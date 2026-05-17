SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Kokoomus romuttaa perheneuvolan ja ylenkatsoo ammattilaisten ja lapsiperheiden huolia

– Mikä on kokoomuksen vastaus ihmisten huoleen? Kun ihmiset sanovat ääneen, mitä todellisia vaikutuksia hallituksen päätöksillä on, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen syyttää heitä väärinymmärtämisestä. Todellisuudessa ihmiset ovat ymmärtäneet asian aivan oikein ja Partanen yrittää puhua mustaa valkoiseksi. Kokoomus ylenkatsoo ammattilaisten ja lapsiperheiden huolta ja osoittaa, ettei se ymmärrä perheneuvoloiden toimintaa tai tavallisten suomalaisten arkea, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo.

– Partanen väittää kirkkain silmin, ettei hallitus ole lakkauttamassa perheneuvoloita. Jos palvelun lakisääteisyys ja henkilöstön pätevyysvaatimukset poistetaan ja rahoitusta leikataan, niin mitä vaikeissa tilanteissa olevia lapsiperheitä auttavista perheneuvoloista todellisuudessa jää jäljelle?

Hallitus on politiikallaan jo ennestään heikentänyt lapsiperheiden asemaa ja muun muassa lisännyt lapsiperheköyhyyttä. Hallitus on lisäksi leikannut merkittävästi sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä, jotka tekevät myös tärkeää työtä lapsiperheiden tukemiseksi.

– Perheneuvola on ollut paikka, josta perheet saavat tukea erilaisiin haastaviin tilanteisiin matalalla kynnyksellä. Vahvuutena on ollut nimenomaan ennaltaehkäisevä, varhainen ja moniammatillinen tuki. Nyt hallitus sanoo, että uudistuksella ja rahoituksen leikkauksella tavoitellaan juuri niitä asioita, joissa perheneuvola toimii hyvin jo nyt. Miksi romuttaa jotain, joka jo toimii? Kauniit sanat ja toive siitä, että palvelutaso pysyy ennallaan eivät riitä.