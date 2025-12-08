Ylen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 2 euron erikoisraha
21.5.2026 10:00:00 EEST | Helsinki Mint | Tiedote
Suomen Alankomaiden-suurlähettiläs Ilkka-Pekka Similä suoritti tänään uuden Yleisradion 100-vuotisjuhlarahan seremoniallisen ensilyönnin. Helsinki Mintin toteuttama ja Suomen valtiovarainministeriön toimeksiannosta lyöty kahden euron erikoisraha on nyt virallisesti julkaistu.
Erikoisraha juhlistaa suomalaista julkisen palvelun yleisradiotoimintaa, jolla on ollut keskeinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa vuodesta 1926 lähtien. Raha julkaistaan useina eri versioina: Brilliant Uncirculated -laatuisena 2 euron erikoisrahana kahdessa eri kielisessä kolikkokortissa, Proof-laatuisena erikoispakkauksessa sekä 100 euron kultarahana.
Yleisradio
Yle perustettiin vuonna 1926 nimellä Suomen Yleisradio. Ensimmäiset lähetykset kuultiin pienestä studiosta Helsingin keskustasta. Aluksi lähetykset kuuluivat vain Helsingin alueella, mutta vuoteen 1928 mennessä radiolähetykset kattoivat koko maan. 1930-luvun alkuun mennessä jo noin 100 000 kotitaloutta kuunteli Ylen radio-ohjelmia, mikä kuvasti toiminnan nopeaa valtakunnallista kasvua. Televisiotoiminta alkoi vuonna 1957 testilähetyksillä nimellä Suomen Televisio, josta myöhemmin muodostui Yle TV1. Tänä päivänä Yle on valtakunnallinen mediayhtiö, joka tarjoaa kolme televisiokanavaa, 13 radiokanavaa ja -palvelua sekä 25 alueellista radiokanavaa.
Design
Erikoisrahan on suunnitellut Petri Neuvonen. Muotoilu korostaa julkisen palvelun yleisradiotoiminnan merkitystä modernissa yhteiskunnassa. Suunnittelu heijastaa ajatusta siitä, että ihmiset elävät yhä useammin erillisissä tietoympäristöissä eli ”kuplissa”, jotka voivat kaventaa ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Julkinen yleisradiotoiminta auttaa yhdistämään näitä näkökulmia tarjoamalla tietoa, kulttuuria ja journalismia.
Helsinki Mint
Helsinki Mint on Royal Dutch Mintin luoma brändi, joka aloittaa Suomen käyttö- ja juhlarahojen lyömisen vuonna 2025. Osana Royal Dutch Mintin toimintaa Helsinki Mint tuo mukanaan yli 450 vuoden kokemuksen rahapajatoiminnasta, asiantuntemuksen ja huippuluokan tilat, jotka varmistavat korkealaatuisten suomalaisten käyttörahojen jatkuvan tuotannon. Lisäksi se laajentaa maan valmiuksia laskea liikkeelle erityisiä (2 euron) juhlarahoja, juhlistaen Suomen merkittäviä virstanpylväitä ja juhlavuosia.
