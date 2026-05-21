Pohjois-Suomen syntymäkohortit juhlistavat merkkivuotta yleisöluennolla

22.5.2026 06:45:00 EEST | Oulun yliopisto | Kutsu

Yleisöluento järjestetään tiistaina 26. toukokuuta kello 18 alkaen Oulun Keskustakirjasto Saaressa, Pakkalan salissa. Luento lähetetään suorana myös Oulun yliopiston YouTube-kanavalla.

Kuva Mikko Törmänen / Oulun yliopisto Kuva vapaasti käytettävissä lähde mainiten, kun uutisoi tiedotteesta.

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksissa on seurattu väestön terveyttä jo yli 60 vuoden ajan. Kohorttitutkimukset ovat tuottaneet merkittävää tietoa muun muassa kansansairauksista, ikääntymisestä, mielenterveydestä sekä elintapojen ja ympäristön vaikutuksista terveyteen.

Yleisöluennolla tutkijat esittelevät kohorttitutkimusta suurelle yleisölle. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja muun muassa suun terveydestä, ihosairauksista, aivotutkimuksesta sekä kansalaisosallisuudesta tutkimuksessa. 

Luentoa voi seurata suorana Oulun yliopiston YouTube-kanavalla: YouTube-lähetys

Yleisöluennon jälkeen vietetään 40- ja 60-vuotiaiden kohorttien yhteistä syntymäpäiväjuhlaa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

Yhteyshenkilöt

Koordinaattori Teija Juola, Oulun yliopisto, 050 466 6137, teija.juola@oulu.fi

Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.

