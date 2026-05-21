Eltrea ottaa seuraavan kasvuaskeleen – Vaaka Partners uutena pääomistajana ja yritysosto vahvistavat kykyä rakentaa energiatehokasta tulevaisuutta
21.5.2026 14:19:24 EEST | Eltrea Group Oy | Tiedote
Sähköurakointikonserni Eltrea ottaa seuraavan kasvuaskeleen kahdella samanaikaisella yritysjärjestelyllä. Suomalaisesta pääomasijoitusyhtiöstä Vaaka Partnersista tulee yhtiön suurin omistaja, ja samanaikaisesti Eltrea ostaa helsinkiläisen sähköurakoitsija Sähkö‑Vendelinin. Järjestely kasvattaa Eltrean liikevaihdon noin 30 miljoonaan euroon ja vahvistaa konsernin asemaa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Yhtiö työllistää jatkossa noin 120 sähköurakoinnin ammattilaista.
Eltrea tavoittelee asemaa sähköisen talotekniikan edelläkävijänä ja haluaa vauhdittaa siirtymää kohti energiatehokkaampaa, kestävämpää rakentamista ja asumista.
– Rakentamisella on iso rooli siinä, millaista hyvinvointia ja energiatehokkuutta Suomeen syntyy. Haluamme olla toimija, joka vie alaa rohkeasti eteenpäin, sanoo Eltrean toimitusjohtaja Janne Levävaara.
Yritysjärjestelyistä lisää osaamista ja vauhtia kasvuun
Vaaka Partnersin mukaantulo tuo Eltreaan osaamista ja kokemusta, jotka tukevat yhtiön kasvua niin orgaanisesti kuin yritysjärjestelyjen kautta.
– Meitä kiinnostaa Eltrean tapa rakentaa liiketoimintaa: vahva kulttuuri, tyytyväiset asiakkaat ja kannattava kasvu. Toimialalla on tilaa tekijälle, joka yhdistää laadun ja pitkäjänteisen kasvun. Haluamme olla tukemassa tätä kasvumatkaa, sanoo Ville Koskenvuo Vaaka Partnersilta.
Yritysoston kohde Sähkö‑Vendelin on toimitilojen korjausrakentamiseen, muutostöihin ja huoltoon keskittynyt sähköurakointiyhtiö. Yhtiön omistajat siirtyvät omistajiksi myös Eltreaan.
– Meille oli tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa arvot ja tekemisen tapa kohtaavat. Näemme tässä mahdollisuuden kasvaa ja kehittää toimintaamme entistä pidemmälle, sanoo Sähkö‑Vendelinin toimitusjohtaja Anton Pehkonen.
Rakennusalalle kaivataan nyt kasvun tarinoita
Eltrea toimii asuntorakentamisessa sekä toimitila- ja korjausrakentamisessa, joissa sähköisillä ratkaisuilla on keskeinen rooli rakennusten energiatehokkuudessa ja elinkaaren hiilijalanjäljessä.
Yhtiö hakee kasvua erityisesti siitä, että sähköisen talotekniikan merkitys kasvaa rakentamisessa.
– Energiatehokkuus, älykkäät järjestelmät ja rakennusten teknistyminen muuttavat alaa nopeasti. Haluamme olla kehityksen kärjessä ja tuoda uusia käytäntöjä työmaille asti, ei vain puheisiin, Levävaara sanoo.
Sopimus yritysjärjestelyistä on allekirjoitettu. Kaupan toteuttaminen vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen (KKV) hyväksynnän.
Janne Levävaara, toimitusjohtaja, Eltrea Group Oy
p. +358 40 551 0009, janne.levavaara@eltrea.fi
Ville Koskenvuo, partner, Vaaka Partners Oy
p. +358 50 387 8115, ville.koskenvuo@vaakapartners.fi
Anton Pehkonen, toimitusjohtaja, Oy Sähkö-Vendelin Ab
p. +358 40 930 6996, anton.pehkonen@sahko-vendelin.fi
Eltrea Group lyhyesti
Eltrea on vuonna 2024 perustettu suomalainen konserni, joka tarjoaa kiinteistöjen sähkösuunnittelu- ja urakointipalveluja. Konserniin kuuluvat Eltrea Toimitilat, Eltrea Asunnot ja Eltrea Korjausrakentaminen sekä yritysjärjestelyn vahvistuttua Sähkö-Vendelin. Konsernin pääpaikka on Helsingissä. Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa, ja konserni työllistää noin 120 sähköurakoinnin ammattilaista.
Eltrea panostaa voimakkaasti rakennusalan teknologiseen kehitykseen.
Vaaka Partners lyhyesti
Vaaka Partners on pääomasijoitusyhtiö, joka auttaa keskisuuria yrityksiä Suomessa ja Ruotsissa kasvamaan liiketoiminnan mestareiksi. Yhdessä omistajayrittäjien ja yhtiöidemme johdon kanssa, teemme yrityksistä toimialansa johtajia. Vaaka hallinnoi yhteensä noin 625 miljoonan euron pääomarahastoja. Vaakan yhtiöitä ovat muun muassa A-Insinöörit ja Framery. www.vaakapartners.fi
Sähkö-Vendelin lyhyesti
Sähkö-Vendelin on monipuolinen taloteknisten sähköjärjestelmien moniosaaja. Palveluihin kuuluvat muun muassa sähkösuunnittelutyöt, sähkösaneeraukset, toimitilamuutokset sekä huolto- ja kunnossapitotyöt.
