan eivät riitä.
Yhteyshenkilöt
Matias MäkynenSDP:s vice ordförande, riksdagsledamotPuh:040 509 4409matias.makynen@riksdagen.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi: Kokoomuksen kritiikki menee nolon puolelle17.5.2026 13:25:53 EEST | Tiedote
"Kokoomuksen Ville Valkonen valittelee, ettei SDP ole esittänyt vaihtoehtoa tulevan vaalikauden sopeutuksille. Menee kyllä pahemman kerran nolon puolelle, kun samat kaverit, jotka ovat saaneet Suomen julkisen talouden täysin kuralle, kyselevät SDP:lta, että miten tämä Orpon porukan aikaansaama sotku oikein siivotaan. Valkosen puheilla olisi edes hyppysellinen uskottavuutta, jos kokoomuksen johtama hallitus ei ottaisi vaalikauden aikana ennätysmäärää, jopa yli 60 miljardia euroa, velkaa tai jos kokoomus olisi itse kyennyt esittämään edes euron verran toimenpiteitä tulevalle vaalikaudelle", SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työntekijää ei saa rangaista viranomaisohjeiden noudattamisesta - EK:n mielestä pitäisi16.5.2026 11:04:42 EEST | Tiedote
Eilisen Uudenmaan drooniuhan vuoksi osa ihmisistä jäi kotiin, viranomaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti. Nyt EK haluaa tulkita lakia niin ettei työntekijälle tulisi maksaa palkkaa siitä, että he noudattavat turvallisuusohjeita. SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malmin mielestä tämä linjaus on työntekijöiden kannalta kohtuuton, palkka kuuluu työntekijälle.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Riikka Purran perussuomalaiset myi hallitushaluissaan Suomen duunarit9.5.2026 15:20:23 EEST | Tiedote
Riikka Purra vaikuttaa kiihdyttäneen itsensä varsinaiseen muistinmenetykseen kuluneesta hallituskaudesta, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman johtaa pankkivaltuuston Yhdysvaltain-matkaa ja osallistuu Torontossa Global Progress Action Summitiin4.5.2026 16:08:52 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja ja eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman johtaa pankkivaltuuston virkamatkaa Yhdysvaltoihin 3.–8.5.2026.
SDP:n pj. Antti Lindtman vappupuheessa: Kolmen askeleen kunnianpalautus työntekijöiden oikeuksille1.5.2026 12:45:00 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman esitti Turussa vappupuheessaan puolueen keskeiseksi tavoitteeksi työntekijöiden oikeuksien kunnianpalautuksen ja hahmotteli reilumpaa suuntaa Suomelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme