Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Alijäämän kattamiselle haetaan lisäaikaa – talouden tasapainotus etenee useilla keinoilla
20.5.2026 16:00:09 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue hakee lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun asti. Suunnitelman mukaan talous saadaan tasapainoon vuonna 2026, ja alijäämät katetaan kokonaisuudessaan vuoteen 2029 mennessä.
Kuluvan vuoden talousennusteen arvioidaan jäävän alijäämäiseksi ilman lisätoimia. Tavoitteena on turvata asukkaille keskeiset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut koko muutoksen ajan.
Säästötoimia toteutetaan monin keinoin
Talouden tasapainottamisella pyritään saamaan aikaan merkittäviä säästöjä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää palvelujen priorisointia, toiminnan tehostamista sekä digitaalisten ratkaisujen nopeaa käyttöönottoa. Hyvinvointialue vähentää henkilöstökustannuksia, rajaa rekrytointeja ja hankintoja sekä karsii henkilöstöetuja. Muutoksia valmistellaan vaiheittain osana talousarviota ja päätöksentekoa.
Jo aiemmin päätettyjen henkilöstösäästötavoitteiden ja muiden suunniteltujen säästöjen lisäksi vuodelle 2027 valmistellaan noin 16,75 miljoonan euron lisäsäästöjä. Säästöjä haetaan erityisesti henkilöstökuluista, mutta myös muun muassa vuokratyön ja sairauspoissaolojen vähentämisestä.
Kustannusten karsinta toteutetaan niin, että hyvinvointialueen palvelut saadaan turvattua. Muutosten vaikutuksia arvioidaan huolellisesti, jotta palvelujen saatavuus ja laatu säilyvät.
Ratkaisut tarkentuvat vaiheittain
Tässä vaiheessa pitkän aikavälin toimenpiteistä tai niiden kohdentumisesta ei ole tehty päätöksiä. Nämä tarkentuvat vaiheittain talousarviovalmistelun yhteydessä ja käsitellään erikseen päätöksenteossa sekä yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa.
Nykyisellä rahoituksella alijäämien kattaminen tätä nopeammassa aikataulussa on vaikeaa, jos palvelut halutaan edelleen järjestää vaatimusten mukaisesti. Siksi eteneminen suunnitellussa aikataulussa tukee parhaiten palvelujen jatkuvuutta ja laatua. Lisäajan hakemista ja suunnitelman hyväksymistä siten, että alijäämät katetaan vuoteen 2029 mennessä käsitellään maanantaina aluehallituksessa ja kesäkuussa aluevaltuustossa.
Yhteyshenkilöt
Petri VirolainenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 438 3662
Antti NiemitalousjohtajaPuh:044 482 8071
Linkit
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
