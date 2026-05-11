Attendon tyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistu: henkilöstötyytyväisyys nousi selvästi
22.5.2026 09:00:00 EEST | Attendo | Tiedote
Attendon kevään 2026 tyytyväisyyskyselyn tulokset on julkaistu. Kysely toteutetaan kahdesti vuodessa, touko- ja lokakuussa. Henkilöstötyytyväisyys on nousussa, ja asukas- ja läheistyytyväisyys ovat yhä vahvalla tasolla.
Tyytyväisyyskyselyiden tulokset ovat Attendolla nousseet jo useamman vuoden ajan. Tämän kevään kyselyihin tuli 21 026 vastausta. Tuloksista viestitään NPS-lukuina (Net Promoter Score). NPS-asteikko on välillä -100 ja +100.
Asukkaiden luottamus on vahvaa, henkilöstön tyytyväisyys nousussa
Asukkaiden ja läheisten tyytyväisyys on edelleen erittäin vahvalla tasolla, mikä on pitkäjänteisen ja vuosia sitten aloitetun työn tulos. Tulos kertoo siitä, että asukkaat luottavat hoivaan ja kokevat Attendo-kodit aidosti kodeiksi.
"Läheisten luottamus on meille tärkeä mittari. He ovat antaneet meille hoidettavaksi sen, mikä on heille kaikkein rakkainta. Kun he voivat luottaa meihin, tiedämme olevamme oikealla tiellä”, kommentoi Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.
Henkilöstötyytyväisyys nousi selvästi: tulos on nyt 31, mikä on neljä pistettä enemmän kuin edellisessä kyselyssä. Tiimitasolla tulos nousi peräti kuusi pistettä ja on nyt 42. Kyselyyn vastasi 8 423 henkilöstön jäsentä. Erityisen ilahduttavaa on, että suurin osa niistä Attendo-kodeista, joilla kehitys oli viimeksi negatiivinen, on onnistunut kääntämään suunnan ylöspäin.
"Henkilöstötyytyväisyyden nousu kertoo siitä, että arjessa on tapahtunut todellisia muutoksia. Olen kiitollinen jokaiselle attendolaiselle siitä työstä, jota he arjessa tekevät. Henkilöstön tyytyväisyys on meille laadukkaan, turvallisen hoivan kova ydin”, Holmqvist sanoo.
Palautteista selkeät kehityskohteet
Kiitosta niin asukkailta kuin läheisiltä saivat kotien monipuoliset aktiviteetit. Näitä toivottiin koteihin myös lisää. Läheiset toivoivat nykyistä useammin tietoa läheistensä kuulumisista. Henkilöstöä mietitytti erityisesti työn kuormituksen jakautuminen ja kommunikointihaasteet, mutta esihenkilöiltä saatuun tukeen oltiin tyytyväisiä. Henkilöstön palautteessa ei noussut esiin uusia tai yllättäviä kehityskohteita, mikä kertoo siitä, että toimivat puuttumismallit ovat jo olemassa.
Palautteen perusteella Attendolla ryhdytään aina konkreettisiin toimiin. Tulokset käydään läpi jokaisessa tiimissä ja kodeissa järjestetään myös läheisten iltoja tyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta.
"Palaute on lahja. Kuuntelemme sitä, tartumme siihen ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta. Juuri näin olemme edenneet tällä matkalla, ja juuri näin jatkamme”, Holmqvist summaa.
Tyytyväisyyskysely on suunnattu Attendon henkilökunnalle, asukkaille ja läheisille. Kyselyyn tuli yhteensä yli 20 000 vastausta.
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
