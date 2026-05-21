Pohjois-Suomen syntymäkohortit juhlistavat merkkivuotta yleisöluennolla
22.5.2026 06:45:00 EEST | Oulun yliopisto | Kutsu
Yleisöluento järjestetään tiistaina 26. toukokuuta kello 18 alkaen Oulun Keskustakirjasto Saaressa, Pakkalan salissa. Luento lähetetään suorana myös Oulun yliopiston YouTube-kanavalla.
Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksissa on seurattu väestön terveyttä jo yli 60 vuoden ajan. Kohorttitutkimukset ovat tuottaneet merkittävää tietoa muun muassa kansansairauksista, ikääntymisestä, mielenterveydestä sekä elintapojen ja ympäristön vaikutuksista terveyteen.
Yleisöluennolla tutkijat esittelevät kohorttitutkimusta suurelle yleisölle. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja muun muassa suun terveydestä, ihosairauksista, aivotutkimuksesta sekä kansalaisosallisuudesta tutkimuksessa.
Luentoa voi seurata suorana Oulun yliopiston YouTube-kanavalla: YouTube-lähetys
Yleisöluennon jälkeen vietetään 40- ja 60-vuotiaiden kohorttien yhteistä syntymäpäiväjuhlaa.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Koordinaattori Teija Juola, Oulun yliopisto, 050 466 6137, teija.juola@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Maaseudulla kasvaneet hyväosaiset miehet liikkuvat aikuisena enemmän – lapsuuden ympäristön vaikutus näkyy vielä 35-vuotiaana21.5.2026 05:50:00 EEST | Tiedote
Lapsuuden asuinympäristö ja perheen sosioekonominen asema voivat vaikuttaa liikuntatottumuksiin vielä aikuisuudessa, kertoo Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan uusi tutkimus.
Polttohaudattiinko vainajia jo kivikaudella? Ensimmäisiä merkkejä ihmisen krematoinnista löytyi 100 000 vuoden takaa20.5.2026 06:54:00 EEST | Tiedote
Tutkijat ovat löytäneet mahdollisesti varhaisimmat todisteet ihmisen polttohautauksesta. Löydöt tehtiin Etiopiassa Afarin hautavajoamassa, jossa sijaitsee yksi varhaisten Homo sapiens -yhteisöjen parhaiten avomaastossa säilyneistä arkeologisista keskittymistä.
Yliopistojen Arctic six -allianssi vauhdittaa Suomen, Ruotsin ja Norjan välistä arktista yhteistyötä19.5.2026 11:44:09 EEST | Tiedote
Arktisen alueen kestävä ja turvallinen tulevaisuus edellyttää yhä enemmän eri alojen ja alueiden välistä yhteistyötä. Kuuden pohjoismaisen yliopiston muodostama Arctic six -yhteistyöallianssi vahvistaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötään Oulun yliopistoon sijoittuvalla pysyvällä sihteeristöllä.
Syntyvyyden lasku on uhka myös uhanalaisille saamen kielille19.5.2026 06:39:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston Giellagas-instituutti vaalii saamen kielten ja kulttuurin asemaa. Kiinnostus molempiin on pienessä nosteessa, mutta syntyvyyden lasku voi tarkoittaa tulevaisuudessa opiskelijapulaa.
23 miljoona euroa erikoislujien terästen ja tehdassimulaatioiden kehittämiseen Oulun yliopiston ja SSAB:n johdolla15.5.2026 06:05:00 EEST | Tiedote
Uusi tutkimusprojekti kehittää erikoislujia, vähähiilidioksidisia teräslaatuja ja uudistaa terästuotantoa kestävän kehityksen mukaiseksi tuotantojärjestelmäksi. Käänteissuunnittelussa erikoisterästen valmistusketju mallinnetaan lopputuotteista, kuten laivoista, nostureista ja metsäkoneista, takaisin terästehtaaseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme