Kaikki länsiuusimaalaiset näkevät omat terveystietonsa Lunnassa 21.5. alkaen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalisen asiointikanavan Lunnan palvelut laajenevat 21.5. Jatkossa kaikki länsiuusimaalaiset näkevät Lunnassa muun muassa ajanvaraukset, potilaskertomukset, laboratoriolähetteet ja -tulokset.

Lunnassa näkyy vain Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluja koskevia tietoja ja kirjauksia. Esimerkiksi HUSin palveluista tehdyt kirjaukset näkyvät edelleen Maisassa. OmaKannasta voi katsoa kootusti tietoja sekä julkisesta että yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta. OmaKanta on myös helpoin tapa uusia lääkereseptit.

Lunnassa on myös mahdollisuus perua aiempaa laajemmin hyvinvointialueen eri palvelujen ajanvarauksia. Aikojen perumisessa sovelletaan Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueen peruutusehtoja.

Lunnassa mahdollista varata aikoja rajattuihin palveluihin

Lunnan itseajanvaraus on mahdollista rajatuissa palveluissa Lunna-sovelluksessa ja Lunnan selainversiossa osoitteessa lunna.fi. Tällä hetkellä asiakas voi varata aikoja

äitiysneuvolan ensikäynneille (etävastaanotto, raskausviikot 8–10)

fysioterapian ja aikuisten toimintaterapian ensikäynneille

koulu ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan käynnille tai kutsuntatarkastukseen.

Lunnassa itse varattavien aikojen valikoimaa laajennetaan myöhemmin vaiheittain. Nyt siirtymävaiheessa itseajanvaraukseen on käytössä myös muita digitaalisen asioinnin kanavia. Esimerkiksi hammashoidon vastaanotoille tai terveysasemien rokotuksiin varataan aika erillisessä verkkoportaalissa osoitteessa luvn.terveytesi.fi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki itseajanvaraukset tehtäisiin yhdessä paikassa, Lunnassa.

Jatkossa Lunnassa voi lähettää sosiaali- ja potilasasiavastaaville joko kiireettömän viestin tai anonyymin yhteydenottopyynnön. Sosiaali- ja potilasasiavastaava neuvoo ja auttaa, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun, palveluun tai annettuun hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa.

Ikääntyneen tai hänen läheisensä on helppo hoitaa asioita Lunnassa

Seniori-info on jo palvellut ikääntyneitä ja heidän läheisiään Lunnassa. Omatyöntekijän kanssa on esimerkiksi voitu sopia, että asiakkaalle ja hänen puolestaan asioivalle avataan Lunnaan oma keskusteluketju kiireettömiä viestejä varten. Jatkossa myös ikääntyneiden asumispalvelujen tai sairaalapalvelujen kanssa voi olla yhteydessä Lunna-viesteillä.

- Seniori-infon neuvonnasta voit kysyä ohjausta ja neuvoja sosiaalihuollon palveluista, jos esimerkiksi kotona pärjäämisessä ilmenee hankaluutta. Lähes reaaliaikainen keskustelu onnistuu chatissa tai kiireettömämpi asia hoituu kiireettömällä viestillä muutamassa arkipäivässä. kertoo ikääntyneiden palvelualueen johtaja Tuula Suominen.

Läheinen voi asioida toisen puolesta Lunnassa, jos hänelle on annettu Suomi.fi-valtuudet sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon asioiden hoitoon. Lunnassa toinen henkilön tulee lisätä omaan profiiliin asiointia varten.

Digipoluista tukea arkeen

Lunnasta löytyy kaikille avoimia ja ilmaisia omatoimipolkuja, jotka tukevat esimerkiksi voimaan paremmin arjessa, tupakoinnin lopettamisessa tai syömään terveellisemmin. Ammattilaiset voivat puolestaan avata asiakkaalle tuetun polun, joka auttaa asiakasta esimerkiksi vatsataudin paranemisen seurannassa.

Toukokuussa otamme käyttöön uuden omatoimipolun irti rahapelaamisesta sekä tuetun polun raskausajan diabeteksen seurantaan ja hoitoon.

Lunna on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointikanava, jossa asukas voi asioida sujuvasti chatin ja kiireettömien viestien avulla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lunnaa voi käyttää älypuhelinsovelluksella ja internetselaimella.