Eltrea ottaa seuraavan kasvuaskeleen – Vaaka Partners uutena pääomistajana ja yritysosto vahvistavat kykyä rakentaa energiatehokasta tulevaisuutta

Eltrea tavoittelee asemaa sähköisen talotekniikan edelläkävijänä ja haluaa vauhdittaa siirtymää kohti energiatehokkaampaa, kestävämpää rakentamista ja asumista.

– Rakentamisella on iso rooli siinä, millaista hyvinvointia ja energiatehokkuutta Suomeen syntyy. Haluamme olla toimija, joka vie alaa rohkeasti eteenpäin, sanoo Eltrean toimitusjohtaja Janne Levävaara.

Yritysjärjestelyistä lisää osaamista ja vauhtia kasvuun

Vaaka Partnersin mukaantulo tuo Eltreaan osaamista ja kokemusta, jotka tukevat yhtiön kasvua niin orgaanisesti kuin yritysjärjestelyjen kautta.

– Meitä kiinnostaa Eltrean tapa rakentaa liiketoimintaa: vahva kulttuuri, tyytyväiset asiakkaat ja kannattava kasvu. Toimialalla on tilaa tekijälle, joka yhdistää laadun ja pitkäjänteisen kasvun. Haluamme olla tukemassa tätä kasvumatkaa, sanoo Ville Koskenvuo Vaaka Partnersilta.

Yritysoston kohde Sähkö‑Vendelin on toimitilojen korjausrakentamiseen, muutostöihin ja huoltoon keskittynyt sähköurakointiyhtiö. Yhtiön omistajat siirtyvät omistajiksi myös Eltreaan.

– Meille oli tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa arvot ja tekemisen tapa kohtaavat. Näemme tässä mahdollisuuden kasvaa ja kehittää toimintaamme entistä pidemmälle, sanoo Sähkö‑Vendelinin toimitusjohtaja Anton Pehkonen.

Rakennusalalle kaivataan nyt kasvun tarinoita

Eltrea toimii asuntorakentamisessa sekä toimitila- ja korjausrakentamisessa, joissa sähköisillä ratkaisuilla on keskeinen rooli rakennusten energiatehokkuudessa ja elinkaaren hiilijalanjäljessä.

Yhtiö hakee kasvua erityisesti siitä, että sähköisen talotekniikan merkitys kasvaa rakentamisessa.

– Energiatehokkuus, älykkäät järjestelmät ja rakennusten teknistyminen muuttavat alaa nopeasti. Haluamme olla kehityksen kärjessä ja tuoda uusia käytäntöjä työmaille asti, ei vain puheisiin, Levävaara sanoo.

Sopimus yritysjärjestelyistä on allekirjoitettu. Kaupan toteuttaminen vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen (KKV) hyväksynnän.



