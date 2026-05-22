Tehovalvonnassa seuraamusmaksu kuudelle panttilainauslaitokselle
25.5.2026 11:30:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Aluehallintovirasto aloitti panttilainauslaitosten rahanpesulain mukaiset tarkastukset vuonna 2021. Vuosina 2024–2025 alalle kohdistettiin tehovalvontaa, jonka aikana aluehallintovirasto teki tarkastuksia yhdeksään panttilainauslaitokseen. Tehovalvonnan päättyessä on tarkastettu 12 panttilainauslaitosta, joista kuudelle määrättiin seuraamusmaksu rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönnistä.
Lupa- ja valvontavirasto on 5.5.2026 määrännyt seuraavat seuraamusmaksut rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönneistä:
- Lohjan Panttilaina Oy:lle 7 000 € seuraamusmaksu
- Vakautus Pantti Oy:lle 2 000 € seuraamusmaksu
- Luxuspantti Oy:lle 33 000 € seuraamusmaksu
- Oulun Panttilainakonttori Oy:lle 14 000 € seuraamusmaksu
- Takuupantti Oy:lle 33 000 € seuraamusmaksu.
Määrätyt seuraamukset perustuvat kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema. Seuraamusmaksut maksetaan valtiolle. Päätökset eivät ole lainvoimaisia.
Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi viime vuoden lopulla 49 000 euron seuraamusmaksun Suomen Arvopantti Oy -nimiselle panttilainauslaitokselle.
Panttilainauslaitosten tarkastuksilla havaitut puutteet koskivat tyypillisesti menettelyllisiä puutteita, kuten sitä, ettei ilmoitusvelvollinen ollut todentanut sen asiakkaiden henkilöllisyyksiä tai ilmoitusvelvollinen ei voinut näyttää valvojalle tehneensä niin.
Eräissä tapauksissa havaitut puutteet koskivat myös selonottovelvollisuuden täyttämistä sekä epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamista.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahanpesulain valvonta on siirtynyt Lupa- ja valvontavirastolle
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta on lakannut 31.12.2025 ja sen rahanpesulain valvontatehtävä on siirtynyt 1.1.2026 Lupa- ja valvontavirastoon.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa panttilainauslaitoksia. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Raisa BadialiylitarkastajaPuh:0295 256 095raisa.badiali@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
