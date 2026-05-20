Vihreiden Hyrkkö jyrähtää yhteisöverosta: “Ala-arvoinen rimanalitus”
22.5.2026 11:35:51 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi tiedotteella juuri julkaistua yhteisöveron alennukseen liittyvää lakiluonnosta. Hän kuvaa koko päätöstä ala-arvoiseksi ja vaatii hallitusta vetämään esityksen takaisin.
Orpon hallitus päätti vuoden 2025 puoliväliriihessään alentaa yritysten voitoista perittävää yhteisöveroa kahdella prosenttiyksiköllä nykyisestä. Esitys tyrmättiin asiantuntijoiden suunnalta tehottomaksi ja kalliiksi. Erityistä kritiikkiä kohdistui siihen liittyviin niin kutsuttuihin itserahoitusarvioihin. Nyt hallitus on lähettänyt lausunnoille lakiluonnoksen, jonka mukaan päätöshetkellä luvattu 60% itserahoitusarvio on muuttunut merkittävästi pienemmäksi.
Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ei ole uutisesta yllättynyt. Pettynyt hän sen sijaan kertoo olevansa.
– Koko yhteisöverosaaga on hallitukselta ala-arvoinen rimanalitus. Olemme nyt yli vuoden kuunnelleet, kuinka yhteisövero on paitsi tehokas kasvutoimi myös lähestulkoon rahoittaa itse itsensä. Koko selitys asettuu erikoiseen valoon, kun hallitus omassa esityksessäänkin joutuu myöntämään arvion olleen päin mäntyä, Hyrkkö tylyttää.
Hyrkkö on kritisoinut hallituksen yhteisöveroalennusta toistuvasti ja vaatinut päätöksen perumista.
– Tämä päätös on kallis, tehoton ja typerä. Se asettaa kyseenalaiseksi hallituksen sitoutumisen omiin, saati parlamentaarisesti sovittuihin sopeutustavoitteisiin. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa suuryritysten vappumiljardeihin, varsinkaan kun samalla leikataan esimerkiksi perheneuvoloista, Hyrkkö toteaa.
Hallituksen esitysluonnoksessa itserahoitusaste on arvioitu 34–46 %:iin, kun se aiemmin oli valtiovarainministeriön arvioiden mukaan 60 %. Kustannukseksi veroalennukselle on arvioitu 832 miljoonaa euroa. Hyrkkö ihmettelee päätöksen takana olevaa prosessia.
– Perustelut päätökselle ovat nyt olennaisesti muuttuneet ja voisi jopa sanoa, että jo alun perinkin hutera pohja on pudonnut lopullisesti pois. Suomalaisessa politiikassa on usein toisteltu, että tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Nyt tosiasiat ovat entistäkin selvemmät. Hallituksen on vedettävä esitys takaisin, Hyrkkö vaatii.
Hyrkkö esitti tällä viikolla Ilta-Sanomissa omaa noin yhdeksän miljardin sopeutuskokonaisuuttaan, jossa myös yhteisöveron alennus perutaan. Hän perää hallituspuolueita tekemään samoin.
– Jos yhteisöveroalennusta ei peruta, täytyy miltei miljardi säästöjä etsiä ensi kaudella jostain muualta. Mistä kokoomus haluaisi tämän ottaa, jälleen köyhiltä lapsiperheiltä? Tässäkin päätöksessä kyse on hallituspuolueiden arvovalinnoista, Hyrkkö päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Alviina Alametsä: Sisäisen turvallisuuden selonteko unohtaa suomalaisten arjen ja ihmisoikeudet20.5.2026 15:46:31 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Alviina Alametsä jätti Vihreiden ryhmäpuheessa vastalauseen hallituksen sisäisen turvallisuuden selontekoon. Alametsä kritisoi selonteon unohtavan ihmisoikeudet ja hyvinvointivaltion, jotka ovat suomalaisen arkiturvallisuuden perusta.
Atte Harjanne: Ukraina on kilpi, jonka takana koko Eurooppa puolustautuu20.5.2026 13:39:58 EEST | Tiedote
Atte Harjanne muistutti Ukrainaa tukevaa Legio-operaatiota käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että Ukraina puolustaa paitsi itseään, myös koko Eurooppaa. Siksi on myös Suomen etu, vastuu ja velvollisuus tukea Ukrainaa paitsi niin kauan kuin on tarpeen, myös niin paljon kuin on tarpeen.
Metsäluonnon tuhoamiselle on asetettava rajat – tällainen on Vihreiden metsälakipaketti18.5.2026 13:31:34 EEST | Tiedote
Nykyinen metsälaki ei tunnista metsien luonnontilan tai hiilinielujen taantumista eikä ota huomioon Suomen metsien ratkaisevaa roolia ilmastokriisin torjunnassa ja luontokadon pysäyttämisessä. Siksi Vihreät esittää laajaa uudistusta metsä- ja vesilakeihin.
Mari Holopainen: Yhteisen katsomusaineen valmistelu on aloitettava viimeistään seuraavalla hallituskaudella18.5.2026 12:31:42 EEST | Tiedote
Julkisuuteen tullut tieto uskonnollisesti tunnustuksellisen oppimateriaalin päätymisestä oppikirjaan alleviivaa eriytetyn uskonnonopetuksen ongelmia. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen esittää yhteisen katsomusaineen valmistelua.
Vihreiden Pitko vastaa keskustalle: “Jyrkkä ei luontotoimille on vastuuton linja”17.5.2026 17:32:30 EEST | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja Jenni Pitko vastaa keskustan Jouni Ovaskalle, joka kritisoi puolueen vasta julkaisemaa uutta avausta kestävämpään metsien käyttöön liittyen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme