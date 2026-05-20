Vihreät - De Gröna

Alviina Alametsä: Sisäisen turvallisuuden selonteko unohtaa suomalaisten arjen ja ihmisoikeudet

20.5.2026 15:46:31 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Kansanedustaja Alviina Alametsä jätti Vihreiden ryhmäpuheessa vastalauseen hallituksen sisäisen turvallisuuden selontekoon. Alametsä kritisoi selonteon unohtavan ihmisoikeudet ja hyvinvointivaltion, jotka ovat suomalaisen arkiturvallisuuden perusta.

Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.

Alametsän mukaan köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden parempi torjunta lisäisivät Suomen turvallisuutta. Näitä ehkäisevät vahvat yhteiskunnan tukirakenteet, jotka kantavat myös kriiseissä.

”Mahdollisen konfliktin aikana yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat pitkälti juuri siviilien vastuulla. Mutta vahvistamisen sijaan hallitus leikkaa kansalaisjärjestöiltä, terveydenhoidosta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Hyvinvointivaltio ja perusoikeudet ovat sisäisen turvallisuutemme perusta, mutta selonteossa esimerkiksi ihmisoikeuksia ei mainita lainkaan”, Alviina Alametsä ihmetteli puheessaan.

Alametsä vaati panostuksia nuorten rikoskierteen ennaltaehkäisyyn.

”Nyt tarvitaan viranomaisten, nuorisotyön ja järjestökentän yhteistyötä, eikä hallituksen jatkuvia leikkauksia näiltä tahoilta. Esimerkiksi lapsiperheköyhyyden ehkäisemisellä ja toimivalla lastensuojelulla olisi myös suuri vaikutus nuorisorikollisuuden torjuntaan”, Alametsä painotti. 

”Maahanmuuton osalta selonteko keskittyy uhkakuviin, vaikkei suurin osa Suomeen tulevista väärinkäytä järjestelmää, ja tarvitsemme myös maahanmuuttoa väestömme vanhetessa”, Alametsä totesi.

Alametsä vaati myös terveydenhuollon kriisivalmiuden vahvistamista leikkausten sijaan. 

”Terveydenhuollon kriisivalmiutta on vahvistettava, jotta se kestää erilaiset kriisitilanteet. Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluista leikataan tällä hetkellä, mikä on riski sisäiselle turvallisuudelle”, Alametsä sanoi.

Alametsä jätti vihreiden vastalauseen selontekoon. 

”Emme voi seistä sellaisen selonteon takana, jossa suljetaan silmät monilta turvallisuuttamme haastavilta ilmiöiltä ja siltä, miten hallituksen politiikka niitä syventää”, Alametsä päätti. 

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye