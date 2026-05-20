Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nuorten tapahtumat yhdistyvät – Lahes elos x MoodFest valtaa Lahden torin elokuussa
22.5.2026 09:12:21 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Nuorten suosimat tapahtumat MoodFest ja Lahes elos yhdistyvät tänä vuonna ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi.
Lahes elos x MoodFest keskittyy nuorten mielen hyvinvointiin, kulttuuriin ja yhteisöllisyyteen ja kokoaa nuoret yhteen Lahden torille perjantaina 28. elokuuta. Tapahtumaan odotetaan noin 1 500 kävijää.
Tapahtuman järjestävät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto ja Lahden kaupungin nuorisopalvelut. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.
Musiikkia, tanssia ja yhdessä tekemistä
Lahes elos x MoodFest käynnistyy kello 16 ja jatkuu alkuiltaan kello 21 asti. Pääesiintyjä ANI on suomalaisen popin ja R&B:n nouseva tähti, jonka vahva tulkinta ja tarttuvat kappaleet ovat tehneet hänestä yhden kotimaisen musiikin kiinnostavimmista nimistä. Hänen läpimurtohittinsä “Jos puhutaan totta” nousi radiolistan kärkeen julkaisunsa jälkeen.
Tapahtuma tarjoaa lavan nuorille, aloitteleville bändeille ja artisteille. Tapahtumassa esiintyvät myös Möysän nuorisoseuran tanssijat, jotka tuovat ohjelmaan energistä ja vaikuttavaa tanssia. Lisäksi torille rakentuu graffitiseinä, jossa nuoret pääsevät kokeilemaan katutaidetta turvallisesti ammattitaitoisen ohjaajan opastuksella. Lahden lukio Gaudian kuvataideopiskelijoiden työpajoissa voi muun muassa tehdä käsitöitä tai jatkaa yhteistaidetta.
Tietoa ja tukea matalalla kynnyksellä
Torilla on esillä Päijät-Hämeen nuorten palveluja. Paikalla olevat ammattilaiset antavat tietoa ja neuvontaa siitä, mistä nuori voi saada tukea ja apua erilaisiin huoliin helposti ja matalalla kynnyksellä.
Nuorille suunnattuja tukipalveluja ja opiskeluhuollon palveluja löytyy myös hyvinvointialueen verkkosivuilta tai Lahden nuorisopalvelujen sivuilta.
Lahes Elos x MoodFest asettuu osaksi 28.–29.8. järjestettäviä Mastofestareita, ja sen toteutumista mahdollistaa osin myös hyvinvointialueen ilmiöpohjainen budjetointi. Mastofestarit on lahtelainen kulttuurifestivaali, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2022.
Yhteyshenkilöt
Johanna Ruuhijärvivalmistelu- ja tiedonhallinta-asiantuntija, Päijät-Hämeen hyvinvointialuePuh:044 482 3576johanna.ruuhijarvi@paijatha.fi
Pilvi Hokkanenkulttuurituottaja, Lahden kaupunki, nuorisopalvelutPuh:044 4831 727pilvi.hokkanen@lahti.fi
Mika Forsberg(Ilmiöpohjainen budjetointi)toimialajohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialuePuh:044 719 5630mika.forsberg@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
