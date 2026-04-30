Droonit lentävät kesällä Elenian verkkoalueella tarkastamassa sähkölinjojen kuntoa
21.5.2026 13:45:57 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenia aloittaa kesäkuussa sähköverkon tarkastus- ja kuvauslennot drooneilla eri puolilla verkkoaluetta. Jos huomaat droonin sähkölinjojen läheisyydessä, kyse on todennäköisesti normaalista verkon kunnon tarkastuksesta. Kuvauslennot toteuttaa tänä vuonna Airpelago AB.
Kuvauslentoja tehdään koko Elenian suurjänniteverkon alueella sekä useissa verkkoalueen maakunnissa myös keskijänniteverkossa. Elenia saa droonien avulla ajantasaista tietoa ilmajohtojen kunnosta ja voi suunnitella huolto- ja parannustöitä ennakoivasti.
– Droonit etenevät sähkölinjoja pitkin linjan yläpuolella ja pysähtyvät kuvaamaan sähköpylväitä useasta suunnasta. Verkko lennetään läpi kahteen kertaan. Toisella lennolla otetaan valokuvia ja toisella kerätään laserdataa, jonka avulla sähköverkosta muodostetaan kolmiulotteinen 3D-malli suunnittelun tueksi, Elenian kunnossapitoinsinööri Joakim Selkämaa kertoo.
Ilmakuvausten avulla havaitaan mahdolliset korjaustarpeet ajoissa ja pidetään sähköverkko hyvässä kunnossa. Tämä tukee entistä varmempaa sähkönjakelua Elenian asiakkaille.
Droonit ovat helikoptereita tarkempia ja ympäristöystävällisempiä
Selkämaa kertoo, että Elenialla ilmakuvaustarkastuksissa on siirrytty helikoptereista drooneihin, koska ne pystyvät kuvaamaan verkkoa lähempää ja useista kuvakulmista. Näin saadaan entistä tarkempaa tietoa verkon kunnosta.
– Lisäksi droonit ovat lähes äänettömiä eivätkä käytä fossiilista polttoainetta, vaan toimivat ladattavilla sähköakuilla. Droonien vaikutus ympäristöön ja ihmisten arkeen on hyvin vähäinen, Selkämaa lisää.
Lennot toteutetaan turvallisesti ja automaatiota hyödyntäen. Drooni lentää pääosin automaattisesti, mutta pilotti seuraa lennon etenemistä reaaliajassa ja voi tarvittaessa ohjata droonia tai ottaa sen hallintaan.
Lentoalueet ja -aikataulut
Droonilennot alkavat Elenian verkkoalueella kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Lennot päättyvät elokuun loppuun mennessä. Lentoaikatauluun muutoksia voivat tuoda esimerkiksi sääolosuhteet. Elenia tiedottaa asiakkaitaan alueellisesti tekstiviestitse lentoaikatauluista.
Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Hannu Leppämäki, puh. 040 577 3287, hannu.leppamaki@elenia.fi
Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus.
