Alviina Alametsä: Sisäisen turvallisuuden selonteko unohtaa suomalaisten arjen ja ihmisoikeudet

Alametsän mukaan köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden parempi torjunta lisäisivät Suomen turvallisuutta. Näitä ehkäisevät vahvat yhteiskunnan tukirakenteet, jotka kantavat myös kriiseissä.

”Mahdollisen konfliktin aikana yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat pitkälti juuri siviilien vastuulla. Mutta vahvistamisen sijaan hallitus leikkaa kansalaisjärjestöiltä, terveydenhoidosta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Hyvinvointivaltio ja perusoikeudet ovat sisäisen turvallisuutemme perusta, mutta selonteossa esimerkiksi ihmisoikeuksia ei mainita lainkaan”, Alviina Alametsä ihmetteli puheessaan.

Alametsä vaati panostuksia nuorten rikoskierteen ennaltaehkäisyyn.

”Nyt tarvitaan viranomaisten, nuorisotyön ja järjestökentän yhteistyötä, eikä hallituksen jatkuvia leikkauksia näiltä tahoilta. Esimerkiksi lapsiperheköyhyyden ehkäisemisellä ja toimivalla lastensuojelulla olisi myös suuri vaikutus nuorisorikollisuuden torjuntaan”, Alametsä painotti.

”Maahanmuuton osalta selonteko keskittyy uhkakuviin, vaikkei suurin osa Suomeen tulevista väärinkäytä järjestelmää, ja tarvitsemme myös maahanmuuttoa väestömme vanhetessa”, Alametsä totesi.

Alametsä vaati myös terveydenhuollon kriisivalmiuden vahvistamista leikkausten sijaan.

”Terveydenhuollon kriisivalmiutta on vahvistettava, jotta se kestää erilaiset kriisitilanteet. Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluista leikataan tällä hetkellä, mikä on riski sisäiselle turvallisuudelle”, Alametsä sanoi.

Alametsä jätti vihreiden vastalauseen selontekoon.

”Emme voi seistä sellaisen selonteon takana, jossa suljetaan silmät monilta turvallisuuttamme haastavilta ilmiöiltä ja siltä, miten hallituksen politiikka niitä syventää”, Alametsä päätti.