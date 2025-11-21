Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen Päivi Hietaselle

Suomen 13. arkkiatri Päivi Hietanen korostaa lääkärien erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa. Arkkiatri muistuttaa, että lääketieteen perusarvot eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne vaativat jatkuvaa vaalimista myös terveydenhuollon paineisessa arjessa.

“Lääkärit työskentelevät näköalapaikalla. Me näemme ja koemme, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ajattelen, että meillä on myös velvollisuus puhua siitä. Lääkäreiden kannattaa yrittää pitää arvoistaan kiinni. Ilman toiminnan vahvaa eettistä pohjaa ihmisten hoito kärsii, ja lääkärillä on vaara uupua tai kyynistyä”, sanoo arkkiatri Päivi Hietanen.

Suomen Lääkäriliitto, Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet keräsivät syksyllä 2025 avoimella verkkolomakkeella ehdotuksia uudeksi arkkiatriksi. Lääkärijärjestöt saivat lähes 200 ehdotusta arkkiatriksi, arvioivat ehdokkaita huolellisesti ja valmistelivat yhteistyössä esityksensä valtioneuvoston arvonimilautakunnalle. Lääkärijärjestöjen esitys perustui uuden arkkiatrin pitkäaikaisiin ja poikkeuksellisiin ansioihin sekä laajaan vaikuttavuuteen lääketieteessä, tutkimuksessa ja terveydenhuollon kehittämisessä. Hänen elämäntyössään korostuvat lääkärijärjestöjen tärkeimmiksi kriteereiksi nostamat arvot: potilaiden puolustaminen ja laaja humaanius, kirkkaat eettiset arvot sekä lääkärikunnan yhdistäminen.

Päivi Hietanen on arvostettu kollega, tunnettu vuorovaikutuskouluttaja, eettinen ja rohkea vaikuttaja sekä ihmisenä viisas, lämmin ja empaattinen. Hän on kokenut kliinikko, tutkija ja pidetty opettaja, joka pystyy välittämään tietoa ja kokemuksia sekä lääkärikunnalle että suurelle yleisölle. Päivi Hietasen kokemus ja ihmisläheisyys antavat hänelle valmiudet yhdistää lääkärikuntaa ja vaalia yhteiskunnan luottamusta lääkäriyteen.

Korkein lääkärille myönnettävä arvonimi

Arkkiatri on korkein lääkärille myönnettävä arvonimi Suomessa.

Tasavallan presidentti myöntää arkkiatrin arvonimen valtioneuvoston alaisuudessa toimivan arvonimilautakunnan esityksestä.

Suomessa voi olla vain yksi arkkiatri kerrallaan.

Arvonimi myönnetään eliniäksi.

Näin arkkiatrin nimittäminen eteni.



Lääkäriliiton Arvonsalissa (Mäkelänkatu 2, Helsinki, 1. krs) järjestetään tänään perjantaina 22.5. mediatilaisuus klo 13–14, jossa arkkiatri Päivi Hietaselle luovutetaan arkkiatrin käädyt ja hän pitää puheen sekä vastaa median kysymyksiin.





Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:



Lauri Korkeaoja, viestintäjohtaja Lääkäriliitto, p. 044 078 8282, sposti lauri.korkeaoja@laakariliitto.fi

Minna Hietakangas, viestintäpäällikkö Duodecim, p. 09 6188 5285, sposti minna.hietakangas@duodecim.fi



Arkkiatri Päivi Hietanen, sposti: paivi.hietanen@fimnet.fi