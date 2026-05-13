Suomen energiajärjestelmä on uuden kasvun ja vakauden lähde
21.5.2026 11:04:46 EEST | Energiateollisuus ry | Tiedote
Puhdas siirtymä ja energiamurros on Suomelle mahdollisuus, josta voivat hyötyä niin talous, ilmasto kuin asiakkaat. Hyödyt eivät kuitenkaan toteudu itsestään, vaan edellyttävät pitkäjänteistä ja ennakoitavaa energiapolitiikkaa.
Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet pärjätä parhaiten puhtaassa siirtymässä. Monipuolinen, vähäpäästöinen ja kilpailukykyinen energiajärjestelmämme luo hyvät investointiedellytykset teollisuudelle ja palveluille. Lisäksi se tuo turvaa epävakaassa geopoliittisessa tilanteessa.
Energiateollisuuden tavoitteena on tehdä Suomesta paras maa investoinneille. Siihen Suomella on hyvät edellytykset monipuolisen, kilpailukykyisen ja toimitusvarman energiajärjestelmänsä ansiosta. Kasvu edellyttää kuitenkin suuria investointeja niin energian tuotantoon, siirtoon, varastointiin kuin käyttöön.
”Puhdas siirtymä on Suomen taloudelle ja hyvinvointivaltiolle valtava mahdollisuus, mikä pitää osata hyödyntää”, toteaa Energiateollisuus ry:n puheenjohtaja Timo Honkanen.
”Kotiuttaaksemme investoinnit, energiapolitiikan pitkäjänteisyydestä ja ennakoitavuudesta on pidettävä kiinni”, Honkanen jatkaa.
Investoinnit kotimaiseen, puhtaaseen energiaan on myös turvallisuusteko, joka lisää huoltovarmuutta ja vähentää riippuvuutta fossiilienergian maista.
Jotta muuttuva ja kasvava energian tuotanto ja käyttö saadaan kohtaamaan, on myös energiaverkkoihin investoitava.
”Emme saa antaa verkkojen muodostua pullonkaulaksi puhtaalle siirtymälle. Sekä kanta- että jakeluverkkojen investointiedellytyksiä on parannettava nopeasti. Siten turvaamme energiamurroksen myötä koko yhteiskunnalle koituvat hyödyt”, muistuttaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
Honkanen ja Leskelä puhuivat Energiateollisuus ry:n kevätseminaarissa Kuopiossa 21.–22. toukokuuta. Seminaarissa julkaistiin myös Energiateollisuus ry:n viestit vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
Timo Honkanentoimitusjohtaja, Energiateollisuus ry:n puheenjohtajaTurku Energia OyPuh:050 557 3133timo.honkanen@turkuenergia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.
